عاجل “بالصور”| استشهاد ضابطين منذ قليل بكمين العياط ونبوءة الضابط “عمر” قبيل استشهاده وتفاصيل ما حدث بالكمين

استشهد منذ قليل ضابطين بقوات وزارة الداخلية تابعين لقوات مديرية أمن الجيزة، وذلك خلال متابعتهما للحالة الأمنية في كمين الشرطة الكائن بالعياط، وكانت البداية مع تلقي مساعد السيد وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة إخطاراً أفاد باستشهاد ضابطين من قوات كمين العياط، وهما النقيب جمال صلاح والذي يعمل رئيس نقطة كفر عمار، والملازم أول عمر مجدي والذي يعمل بالمباحث في منطقتي البدرشين والعياط.

تفاصيل استشهاد ضابطين بكمين العياط

وأفادت وزارة الداخلية أنه أثناء تفقد الضابطين للحالة الأمنية بكمين العياط واستقافهما لإحدى السيارات فوجئوا بسيارة أخرى يقودها سائقها بسرعة متهورة فأطاح بهما وبالكمين مما أدى إلى إصابتهما بإصابات بالغة إلا أنهما فارقا الحياة قبل وصولهما إلى المستشفى، وعلى الفور انتقل عدد من القيادات الأمنية إلى مقر الكمين المذكور بالعياط، كما انتقل فريق من النيابة والمباحث إلى مكان الحادث لمعاينة المكان، وأكدت مصادر أمنية أنه تم القبض على سائق السيارة وجاري التحقيق معه والوقوف على ملابسات الحادث.

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وهذا وقد صرحت النيابة العامة بدفن جثامين الشهيدين بعد تسليمهما إلى ذويهم، لأداء صلاة الجنازة عليهم ودفنهم بمقابر العائلة، كما تنبأ الضابط عمر باستشهاده وتمنى أن يموت شهيداً ويدفن في ملابسه كما كتب هو قبيل استشهاده.