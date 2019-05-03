نشب منذ قليل حريق هائل في داخل احد المحال التجارية بمنطقة الموسكي، في المخزن التابع للمحل بالدور الأرضي في عقار مكون من أربعة أدوار وقد نتج عن الحريق إصابة 15 شخص، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق وحاولت السيطرة على الحريق.

وأكد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور خالد مجاهد، فور الإبلاغ بالحريق تم الدفع بأربعة سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وذلك من اجل عمل اللازم لهم من تحاليل وأشعة وتلقي العلاج اللازم.

وأشار مجاهد أن جميع حالات الإصابة لا تخرج أو لا تتعدى عن كونها اختناقات من الدخان الناتج عن الحريق وانته قد تم علاج 10 حالات من المصابين وتم خروجهم من المستشفى، بينما الخمسة حالات المتبقية فقد تم نقل أربعة منهم إلى مستشفى احمد ماهر، وحالة واحدة إلى مستشفى سيد جلال.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المباني المجاورة، حيث دفعت قوات الحماية المدنية بعشر سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وتمكنوا من إخماد الحريق بعد أن التهمت النيران الأدوار العلوية من المبنى.

وكان نشطا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر قد تداولوا فيما بينهم فيديوهات للحريق وتظهر فيها النيران وهي تلتهم الأدوار العلوية من المبنى.

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