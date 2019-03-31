استعلم عن فاتورة الكهرباء لشهر مارس 2019 و طريقة السداد

استعلم عن فاتورة الكهرباء, تهتم الشركة المصرية لإنتاج الكهرباء والتوزيع بجميع فروعها في أنحاء جمهورية مصر العربية، بأن تقدم أداء أفضل لعملائها عن طريق الخدمات الإلكترونية التي اطلقتها الشركة، وذلك كنوع من أنواع التخلص من الروتين الممل في إجراءات الدفع بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد، حيث أطلقت خدمة إلكترونية جديدة يستطيع العميل من خلالها الاستعلام عن فاتورة الكهرباء والسداد عن طريقها أيضا.

استعلم عن فاتورة الكهرباء.

قامت الشركة المصرية لإنتاج الكهرباء بإطلاق خدمة جديدة يمكن من خلالها الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء، وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء المصرية، حيث سنقوم بتوضيح خطوات الدخول للاستعلام وكذلك القيام بعملية السداد, كما يمكنكم الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2019 و طرق السداد عبر المصرية للاتصالات.

استعلم عن فاتورة الكهرباء.

خطوات معرفة قيمة الفاتورة.

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لـ وزارة الكهرباء والطاقة — من هنا

قم بالضغط على ايقونة خدمات

اختر الاستعلام عن قيمة الفاتورة

سوف تظهر جميع شركات الكهرباء للإنتاج والتوزيع المنتشرة على مستوي أنحاء جمهورية مصر العربية

قم بالضغط على شركة الكهرباء التابع لها تبعا لمكان الإقامة–من هنا والتي يتواجد اسمها في فواتير سابقة

قم بالضغط على كلمة بحث ثم انتظر بعض الوقت، وسوف تظهر لك قيمة فاتورة الكهرباء

معرفة قيمة الفاتورة لسكان محافظة القاهرة

تختلف طرق الاستعلام من محافظة لأخرى، وسنقدم لكم طرق الاستعلام عن قيمة الفاتورة لسكان محافظة القاهرة، والتابعين لشركة كهرباء شمال القاهرة للإنتاج والتوزيع، وهي كالتالي:-

قم بالدخول إلى موقع وزارة الكهرباء المصرية

سيقوم بطلب عدة بيانات فقم بإدخالها

الضغط على كلمة بحث

معرفة قيمة فاتورة الكهرباء لسكان الدلتا

إن شركة شمال الدلتا لإنتاج الكهرباء والتوزيع تضم ثلاث محافظات وهي:- محافظة الدقهلية ومحافظة كفر الشيخ ومحافظة دمياط، ويمكن الاستعلام عن قيمة الفاتورة عن طريق عدة خطوات كالتالي:-

قم بالضغط علي رابط موقع وزارة الكهرباء

اختر شركة شمال الدلتا لإنتاج الكهرباء والتوزيع.

قم بإدخال البيانات الخاصة بك، وذلك عن طريق الارقام التي تكون متواجدة في فاتورة سابقة

ثم قم بالضغط على كلمة بحث

بعد ذلك يتم ظهور قيمة الفاتورة.

روابط شركات الكهرباء.