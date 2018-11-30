رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالإسكندرية يقدمه لكم موقع نجوم مصرية، حيث تتيح شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لنقل وتوزيع الكهرباء إمكانية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال موقعها الإلكتروني، هذا وتتيح الشركة كذلك مجموعة من الخدمات الأخرى التي يمكن الإطلاع عليها والاستفادة منها عن طريق الموقع، ونقدم لكم من خلال هذا المقال الخطوات التي يمكن من خلالها الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالإسكندرية وكذلك معرفة طرق سداد الفاتورة.

هذا وتعتبر شركة الإسكندرية من أفضل الشركات في تقديم الخدمات الإلكترونية، ويرجع هذا إلى سهولة تقديم الخدمات وعدم الحاجة إلى الكثير من الإرشادات لتطبيقها خلال الحصول على الخدمات، ونقدم لكم خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالإسكندرية.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالإسكندرية

شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء واحدة من أفضل شركات توزيع الكهرباء في مصر في تقديم الخدمات الإلكترونية، حيث تتيح الشركة إمكانية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وكذلك إدخال قراءة العداد بمجرد الدخول على رابط الاستعلام، وذلك بعكس الكثير من شركات توزيع الكهرباء الأخرى والتي تتطلب الكثير من الخطوات للاستعلام عن قيمة الفاتورة، إليكم الخطوات التي يمكن من خلالها معرفة فاتورة الكهرباء.

لمعرفة الخطوات التفصيلية لطرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال الموقع الإلكتروني لشركات الكهرباء ف جميع أنحاء الجمهورية، يمكنكم مشاهدة الفيديو التالي، والذي يوضح خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وطرق دفع الفاتورة.

فاتورة الكهرباء بالإسكندرية

يمكنكم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالإسكندرية من خلال الموقع الإلكتروني التابع للشركة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم في البداية بالدخول على رابط شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

يمكنك الاستعلام عن الفاتورة من خلال الضغط على الاستعلام عن الفاتورة.

وكذلك يمكنك ادخال قراءة العداد عن طريق الضغط على ادخال قراءة العداد

عند الضغط على الاستعلام عن الفاتورة، ستظهر لك نافذة كالتالي:

والرقم الآلي هو الرقم الموضح أمامكم في الصورة التالية:

ارشادات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء:

قم باختيار القطاع “المحافظة” التابع له. قم باختيار الفرع “المدينة” التابع له. أكتب رقم الاشتراك “10 أرقام” اضغط على إظهار الفواتير. يمكنك الإطلاع على الفاتورة الجديدة وعدد فاتوريتين سابقتين. في حالة عدم ظهور الفاتورة تأكد من الفرع ورقم الاشتراك أو قم بإتمام خطوات الاستعلام من جديد.

إرسال التظلمات والشكاوى

يمكن إرسال التظلمات والشكاوى من عن طريق موقع وزارة الكهرباء الإلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على موقع وزارة الكهرباء.

اختر تظلمات قطاع الفواتير

اختر فواتير الكهرباء

قم بالضغط على إرسال.

ويعد موقع شركة الأسكندرية لتوزيع الكهرباء أحد المواقع التي تحظى بتعامل واسع من المواطنين، وذلك نظرًا لسهولة استخدامه بالنسبة للمواطنين، ويمكنك من خلاله الاستعلام عن الفاتورة، أو إدخال قراءة العداد الخاص بك مباشرة، وهو ما يضمن لك تسجيل القراءة الصحيحة الخاصة بعداد الكهرباء.