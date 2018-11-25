أهم الأنشطة في” البحر الأحمر” التي تجذب السائحين

البحر الأحمر يحتوي على الكثير من الجزر والتي تحمل طابع خاص ومميز، حيث تنمو الشعاب المرجانية بشكل جميل والتي تصل عمرها إلى ملايين من السنوات لذلك تًعد الشعاب المرجانية من أهم مصادر جذب السياح إليها وفيما يلي نتعرف أكثر عن ما هي تلك الأنشطة في البحر الأحمر التي تجذب السائحين.

أهم الأنشطة السياحية في البحر الأحمر

يستخدم الكثير من السائحين الغوص حتى يتمتعوا بالمناظر الخلافة داخل البحر الأحمر وهي من أهم الأنشطة السياحية في البحر الأحمر بالإضافة إلى رحلات السفاري والسياحة الثقافية، كما ان البحر الأحمر يضم الكثير من حطام السفن الغارقة سواء كانت الحربية أو التجارية والتي مر عليها الكثير من السنوات مما جعلها أكثر مزار للسائحين وهي من أهم المناطق التي يرغب السياح في رؤيتها أثناء الغطس وهي من أهم الأماكن التي تنمو بها الشعاب المرجانية.

صرح الدكتور أحمد غلاب وهو المدير العام محمية البحر الأحمر أن سياحة الغوص والأنشطة البحرية تعد من أهم المصادر السياحية التي تجذب السائحين من حول العالم إلى مصر، حيث أن معظم السائحين يأتون إلى البحر الأحمر لممارسة الغوص ومشاهدة الشعاب المرجانية ذات المظهر الجميل، كما أن هناك حوالي 39 من الجزر الموجودة في البحر الأحمر يوجد حولها مواقع خاصة بالغطس، وبالتالي فإن عدد المواقع الخاصة بالغطس في البحر الأحمر تصل إلى 60 موقع في الحقيقة.

كذلك يوجد حوالي عدد ألف لانش سياحي يقوم بنقل السياح إلى الاماكن التي يرغبون فيها ممارسة الغوص ولذلك تعتبر سياحة الغوص من أهم الأنشطة في البحر الأحمر.

من اهم المواقع التي يرغب بها السائح هي أبو رمادة وهذا لما تتمتع بها من منظر طبيعي خلاب، خليج أبو دياب وغيرها من الأماكن الشهيرة.