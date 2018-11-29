الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2018 وطرق سداد الفاتورة الربع سنوية لشهر أبريل أكتوبر

تتيح الشركة المصرية للإتصالات عن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2018 ، خلال شهر أكتوبر الجاري، وذلك من خلال موقع المصرية للاتصالات، وهي الخدمة التي أتاحتها الشركة، كما أتاحت للعملاء الدفع الألكتروني للفاتورة، وذلك تخفيفا عليهم ومواكبة للتطور التكنولوجي في عالم الاتصالات، كما توفر الشركة المصرية للاتصالات العديد من طرق الدفع والتي تلائم ظروف جميع العملاء.

وتُدفع فاتورة التليفون أربع مرات خلال العام في شهر (يناير، إبريل، أغسطس، ديسمبر)، وعليك الدفع في فترة أقصاها 6 شهور، وإلا قد تعرض نفسك لإلغاء الخدمة.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2018

يمكنك معرفة قيمة الفاتورة الشهرية ودفعها من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات. اختيار دفع فاتورة التليفون الأرضي. ادخل رقم الهاتف مسبوقا بكود المحافظة.

وستعرض فاتورة تفصيلية بها قيمة الاشتراك والمكالمات والدمغات، والفواتير التي تم دفعها، والقيمة المدفوعة للخواص كإظهار رقم المتصل والخواص الأخرى.

فاتورة شهر أكتوبر 2018 للتليفون الأرضي

بمجرد ظهور الفاتورة يمكنكم السداد الألكتروني لفاتورة التليفون الأرضي من خلال الشركات المقدمة للخدمة، شركة فوري، وشركة أمان، وهي شركات تتميز بالانتشار في الأسواق، وسهولة الدفع.

شكاوى فاتورة التليفون الأرضي

لتقديم الشكاوى بخصوص فاتورة التليفون الأرضي أو أي شكاوى أخرى يمكنك محادثة ممثل خدمة العملاء من خلال الاتصال على 111 أو 01555000111. كما يمكنك مراسلة الشركة على الإيميل الرسمى لهم

موعد إصدار فواتير التليفون الأرضى

تصدر فواتير التليفون الأرضى كل 3 شهور كما يلى :

فاتورة التليفون الأرضى شهر يناير.

فاتورة التليفون الأرضى شهر أبريل.

فاتورة التليفون الأرضى شهر يوليو.

فاتورة التليفون الأرضى شهر أكتوبر.

الخدمات المقدمة من الشركة المصرية للاتصالات

تمكنت الشركة المصرية للاتصالات من القفز بشكل سريع خلال السنوات القليلة الماضية، كما تمكنت من زيادة الخدمة المقدمة إلى عملائها كمًا وكيفًا، إذ وفرت عددًا من الخدمات، كالدفع الألكتروني والفاتورة التفصيلية، ويمكنك الحصول على تلك الخدمات من خلال الاتصال بخدمة العملاء على رقم 111.

أكواد شركة المصرية للاتصالات