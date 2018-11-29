وزارة التموين تضع خطوات استخراج بطاقة التموين بدل فاقد أو بدل تالف أو جديدة 2019

يبحث الكثير عن كيفية تحديث البطاقات الذكية أو القيام بعمل بطاقة جديدة، أو استخراج بدل تالف وفاقد، وقد أعلنت وزاره التموين والتجارة بجمهورية مصر العربية صباح يوم الخميس الموافق 22 نوفمبر عام 2018 بتوجيه وزاري جديد، (رقم 31 لسنه 2018) وهذا التوجيه يتضمن، تنظيم عملية استخراج بطاقة تموين بدل فاقد أو بدل تالف أو جديدة عن طريق مكاتب التموين، ومن المعلوم لدي الجميع أن وزارة التموين بجمهورية مصر العربية تقدم دعماً كبيراً، لعدد كبير من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية، عن طريق استخدام بطاقات التموين، حيث استخرجت بطاقات التموين المُمغنطة، لتيسير وخدمة المواطنين، وذلك لصرف السلع التموينية الشهرية، وكذلك في صرف حصص الخبز اليومية.

استخراج بطاقة التموين وزارة التموين

من المعلوم أن وزارة التموين تقوم بصرف حصص تموينيه، لكل فرد من أفراد البطاقة التموينية بمعدل 50 جنيه لكل فرد حتى الفرد الرابع أما الفرد الخامس فيأخذ 25 جنيه فقط، كما أنها تقدم حصص الخبز اليومية بمقدار 5 أرغفه لكل فرد، ولأهمية البطاقة التموينية لكثير من المواطنين المصريين، الذين لا يستطيعون الاستغناء عنها، فقد أصدرت وزارة التموين، توجيه وزاري جديد، (رقم 31 لسنه 2018)، وذلك لسرعة أستخراج البطاقة التموينية في حاله فقدها أو تلفها أو استخراج بطاقه جديده

إجراءات استخراج البطاقة التموينية التالفة أو المفقودة أو الجديدة

حددت وزارة التموين إجراءات أستخراج بطاقة التموين، في حاله الفقد، أو التلف أو في حالات الفصل الاجتماعي عن طريق الوفاة أو السفر خارج البلاد، أو استخراج بطاقة جديدة، كما أنها حددت جميع الأطراف المسئولة وهذه الإجراءات يتم العمل بها اعتبارا من يوم الخميس الموافق 22 نوفمبر 2018.

يتوجه المواطن ألي مكتب البريد التابع له لملئ استمارة بالبيانات الخاصة بالبطاقة القديمة وبيانات الأسرة موضحاً فيها أعداد الأفراد يقوم المواطن بتقديم الاستمارة بعد ملئها إلي الموظف المختص، مرفقا بها جميع المستندات المطلوبة من صور البطاقات الشخصية أوصور شهادات الميلاد يتاكد الموظف من صحه المستندات المُقدمة ويتم تسجيل رقم تليفون المحمول الخاص بالمواطن لإمكانية مراسلته يقوم الموظف المختص بتسجيل الطلب إلكترونيا على موقع إدارة البطاقات يتأكد الموظف من قبول الطلب المُقدم من المواطن يتم وضع البطاقة أنها تحت التصحيح في حالة عدم قبول الطلب، ويجب إعلان المواطن عن سبب الرفض يقوم مركز معلومات الإنتاج الحربي، بمراجعة الطلب والمستندات المُقدمة، في حاله القبول يتم تحميل الرقم السري والكود الداخلي للبطاقة بعد طبعها، على قاعدة بيانات الإنتاج الحربي حد أقصى ثلاثة أيام من طباعه البطاقة، ويتم تسليمها لمديرية التموين عن طريق الشركات المختصة تقوم مديريات التموين بعد ذلك بتسليم البطاقة إلى مكتب التموين التابع لها بحد أقصى يومان يقوم الموظف المختص داخل مكتب التموين بتسجيل البطاقات الواردة له خلال يوم واحد يتم إرسال رسالة للمواطن عن طريق رقم التليفون الخاص به بواسطه مكتب التموين لسرعه التوجه لاستلام البطاقة وتحمل هذه الرسالة أيضا الرقم السري للبطاقة يتوجه المواطن إلى مكتب التموين لاستلام البطاقة بعد تأكُد موظفي التموين من موصول الرسالة إليه، ويسجل ذلك على النظام الإلكتروني بموقع البطاقات يقوم المواطن بإرسال رسالة نصية على الرقم(9136 أو91237 ) وذلك لتفعيل وتشغيل البطاقة مقابل رسوم 2 جنيه تخصم من رصيد الهاتف أوتُخضم من الدعم في حاله ما إذا كان رقم التليفون المحمول للمواطن خطا، لم تصل له أي رسالة ويجب التوجه إلى مكتب التموين لاستلام البطاقة، و تصحيح رقم المحمول عن طريق الاتصال بالرقم 19959 و بعد تصحيح رقم المحمول سوف تصلك الرسالة التي تحمل الرقم السري

ملحوظه هامه في حاله فقد البطاقة أو تلفها فقط يتم دفع حوالة بريدية أما البطاقات الجديدة أو تعديل البيانات أو تعديل محافظة الصرف لا يتم دفع حوالة بريدية