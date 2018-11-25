طريقة استخراج بطاقة تموين بدل فاقد 2019 عبر موقع وزارة التموين

إذا ضاعت بطاقة التموين الخاصة بك فأنت تبحث عن استخراج بطاقة تموين بدل فاقد مستعجل لا تحزن فلدينا الحل حيث سندلك على طريقة مضمونة لاستخراج بطاقة تموين بدل فاقد وكذلك سنخبرك عن المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة تموين البدل الفاقد لبطاقة التموين الذكية 2017- 2018 خاصة وأن الكثير من المصريين المشمولين ضمن نطاق الحصول على التموين الشهري يتساءل كيف اقوم بعمل بطاقة تموين جديدة وبدل فاقد لذلك عليكم أن تقوموا بالتركيز بصورة جيدة جدًا للخطوات التالية التي يمكنكم اتباعها عبر شبكة الانترنت لاستخراج بطاقة تموين بدل فاقد شخصية ومستعجل بدون أي مشاكل.
اجراءات استخراج بدل فاقد للبطاقة
1 – إذا تعرضت البطاقة التموينية الخاصة بالمواطن بالفقدان أو السرقة يتوجب عليه الاتصال الفوري بمركز خدمة العملاء على رقم (19765) لايقافها على الفور.
2- بعد ذلك توقف الشركة عمل البطاقة التموينية في الحال، لمدة ثلاثة أيام عمل رسمية، ويتم إرسال رسالة لصاحب البلاغ بذلك.
3- يرسل المواطن حوالة بريدية لصالح الشركة المنفذة “فرست داتا” بقيمة 20 جنيهًا، وتحرير محضر بقسم الشرطة التابع به لإثبات فقد البطاقة التموينية.
4- يحرر المواطن طلبًا رسميًا في مكتب التموين التابع له لعمل بطاقة جديدة، يُرفق بـه “اسم صاحب البطاقة، الرقم القومي لصاحب البطاقة، عدد المستفيدين، تاريخ الاستلام، اسم البدال”.
5 – يستلم المواطن الرقم السري الخاص بالبطاقة الجديدة من مركز الخدمة.
التعليقات
حرام ده ولا حلال
انا رقمي السري ضاع اعمل ايه من فضلكم
لقد تقدمت لعمل بدل فاقد بمكتب تموين المنتزة منذ مايو 2017 وحتى الان لا يوجد اى جديد
مكتب فى قمة الاستهتار….
انا استلامت بطاقةالتموين وصرفت عيش ومفيش تموين اعملا اية
حرام انا عمرى 31سنه ولحد الان لم استفيد من العيش والتموين وحاليا عندى زوجه واولاد الرجاء الاغاثه
هل يتم إرسال رساله من المحمول لاستخراج البطاقة بدل تالف وما هو الرقم
اناتابع لمكتب منشئية ناصرومقدم اوراق بدل فادمن تاريخ شهر7فى2017والى الان لم احصل على البطاقة
ارجو الاستعلام عن بطاقة تموين زكية بدل فاقد من تاريخ 11/12/2017 رقم البطاقة/121002976057م/483
كلام على ورق أنا قدمت على بطاقة بدل فاقد باسم.ياسر يوسف إسماعيل محمد من تاريخ ٢٧/٩/٢٠١٧تم تسجيل البطاقة وكل ما نسأل لسه امتى اسالو الوزير
بطاقه التموين بقالها ثلاثه أشهر ولم احصل عليها وحقى التموين ضاع واستغيس لوزير التموين ورقم البطاقه 112006172275
بالنسبة لبطاقة التموين مش مهم الاجراءات ..المهم بعد مانخلص الاجراءات البطاقة الجديده تطلع امته ؟
اناعملت كل الاجراءات دى من 31/7 والى الآن لم اتسلم بطاقة بدل فاقد وشكوت لطوب الارض لكن لااحد يرد على احداصبحنا لا قيمة لنا لدى مؤسسات الدوله ونمثل عبأعليهم يودون الخلاص منه – لنا الله فهو الذى يعرف قدر عباد- بطاقتى رقم 121400606190مكتب تموين الوراق عادل احمد عبدالحليم