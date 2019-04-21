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أيمن بهجت قمر يرصد مكافأة 1500 جنيه لكل لاعب فى بيراميدز للفوز على الزمالك

كتب سعيد كامل آخر تحديث

أعلن الشاعر الغنائي والسيناريست المعروف أيمن بهجت قمر عن رصدة مكافأة مالية قدرها 1500 جنيه لكل لاعب من لاعبي فريق بيراميدز فى حالة فوزهم على الزمالك فى المباراة التى ستقام بين بيراميدز والزمالك فى بطولة الدوري المصري يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل فى المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع السادس والعشرون.

وقد نشر الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك مداعباً لاعبي فريق بيراميدز معلقاً “ألف وخمسمائة جنيه مكافأة منى لكل لاعب فى بيراميدز لو كسبوا الزمالك، يالا إن شاء الله حد ما حوش”، وأنهى قمر تعليقة قائلاً “إغراءات صباحية” وقد لاقى تعليقه إعجاب وسخرية المئات من متابعيه.

أيمن بهجت قمر يرصد مكافأة 1500 جنيه لكل لاعب فى بيراميدز للفوز على الزمالك

وتشهد مباراة الزمالك وبيراميدز التى ستقام يوم الثلاثاء 23 أبريل أهمية كبيرة من مشجعي الفرق الثلاثة الأهلى والزمالك وبيراميدز وخاصة بعد فوز بيراميدز الأسبوع الماضي على الأهلى بهدف نظيف سجله كينو وهى المرة الثانية التى يفوز فيها بيراميدز على الأهلى هذا الموسم، بينما انتهت مباراة الدور الأول بين الزمالك وبيراميدز بالتعادل المثير بثلاثة أهداف لكل فريق.

ويذكر بأن الشاعر الغنائي قد قدم آخر أعماله وهو فيلم “البدلة” بطولة الفنان تامر حسنى، والفنان أكرم حسنى، وعرض الموسم الماضى فى عيد الأضحى وقد نجاح كبير، وكتب مؤخراً مسلسل “فلانتي نو” بطولة الزعيم عادل إمام، ويعد الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر من مشجعي النادي الأهلى الكبار.

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عن الكاتب

سعيد كامل

محرر بموقع نجوم مصرية وكلمة، وحاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة الزقازيق، معلم خبير كمبيوتر بالتربية والتعليم، وحالياً أعمل مدير مدرسة بردين التجارية بإدارة شرق الزقازيق التعليمية، وحاصل على دبلوم عام فى التربية وتكنولوجيا التعليم شعبة كمبيوتر تعليمي من جامعة القاهرة، ومهتم بمتابعة الأخبار المحلية والعالمية فى مجالات الرياضة والتعليم والاقتصاد والفن وجميع المجالات.

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