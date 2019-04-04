استعلام عن فاتورة التليفون الارضى لشهر إبريل لعملاء المصرية للاتصالات

نقدم لكل عملاء المصرية للاتصالات ولزوار موقعنا “نجوم مصرية” الكرام ، توفير خدمة الاستعلام عن فاتورة الخط الارضى لشهر إبريل 2019 وكذلك يمكن لكل عملاء الخط الارضي المشتركون في الربع سنوى وهو الذين يسددون الفاتورة كل ثلاثة أشهر الان الاستعلام على فاتورة الخط الارضي عبر موقع المصرية للاتصالات .

استعلام عن فاتورة التليفون الارضى

حيث توفر المصرية للاتصالات لعملائها العديد من الخدمات والمزايا لسهولة معرفة فاتورتك بالتفصيل، فمن خلال موقعها الرسمي يمكنك فقط اتباع الخطوات وخلال دقائق سيتم استعلام عن فاتورتك لشهر بريل 2019 ، وكم المبلغ المستحق سداده وكذلك كم قيمة استهلاك الربع سنوي للتليفون الأرضي، بالإضافة إلي طريقة تقسيم المبلغ المستحق فى الفاتورة ولك حرية اختيار طرق تقسيمه.

دفع فاتورة التليفون الارضي

يمكنكم بدء دفع الفاتورة والقيمة المستحق بدون اى رسوم اضافيه من خلال الانترنت وايضا من خلال كروت الائتمان الفيزا، أما عن طريقة استعلام عن الفاتورة من خلال عدة خطوات وهي كالتالي:-

استعلم عن فاتورة التليفون الارضي شهر مارس 2019 موقع المصرية للاتصالات

أولاً:عليك الخول على موقع المصرية للاتصالات

ثانياً: اتباع التسجيل كما هو موضح بالصوره امامك

ثالثاً: ستفت أمامك نافذة تحمل كود المنطقة كل ما عليك هو ادخال كود المحافظة

ثم ادخل رقم تليفونك الارضي ثم اضغط على كلمة اظهر الفواتير، وخلال دقائق سيتم ارفاق الفاتورة الخاصة، وإليكم صورة توضيحية للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر المصرية للاتصالات.

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