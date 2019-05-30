إجازة عيد الفطر المبارك 2019 فى مصر للعاملين فى الحكومة والقطاع الخاص

كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، حيث أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي قرار بتحديد أيام إجازة عيد الفطر المبارك في مصر لعام 2019، وذلك للعاملين في الوزارات والهيئات العامة والاقتصادية والمصالح الحكومية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ووحدات الإدارة المحلية.

حيث تضمن قرار مجلس الوزراء أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك للعاملين بالحكومة وكافة المصالح الحكومية بداية من يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019 وحتى يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2019.

وفى ذات السياق أصدرت وزارة القوي العاملة والهجرة والتدريب قراراً بتحديد عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك لعام 2019، حيث تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك للعاملين بالقطاع الخاص يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019 وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2019 أي أن إجازة عيد الفطر المبارك للعاملين بشركات القطاع الخاص مدتها يومان أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك.

من الجدير بالذكر أن مركز البحوث الفلكية قد أعلن عن أن أول أيام عيد الفطر المبارك في مصر فلكياً هو يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019، وأن يوم الاثنين الموافق 3 يونيو 2019 هو أخر أيام شهر رمضان المبارك، غير أن الرؤية الشرعية هي التي سوف تحدد ما إذا كان يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019 هو أول أيام عيد الفطر المبارك أم لا.

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