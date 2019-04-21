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استعلم عن اللجنة الانتخابية لـ استفتاء دستور مصر 2019 عبر الهيئة الوطنية للانتخابات

كتب نانسي نبيل آخر تحديث

استعلم عن اللجنة الانتخابية لـ استفتاء دستور مصر 2019، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد الاستفتاء على تعديل مواد الدستور  والذي بدأ من يوم الجمعة 19 أبريل ولمدة ثلاثة أيام للمصريين بالخارج، ومن يوم السبت 20 أبريل حتى يوم الإثنين 22 أبريل للمصريين بالداخل، ويمكن لكل مواطن أن يستعلم عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات بكل سهولة، تابعوا معنا الشرح ببساطة.

وفي هذا الصدد نقدم لكم أسرع طريقة لإزالة حبر الانتخابات من اليد من خلال رابط 6 طرق منزلية بسيطة لإزالة حبر الانتخابات من اليد بسرعة.

استعلم عن اللجنة الانتخابية لـ استفتاء على تعديل دستور مصر 2019

توافد عدد كبير من المصريين  للمشاركة في الانتخابات على الإدلاء بأصواتهم نحو الاستفتاء التعديلات الدستورية في عدد مختلف في مقر اللجان المحددة لكل مواطن على حدى، حيث يمكن لكل شخص  معرفة اللجنة الانتخابية له من خلال الرقم القومي عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات بالخطوات التالية:-

استعلم عن اللجنة الانتخابية لـ استفتاء دستور مصر 2019 عبر الهيئة الوطنية للانتخابات
اعرف اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

كما هو موضح بالصورة |

  • أولاً الدخول على رابط موقع الهيئة الوطنية للانتخابات .
  • أدخل الرقم القومي المكون من 14 رقم كما في بطاقة الرقم القومي.
  • اضغط على كلمة استعلم.
  • سوف تفتح لك صفحة تظهر جميع المعلومات الخاصة بـ مقر اللجنة والرقم الخاص بك.

طرق آخرى لـ الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية

يمكن للمواطنين الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية عن طريق:-

  • الاتصال على رقم (141) من أي تليفون أرضي.
  • يمكنك إرسال رسالة نصية على رقم (5151) بها الرقم القومي وسوف ترسل لك الرد بالمعلومات.

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عن الكاتب

نانسي نبيل

كاتبة ومدونة مصرية في مجالات الطب والأخبار العامة والمنوعات، أحب القراءة كثيراً، من أكثر هواياتي المفضلة فن الرسم والموسيقى خاصة آلة الكمان، من أكثر الأماكن المفضلة إليّ الأقصر وأسوان وسانت كاترين.

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