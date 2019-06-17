أول طلب من أسرته بعد وفاته.. سبب وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخر كلماته

توفى الرئيس المعزول محمد مرسي العياط أثناء جلسة محاكمة قضية التخابر واقتحام الحدود الشرقية المعقودة اليوم الاثنين، فيما أكد التليفزيون المصري في نبأ عاجل منذ قليل، أنه تحدث لمدة خمس دقائق طالبًا للمكمة ثم سقط على الأرض دون حركة مُغمًا عليه ورحل عن عالمنا اليوم الإثنين الموافق 17-6-2019.

وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي

وقد أفادت قناة سكاي نيوز عربية، أن سبب وفاة محمد مرسي هي نوبة قلبية حادة بالرغم من محاولة إسعافه، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات القريبة من المحكمة، ولكنه توفى، على أن يتم تسليم جثمانه إلى أسرته للشروع في دفنه، يأتي ذلك بعدما طلبت أسرته ذلك، بعد انتهاء مهمة عمل فريق الطب الشرعي، وهذا أول طلب من جانب أسرته وفقًا للعربية نيوز.

فيما أكد التليفزيون المصري أن الرئيس المعزول توفى عقب رفع الجلسة بعد إصابته بحالة من الإغماء.

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