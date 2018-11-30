استعلام فاتورة الكهرباء جنوب الدلتا لشهر سبتمبر وطرق سداد الفاتورة يقدمه لكم موقع نجوم مصرية، حيث تتيح شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء إمكانية الاستعلام عن الفاتورة من خلال الموقع الإلكتروني التابع لها، هذا بجانب مجموعة أخرى من الخدمات التي تتعلق بخدمة الكهرباء والتي تتيحها الشركة، ومن بين تلك الخدمات، خدمة إدخال قراءو العداد وغيرها من الخدمات الأخرى التي سنقوم بتوضيحها لكم من خلال هذا المقال.

ويمكنكم من خلال هذا المقال الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب الدلتا وطرق سداد الفاتورة، وذلك من خلال الرابط الذي سنقوم بوضعه في هذا المقال لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، وكذلك توضيح الخطوات التي يمكن من خلالها الاستعلام عن قيمة الفاتورة.

استعلام فاتورة الكهرباء جنوب الدلتا

تتيح شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء إمكانية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني التابع للشركة، والذي تقوم من خلاله بعرض مجموعة أخرى من الخدمات الهامة التي تقدمها للمواطنين، هذا ويمكنكم اتباع الخطوات التي سنقوم بإدراجها في هذا المقال للاستعلام عن قيمة الفاتورة، كما سنقوم أيضا بتوضيح طرق سداد الفاتورة.

فاتورة كهرباء جنوب الدلتا

يمكنكم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب الدلتا من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

قم بإدخال البيانات المطلوبة من رقم المشترك والكود الظاهر أمامك.

قم باختيار عرض كل الفواتير أو عرض الفواتير الغير مدفوعة وفقا لرغبتك.

الفيديو التالي يوضح خطوات الاستعلام عن الفاتورة، حيث يمكنكم مشاهدة الفيديو للتعرف على الخطوات الدقيقة والتي يمكن من خلالها التعرف على خطوات وطرق الاستعلام عن قيمة الفاتورة وذلك عن طريق موقع الشركة الإلكتروني:

ارشادات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء:

قم باختيار القطاع “المحافظة” التابع له. قم باختيار الفرع “المدينة” التابع له. أكتب رقم الاشتراك “10 أرقام” اضغط على إظهار الفواتير. يمكنك الإطلاع على الفاتورة الجديدة وعدد فاتوريتين سابقتين. في حالة عدم ظهور الفاتورة تأكد من الفرع ورقم الاشتراك أو قم بإتمام خطوات الاستعلام من جديد.

تقديم التظلمات والشكاوى

الخطوات التالية تمكنك من إرسال التظلمات والشكاوى عبر موقع وزارة الكهرباء الإلكتروني:

قم بالدخول على موقع وزارة الكهرباء.

اختر تظلمات قطاع الفواتير

اختر فواتير الكهرباء

قم بالضغط على إرسال.

أسعار وشرائح استهلاك الكهرباء

وتقدم شرجة جنوب الدلتا العديد من الخدمات لعملائها، إذ يمكنهم من خلال موقع وزارة الكهرباء تحميل طلب توصيل الكهرباء، وبعدها يمكنهم طباعته وملأ بيانات الاستمارة، ومن ثم التوجه إلى المختص في شركة جنوب الدلتا للانتهاء من إجراءات التوصيل.