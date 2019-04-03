استعلام فاتورة التليفون المنزلي أبريل 2019 من المصرية للاتصالات وطرق دفع الفاتورة إلكترونيَا

نعرض لكم طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي 2019 من المصرية للاتصالات وطرق دفع الفاتورة إلكترونيَا عبر موقع الشركة والمزيد حول فاتورة التليفون، حيث توفر شركة المصرية للاتصالات، والتي تعتبر المسيطرة على السوق بالنسبة لخطوط التليفونات الأرضية، خدمة الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك باتباع مجموعة من الخطوات البسيطة، والتي سنقوم بعرضها لكم خلال هذا المقال.

حيث من المنتظر قيام المصرية للاتصالات بإصدار فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية، لشهر أبريل 2019، وتلك الفاتورة تحمل استهلاك أشهر يناير وفبراير ومارس، وبدأ العملاء في دفع قيمة الفاتورة، وسنعرض لكم الطرق المختلفة التي تمكنكم من سداد قيمة الفاتورة بكل سهولة

استعلام فاتورة التليفون المنزلي 2019

لمعرفة قيمة فاتورة التليفون المنزلي 2019 عبر رابط موقع المصرية للاتصالات، يمكنكم اتباع الخطوات البسيطة التالية:

يجب أولًا الدخول على رابط موقع المصرية للاتصالات بعدها قم بملء البيانات المطلوبة من العملاء. البيانات تشمل رقم التليفون المنزلي وكود المنطقة التابع لها التليفون. بعدها قم بالضغط على أظهر الفواتير وسيقوم الموقع بتحميل الفاتورة مباشرة.

سداد فاتورة التليفون المنزلي

يوجد عدد من الطرق التي يمكن من خلالها سداد فاتورة التليفون المنزلي، إذا كنت واحد من المشتركين وتود الانتهاء من سداد الفاتورة، قبل انتهاء المهلة المسموح بها والتعرض لعقوبة الشركة.

الطريقة الأولى من خلال فروع شركة المصرية للاتصالات، حيث يمكنك الذهاب إلى الفرع وطلب سداد الفاتورة من الموظف، حيث سيقوم موظف شركة الاتصالات بتسهيل الأمر عليك.

الطريقة الثانية من خلال خدمة فوري والتي تتوافر في الكثير من مراكز البقالة والمحال، حيث تذهب إلى المركز وتطلب منه سداد الفاتورة، وهذه الخدمة ستقدم لك مقابل مبلغ مالي قليل جدًا، ولكن ستوفر عليك الوقت والمجهود والإنتظار.

الطريقة الثالثة تكون من خلال بطاقتك الائتمانية، في حالة إمتلاكك واحدة، حيث تطلب الدفع من خلال البطاقة الإئتمانية، ثم تقوم بإدخال رقم البطاقة وكذلك الرقم المكون من ثلاثة ارقام خلف البطاقة، حيث يتم تحويلك لموقع الدفع الآمن، والذى من خلاله يقوم بعملية سحب المبلغ المطلوب بكل أمان.

موعد سداد فاتورة شهر يناير 2019

يبدأ سداد فاتورة شهر أبريل 2019 خلال أيام.

يوم 15 أبريل تبدأ فترة السماح التي يسمح فيها باستقبال المكالمات، بينما يكون الإرسال غير مسموح.

تنتهي فترة السماح يوم 15 يونيو ويتم توقيع غرامة، مع قطع خدمة الإرسال والاستقبال.

فاتورة التليفون الأرضي

من المقرر أن يقوم العملاء المشتركون في خدمة التليفون الأرضي بنظام الربع السنوي، أن يقوموا بالدفع 4 مرات خلال عام 2019.

وكما شرحنا بالسابق تستمر فترة السماح خلال شهر من يوم الإعلان عن الفاتورة، وإذا لم يتم السداد خلال شهر بعد فترة السماح، ستكون الخدمة معرضة للانقطاع لديك.

طريقة التظلم على الفاتورة

يمكنك التظلم على الفاتورة من خلال الاتصال على رقم 155، وهو الرقم الخاص بالجهاز القومي لتنظيم للتقدم بشكوى، كما يمكنك التوجه إلى أقرب مركز خدمة عملاء أو فرع سنترال للتقدم بتظلم، كما يمكنك طلب الحصول على فاتورة تفصيلية لمطابقة المكالمات التي أجريتها بالفعل، بالمكالمات الموجودة في الفاتورة.

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