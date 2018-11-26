الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة شهر سبتمبر وطرق سداد الفاتورة

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة وطرق السداد نقدمه لكم من خلال موقع نجوم مصرية، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال رابط وخطوات الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء، وتعتبر شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء واحدة من الشركات التابعة للشركة القابضة لنقل وتوزيع الكهرباء في مصر، حيث تتيح الشركات إمكانية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال موقعها الإلكتروني تسهيلا على المواطنين.

ونقدم لكم من خلال هذا المقال الحطوات التي يمكن من خلالها الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة وكذلك الإطلاع على طرق السداد التي تتيحها الشركة للمواطنين.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة يختلف قليلا عن طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في الشركات الأخرى، ويرجع السبب وراء هذا الاختلاف إلى حاجة شركة جنوب القاهرة إلى تسجيل مستخدم جديد، ويرجع هذا إلى أن الشركة لا توفر خدمة الاستعلام مباشرة بالاسم أو رقم العداد، ويتطلب منك إدخال مجموعة من البيانات في الموقع قبل الاستعلام عن الفاتورة، هذا وسنوضح لكم خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة:

البساتين.

السيدة زينب.

مصر القديمة.

الخليفة.

المقطم.

دار السلام.

التبين.

حلوان.

المعادي.

طرة.

15 مايو.

إليكم فيديو توضيحي لخطوات لاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر الموقع الإلكترون لشركات الكهرباء في جميع أنحاء الجمهورية، حيث يمكنكم من خلال الفيديو الإطلاع على خطوات الاستعلام وتطبيقها بكل سهولة ويسر:

فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة

يمكنكم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم في البداية بالدخول على موقع شركة جنوب القاهرة.

قم بالضغط على مستخدم جديد

قم بملء البيانات المطلوبة منك واضغط على تسجيل العميل

بعد الانتهاء من التسجيل، قم باختيار خدمات العملاء من القائمة العليا كما هو موضح في الصورة.

إرسال التظلمات

تتيح وزارة الكهرباء مجموعة من الخدمات الإلكترونية للمواطنين عبر موقعها الإلكتروني، وخدمة تقديم التظلمات واحدة من أهم الخدمات التي يلجأ لها المواطنين بصورة مستمرة، ويمكنكم تقديم الشكاوى والتظلمات من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على موقع وزارة الكهرباء.

اختر تظلمات قطاع الفواتير

اختر فواتير الكهرباء

قم بالضغط على إرسال.

ارشادات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء: