استعلام فاتورة الكهرباء شمال القاهرة 2018 وطرق السداد إلكترونيًا

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة ورابط الاستعلام عن قيمة الفاتورة نقدمه لكم من خلال موقع نجوم مصرية، حيث تتيح شركة شمال القاهرة للكهرباء إمكانية الاستعلام عن الفاتورة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للشركة، هذا بجانب عدد من الخدمات الإلكترونية الأخرى التي يمكن الاستفادة منها من خلال الموقع الإلكتروني التابع للشركة، ومنها خدمة إدخال قراءة العداد للمستخدم، وكذلك عدد من الخدمات الأخرى التي سنقوم بتوضيحها لكم خلال هذا المقال.

هذا ونقدم لكم من خلال هذا المقال رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من شركة شمال القاهرة، حيث يمكنكم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة 2018 من خلال اتباع خطوات بسيطة وسهلة نوضحها لكم من خلال هذا المقال.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة

يتيح موقع شركة الكهرباء شمال القاهرة خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال موقعها الإلكتروني، حيث يمكنكم الاستعلام عن الفاتورة عن طريق إدخال بعض البيانات الخاصة بكم، بعدها تظهر قيمة الفاتورة المراد الاستعلام عنها بكل سهولة ويسر، ونقدم لكم رابط الاستعلام عن الفاتورة من خلال هذا المقال.

فاتورة الكهرباء شمال القاهرة

يمكنكم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من شركة الكهرباء شمال القاهرة من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط الاستعلام عن الفاتورة من شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

قم باستكمال البيانات المطلوبة.

قم بالضغط على بحث وانتظر حتى تظهر قيمة الفاتورة المراد الاستعلام عنها.

خطوات الاستعلام عن لفاتورة عبر الموقع الإلكتروني يمكنكم الإطلاع عليها من خلال مشاهدة الفيديو التالي، حيث يوضح الخطوات التفصيلية والتي يمكن من خلالها الاستعلام عن قيمة الفاتورة إلكترونيًا:

ارشادات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء:

قم باختيار القطاع “المحافظة” التابع له. قم باختيار الفرع “المدينة” التابع له. أكتب رقم الاشتراك “10 أرقام” اضغط على إظهار الفواتير. يمكنك الإطلاع على الفاتورة الجديدة وعدد فاتوريتين سابقتين. في حالة عدم ظهور الفاتورة تأكد من الفرع ورقم الاشتراك أو قم بإتمام خطوات الاستعلام من جديد.

تقديم الشكاوى

يمكنك تقديم الشكاوى من خلال الموقع الإلكتروني التابع لشركة الكهرباء في مصر، حيث تعتبر خدمة تقديم الشكاوى واحدة من أهم الخدمات الإلكترونية التي تتيحها الوارة عبر موقعها الإلكتروني، ويكون هذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على موقع وزارة الكهرباء.

اختر تظلمات قطاع الفواتير

اختر فواتير الكهرباء

قم بالضغط على إرسال.

وخدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء ألكترونيا هي إحدى أهم الخدمات، والتي باتت تقدمها الشركة القابضة للكهرباء، تيسيرًا على المواطنين، إذ تمكنهم الخدمة من الدفع الألكتروني أيضا.