الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا وطرق السداد يقدمها لكم موقع نجوم مصرية، حيث تتيح شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر موقعها الإلكتروني من خلال مجموعة من الخطوات اليسيرة التي يمكنك القيام بها بكل سهولة ويسر ودون مواجهة أي مشكلة، هذا كما تتيح الشركة أيضا من خلال موقعها الإلكرتوني مجموعة من الخدمات وعلى رأسها خدمة إدخال قراءة العداد وغيرها من الخدمات الأخرى التي سنقوم بعرضها لكم من خلال هذا المقال.

ويمكنكم من خلال هذا المقال الإطلاع على رابط وطرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا، وذلك من خلال شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء والتي تتيح خدمة الاستعلام عن الفاتورة عبر موقعها الإلكتروني.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا

تتيح شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء إمكانية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر موقعها الإلكتروني من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة، حيث يمكنكم الإطلاع على فواتير الكهرباء الشهرية أول بأول من خلال الموقع الإلكتروني للشركة ودون الحاجة إلى بذل أي جهد أو إضاعة الوقت، وتقوم الشركة بتقديم مثل تلك الخدمات الإلكترونية من خلال موقعها الإلكرتوني لتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

فاتورة الكهرباء شمال الدلتا

يمكنكم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في منطقة شمال الدلتا من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على موقع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

سوف تظهر لك نافذة الفاتورة كالتالي:

قم باستكمال البيانات المطلوبة.

قم بالضغط على بحث وانتظر حتى ظهور الفاتورة.

إرسال الشكاوى

لإرسال الشكاوي إلى وزارة الكهرباء قم باتباع الخطوات الآتية:

قم بالدخول على موقع وزارة الكهرباء.

اختر تظلمات قطاع الفواتير

اختر فواتير الكهرباء

قم بالضغط على إرسال.

ارشادات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء:

قم باختيار القطاع “المحافظة” التابع له. قم باختيار الفرع “المدينة” التابع له. أكتب رقم الاشتراك “10 أرقام” اضغط على إظهار الفواتير. يمكنك الإطلاع على الفاتورة الجديدة وعدد فاتوريتين سابقتين. في حالة عدم ظهور الفاتورة تأكد من الفرع ورقم الاشتراك أو قم بإتمام خطوات الاستعلام من جديد.

الفيديو التالي سيوضح لكم خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق الموقع الإلكتروني وكذلك الطرق التي يمكن من خلالها سداد قيمة الفاتورة، ويمكنكم الإطلاع على الفيديو لمعرفة طرق الاستعلام عن الفاتورة وكذلك طرق سداد قيمة الفاتورة إلكترونيًا:

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