اجازات 2019 في مصر جدول مواعيد جميع الاجازات والعطلات الرسمية والحكومية في مصر للعام الميلادي الجديد

كل عام وانتم بخير هذا وقد بدء العام الميلادي الجديد 2019 أعاد الله علينا وعلى مصرنا الحبيبة بادئ كل عام بالخير والبركات وهذا مادفعنا ومن خلال هذا المقال إلى إستعراض موعد إجازات 2019 في مصر حيث نضع اليكم جدول مواعيد جميع الاجازات والعطلات الرسمية والحكومية في عام 2019 مع اعتماد التقويم الفلكي في المُناسبات الدينية المُختلفة هذا وبعد ان نستعرض معكم مواعيد إجازات 2019 والتي يتم تعطيل المؤسسات والمصالح الحكومية بها سنقوم بسرد جدول مواعيد المُناسبات التي لاتُعطل فيها المصالح الحكومية المصرية.

مواعيد إجازات 2019 في مصر

هذا ونستعرض سويا موعد اجازات مصر والعطلات الرسمية التي تشهدها مصر في العام الميلادي الجديد 2019 أعاده الله علينا جميعا بالخير والبركات ونحن في اتم صحه وأفضل حال واستقرار.

اسم المُناسبة اليوم التاريخ اجازة عيد الميلاد المجيد الإثنين 7 يناير 2019 اجازة عيد الشرطة الجمعة 25 يناير 2019 اجازة عيد تحرير سيناء الخميس 25 ابريل 2019 موعد اجازة شم النسيم الإثنين 29 ابريل 2019 اجازة عيد العمال الأربعاء 1 مايو 2019 موعد اجازة عيد الفطر 2019 / 1440 الأربعاء : الجمعة 5 يونيو 2019 : 7 يونيو 2019 اجازة ثورة 30 يونيو الأحد 30 يوليو 2019 اجازة ثورة يوليو الثلاثاء 23 يوليو 2019 موعد اجازة وقفة عيد الأضحى 1440 الأحد 11 أغسطس 2019 موعد اجازة عيد الأضحى 2019 الإثنين : الخميس 12 أغسطس 2019 : 15 أغسطس 2019 موعد اجازة رأس السنة الهجرية السبت 31 أغسطس 2019 اجازة 6 اكتوبر الأحد 6 أكتوبر 2019 موعد اجازة المولد النبوي 2019 السبت 9 نوفمبر 2019

هذا كان كل ما يخص موعد اجازات مصر 2019 الرسمية والحكومية طبقا للبحوث الفلكية. هذا ويترقب المصريون خلال الـ 48 ساعة القادمة بدء العام الميلادي الجديد 2019 والذي نحن بصدد استعراض مواعيد الإجازات الرسمية في مصر 2019

هذا ويعد يوم الإثنين الموافق 7 يناير 2019 هو أول أيام الإجازات والعطلات الرسمية في عام 2019 والذي يوافق عيد الميلاد عند اخواننا المسيحيين وبهذه المناسبة احتفلت مصر أمس بافتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح ومسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد 2019. وكل عام وانتم جميعا بخير.

أعياد مصر 2019 التي لاتُعطل فيها المصالح الحكومية

وباستثناء ماتم ذكره بالأعلى فهناك العديد من الأعياد والمُناسبات والتي لاتُعطل فيها المؤسسات والمصالح الحكومية والتي نذكرها لكم فيما يلي:

الثلاثاء 19 مارس 2019 : الاحتفال بيوم تحرير طابا.

الثلاثاء 18 يونيو 2019 : عيد الجلاء

النصف الثاني من أغسطس 2019 : وفاء النيل

الخميس 24 أكتوبر 2018 : عيد السويس

الاثنين 23 ديسمبر 2019 : عيد النصر

موعد اجازة شم النسيم 2019

هذا وينتظر المصريين بصفة عامة في نهاية شهر ابريل 2019 اجازة يمكن وصفها بأنها يمكن ان تكون اجازة طويلة نظرا لوجود أكثر من يوم اجازة خلال أسبوع واحد ومن ضمن تلك الإجازات هي اجازة شم النسيم 2019 والتي توافق الاثنين الموافق 29 ابريل 2019.

حيث يحتفل المصريين في الأسبوع الأخير من شهر أبريل بتلك الإجازات:

الخميس 25 ابريل 2019 : موعد اجازة عيد تحرير سيناء 2019

الإثنين 29 ابريل 2019 : موعد اجازة عيد شم النسيم 2019

الأربعاء 1 مايو 2019: موعد اجازة عيد العمال 2019

موعد الإجازة القادمة في مصر 2019

هذا وبعد انقضاء وانتهاء الاحتفال بإجازة عيد الشرطة وثورة 25 يناير وهي المُناسبة التي كان مُقرراً لها يوم الخميس 24 يناير اجازة رسمية أو 25 يناير كموعد لتلك المُناسبة يترقب جموع المصريين موعد الإجازة القادمة ولكن سيستمر المصريين لفترة طويلة دون إجازات رسمية حيث أن الإجازة الرسمية القادمة هي ذكرى عيد تحرير سيناء ويأتي موعد اجازة عيد تحرير سيناء 2019 هو يوم الخميس 25 أبريل 2019. وكل عام والمصريين جميعاً بخير.

