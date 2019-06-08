إيرادات أفلام عيد الفطر وتحقيق فيلم كازابلانكا الرقم القياسي في تاريخ السينما المصرية

مع بداية موسم عيد الفطر، تلقت السينمات المصرية 5 أفلام جديدة، حيث شهدت استقبال كثيف من الجمهور على شبابيك التذاكر لمشاهدة ما يقدمه لنا نجوم الفن المصري لهذه الأفلام في هذا الموسم وتنوعت الأفلام ما بين الكوميدية والأكشن.

وسوف نعرض لكم الإيرادات لهذه الأفلام خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك وهم:-

فيلم “كازابلانكا”

فيلم “الممر”

فيلم “سبع البرمبة”

فيلم “حملة فرعون”

فيلم “محمد حسين”

فيلم كازابلانكا

استطاع فيلم “كازابلانكا” بطولة النجم أمير كرارة تحطيم رقم قياسي جديد، حيث حصل علي أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية بحصوله علي 8 ملايين و51 ألفا و 678 جنيها خلال اليوم الثاني من أيام عيد الفطر.

فيلم الممر

جاء في المركز الثاني فيلم “الممر” من بطولة الفنان احمد عز وتأليف واخرج الفنان شريف عرفة، حيث وصلت إيراداته خلال اليوم الثاني من أيام عيد الفطر لـ 4 ملايين و41 ألف و836 جنيه، والذي تم تصويره خلال ثلاث شهور في عدة أماكن منها القاهرة والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس واسوان.

فيلم سبع البرمبة

حصل الفيلم الكوميدي “سبع البرمبة” على المركز الثالث للنجم رامز جلال وتأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، والذي قام بتحقيق إيرادات بلغت 3 مليون و547 ألف و919 جنيه.

فيلم حملة فرعون

وجاء في المركز الرابع فيلم “حملة فرعون” للفنان عمرو سعد وإخراج رؤوف عبد العزيز وتأليف كريم حسن بشير، والذي حصد في ثاني أيام العيد على إيرادات وصلت إلى 3 ملايين و 187 ألفا و329 جنيها.

فيلم محمد حسين

وجاء في المركز الخامس والأخير فيلم “محمد حسين” بطولة محمد سعد وإخراج محمد علي وتأليف شريف عادل بإيرادات 548 ألف و141 جنيه خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

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