إجازات شهر أبريل 2019 في مصر للقطاعين العام والخاص “أسبوع إجازة”

إليكم جدول إجازات شهر أبريل 2019 في مصر والذي يحتوي على أسبوع إجازة في نهاية الشهر، حيث يضم شهر أبريل 2019 العديد من المناسبات التي يحتفل بها المصريون، لذلك فهم يبحثون عن الإجازات الرسمية في أبريل 2019 والتي يذهب فيها المصريون إلى الأماكن العامة والمتنزهات لقضاء العطلات وزيارة الأقارب وصلة الأرحام، فمفهوم الإجازة في مصر يختلف، وخاصة مع بدء اعتدال الأجواء وارتفاع درجة الحرارة، فقط أصبح الجو الآن ربيعياً ذو طقس معتدل يساعد على قضاء الإجازات في الأماكن العامة، والآن إليكم إجازات أبريل 2019 في مصر بشكل مفصل.

إجازات شهر أبريل 2019 في مصر

يحتوي شهر أبريل على أسبوع تقريباً إجازات في نهاية الشهر بسبب موسم احتفالات تحرير سيناء واحتفالات أعياد القيامة وشم النسيم، وإليكم جدول الإجازات في مصر:

الخميس 25 /4/ 2019 عيد تحرير سيناء الجمعة 26/ 4/ 2019 عطلة رسمية السبت 27 / 4 / 2019 عطلة رسمية الأحد 28 / 4 / 2019 عيد القيامة المجيد الإثنين 29 / 4 / 2019 عيد شم النسيم الأربعاء 1 / 5 / 2019 عيد العمال

وقد تم تداول بعض الأخبار على أنه هناك إجازات يومي 22، 23 أبريل 2019 بسبب الإستفتاء على تعديلات الدستور، ولكن لم يرد أي أخبار رسمية في هذا الشأن من رئاسة الوزراء المصرية، إلا أنه من المؤكد أن المدارس التي ستعقد بها لجان الإستفتاء على الدستور ستكون بها إجازات رسمية.

الإجازات في مصر

وتتسم الإجازات في مصر بطابع خاص، حيث توجد في مصر الكثير من الأماكن التي يذهب إليها المصريون منها الحدائق العامة الموجودة في كافة أنحاء الجمهورية، والشواطئ المختلفة على كل من ساحل البحر المتوسط وساحل البحر الأحمر والذي يتجمع حولها المصريون خاصة مع بدء اعتدال الأجواء وارتفاع الحرارة.

إجازات القطاع الخاص في مصر

وحتى الآن لم تصدر أي منشورات رسمية بشأن إجازات شهر أبريل 2019 بالنسبة للقطاع الخاص من رئاسة الوزراء المصرية، حيث تقوم رئاسة الوزراء في بعض الإجازات الهامة بتحديد إجازة للقطاع الخاص أيضاً ولكن لم ترد أي أخبار حتى الآن وسوف نوافيكم بآخر الأخبار حال ورود ما يفيد بإجازات القطاع الخاص في مصر في شهر أبريل.

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