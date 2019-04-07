بالفيديو | محاربة جشع التجار .. تخفيض يصل إلى 40% عن طريق مبادرة كلنا واحد .. عناوين شوادر وقوافل متنقلة لجميع السلع الغذائية

أخبار مصر اليوم استطاعت مبادرة كلنا واحد أن يكون لها دور مجتمعي مميز من خلال فروعها التي تتعاظم وتنتشر بجميع محافظات مصر يوم يوم بعد يوم، وذلك من خلال خطة وزارة الداخلية لتغطية جميع محافظات مصر خلال فترة وجيزة، فقطاع المؤسسات التابع لوزارة الداخلية تحت مسمى منظومة أمان للمنتجات الغذائية، فوزارة الداخلية تواصل إعداد وإقامة الكثير من الشوادر والمنافذ الثابتة وكذلك القوافل المتحركة التي تجوب مدن مصر، حيث يعرض من خلال هذه المنافذ والقوافل معظم السلع الغذائية واللحوم ومصنعاتها بأعلى جودة من نظيرتها بالأسواق، كما تعرض أيضاً منتجات الألبان وجميع الخضروات والفاكهة ، بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة اصل في الكثير من الأحيان 40%
وفي إطار إستراتيجية وزارة الداخلية من خلال منافذ أمان تحت رعاية رئيس الجمهورية، تهدف وزارة الداخلية تفعيل لدورها المجتمعي والإنساني، حيث تسعى الوزارة للوصول بمبادرة الرئيس المصري لعموم مواطني مصر، من أجل التخفيف من الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، ومحاربة الاحتكار بكافة صورة وكذلك محاربة جشع التجار، لذلك تضع الوزارة نصب أعينها تكليفات وزير الداخلية لجميع مديريات الأمن بكافة محافظات مصر، بتفعيل مبادرة “كلنا واحد” التي تبنتها الوزارة.
محاربة جشع التجار تخفض 40% عبر مبادرة كلنا واحد
كما تسعى وزارة الداخلية المصرية لتوفير جميع والسلع الاستهلاكية والمنتجات الغذائية عبر منظومة (أمان) للمنتجات الغذائية، حيث وجدت المبادرة ترحيب هائل من جموع مواطني مصر، وبذلك استطاعت الوزارة الإسهام في السيطرة على أسعار السلع والمنتجات الغذائية الأساسية
أخبار مصر اليوم والموقف الأمني
عناوين منافذ وشوادر وقوافل كلنا واحد “أمان” لجميع السلع الغذائية
محافظة القاهرة:
- إقامة شادر دائم السلع الغذائية بالحي السابع “مدينة نصر”.
- إقامة شادر دائم للسلع الغذائية بالحي العاشر “مدينة نصر”.
- إقامة شادر دائم للسلع الغذائية بمدينة 15 مايو .
- إقامة شادر دائم للسلع الغذائية بالعباسية .
- إقامة شادر دائم للسلع الغذائية بحلوان.
إنشاء ماركت أمان المطور بالدراسة.
- توجيه قافلة سلع غذائية على مدار اليوم إلى ميدان رمسيس.
- توجيه قافلة سلع غذائية إلى ميدان السيد عائشة.
محافظة الجيزة:
- إقامة شادر دائم للسلع الغذائية
- توجيه 3 (سيارات) “خضروات – جبن – سلع” بميدان الحصري.
- توجيه 2 (سيارة) “خضروات – جبن – سلع” بميدان ” ليلة القدر ” بأكتوبر.
محافظة الإسكندرية :
- إقامة شادر دائم للسلع الغذائية بمحطة مصر .
- إقامة شادر دائم للسلع الغذائية بميدان الساعة.
- إقامة شادر دائم للسلع الغذائية أمام منفذ فيكتوريا .
محافظة بورسعيد:
محافظة بنى سويف:
محافظة المنيا :
- توجيه سيارات “خضروات وفاكهة” بميدان عبد المنعم الشرقي بدائرة مركز المنيا
- توجيه سيارات “خضروات وفاكهة” بميدان الشهداء بدائرة مركز بنى مزار
- توجيه سيارات “خضروات وفاكهة” بشارع الحلاجة بدائرة مركز ملوي.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية المصرية تؤكد على دورها المجتمعي والإنساني، وتعلن أنها ماضية في تنفيذ استراتيجياتها الأمنية الجديدة، والتي تشمل البعد الإنساني من خلال تفعيلها للمبادرات الإنسانية والمجتمعية، وأن الوزارة ماضية في بناء جسور من الثقة والتعاون مع المواطن المصري، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، وبذلك يعود شعار الشرطة في خدمة الشعب بقوة ، من خلال رفع الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
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التعليقات
مع سف هذه الاماكن بتبيع اغلي من التجار انا اتصدمت للاسف مفيش رقابه المفروض يتحدد السعر ع كل سلعه الرخيص اللي بيبعوه حاجه ما تتكلش ناس معندهاش ضمير منهم لله
اين منطقة الزاوية والأميرية