هذا ويترقب الجميع موعد الإجازة القادمة في مصر والتي كما ذكرنا أمامها الكثير من الوقت فاليوم نحن في 8 فبراير 2019 ويتبقى أكثر من شهرين كاملين فـ الاجازة القادمة هي 25 إبريل 2019 وهي اجازة عيد تحرير سيناء وبُناء عليه فلكل من يبحثون عن اجازة قريبة يعتبر الأمر صادم لهم فيتبقى بالضبط 76 يوم كاملين على موعد الاجازة القادمة في مصر.

تحديث 16 فبراير: هذا ويترقب الجميع موعد الاجازة القادمة في مصر ضمن إجازات 2019 في مصر الرسمية والتي كما قلنا هي اجازة عيد تحرير سيناء والموافق لها 25 ابريل 2019 وهي الإجازة التي يتبقى على موعدها اليوم نحو 68 يوم بالتمام والكمال ومن المنتظر أن تأتي تلك الاجازة في يوم “الخميس” أي سيسعد الجميع بقضاء اجازة أسبوعية طويلة إلى حد ما.

هذا ويحتفل اليوم جموع المصريين بمناسبتين وهما اجازة عيد الشرطة وإجازة ثورة 25 يناير والتي تأتيان غدا الجمعة لكن قرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي الاحتفال به اليوم واعتبار اليوم الخميس 24 يناير هي إجازة رسمية لكافة القطاعات وهو ما أكدته وزارة القوى العاملة كذلك بشأن إجازات القطاع الخاص.

هذا وبعد أن قضى الجميع إجازة أول أمس “الإثنين” الموافق 7 يناير 2018 وهي إجازة عيد الميلاد المجيد يترقب الجميع موعد الاجازة القادمة وهي اجازة عيد الشُرطة أو عيد ثورة 25 يناير وهي المُقرر لها يوم الجمعة الموافق 25 يناير 2018 ليكون موعد اجازة عيد الشُرطة وعليه فإن مجلس الوزراء برئاسة المُهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء كان قد أقر أن يكون يوم الخميس الموافق 24 يناير 2018 إجازة بديلة ليوم الجمعة.

هذا ونوافيكم فيما بعد بقرار وزارة القوى العاملة بشأن موعد اجازة عيد الشرطة أو موعد اجازة عيد الثورة 25 يناير للقطاع الخاص وهل سيتم منح يوم بديل له ليكون اجازة للعاملين بالقطاع الخاص.

هذا ولم يتبقى سوى 9 أيام فقط على موعد اجازة عيد الشرطة أو عيد الثورة لـ ثورة 25 يناير وهو المقرر لها يوم الـ 25 يناير 2018 القادم. مع تمنياتنا للجميع بقضاء إجازة مُمتعة.

هذا وتواردت الأنباء اليوم عن أنه هناك اتجاه داخل الحكومة لمنح يوم الخميس القادم الموافق 24 يناير 2018 إجازة رسمية بدلاً من الجُمعة الموافق 25 يناير والمُقرر عيد الشرطة وكذلك ثورة 25 يناير.

هذا وقد أعلنت الحكومة يوم الأربعاء الماضي الموافق 16 يناير 2019 قرارها بخصوص هذا الشأن “اجازة عيد الشرطة” أو “اجازة عيد ثورة 25 يناير” بأنه سيتم اعتبار يوم الخميس القادم الموافق 24 يناير 2019 اجازة رسمية بدلا من الجمعة 25 يناير 2019 وذلك لكافة المؤسسات الحكومية والهيئات وقطاع الأعمال العام. ولم يتم التعليق حتى الآن عن موقف القطاع الخاص بخصوص هذا الشأن. وبهذا تعتبر اجازة الـ25 يناير 2019 هي ثاني اجازات 2019 في مصر بالنسبة للإجازات الرسمية.

موعد اجازة شم النسيم 2019

هذا وينتظر جميع المصريين بعد نحو شهر و 10 أيام من الآن موعد الإجازة القادمة في مصر حيث يتصادف وجود أكثر من 3 اجازات متتالية في خلال أسبوع وحيد وهي اجازات عيد تحرير سيناء و عيد شم النسيم واخرا عيد العمال ليكون هذا الأسبوع يمثل اجازة كبيرة لمن سيحظون بعدد من الايام من رصيد اجازاتهم السنوية في هذا الأسبوع.

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