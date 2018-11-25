طريقة استخراج بطاقة تموين بدل فاقد 2019 عبر موقع وزارة التموين

إذا ضاعت بطاقة التموين الخاصة بك فأنت تبحث عن استخراج بطاقة تموين بدل فاقد مستعجل لا تحزن فلدينا الحل حيث سندلك على طريقة مضمونة لاستخراج بطاقة تموين بدل فاقد وكذلك سنخبرك عن المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة تموين البدل الفاقد لبطاقة التموين الذكية 2017- 2018 خاصة وأن الكثير من المصريين المشمولين ضمن نطاق الحصول على التموين الشهري يتساءل كيف اقوم بعمل بطاقة تموين جديدة وبدل فاقد لذلك عليكم أن تقوموا بالتركيز بصورة جيدة جدًا للخطوات التالية التي يمكنكم اتباعها عبر شبكة الانترنت لاستخراج بطاقة تموين بدل فاقد شخصية ومستعجل بدون أي مشاكل.

اجراءات استخراج بدل فاقد للبطاقة

1 – إذا تعرضت البطاقة التموينية الخاصة بالمواطن بالفقدان أو السرقة يتوجب عليه الاتصال الفوري بمركز خدمة العملاء على رقم (19765) لايقافها على الفور.

2- بعد ذلك توقف الشركة عمل البطاقة التموينية في الحال، لمدة ثلاثة أيام عمل رسمية، ويتم إرسال رسالة لصاحب البلاغ بذلك.

3- يرسل المواطن حوالة بريدية لصالح الشركة المنفذة “فرست داتا” بقيمة 20 جنيهًا، وتحرير محضر بقسم الشرطة التابع به لإثبات فقد البطاقة التموينية.

4- يحرر المواطن طلبًا رسميًا في مكتب التموين التابع له لعمل بطاقة جديدة، يُرفق بـه “اسم صاحب البطاقة، الرقم القومي لصاحب البطاقة، عدد المستفيدين، تاريخ الاستلام، اسم البدال”.

5 – يستلم المواطن الرقم السري الخاص بالبطاقة الجديدة من مركز الخدمة.