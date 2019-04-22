أكاديمية البحث العلمي تعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2018

اعتمد مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا صباح اليوم برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية وبحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس والسادة أعضاء المجلس نواب الوزير ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية ونخبة من علماء مصر على رأسهم العالم الكبير الدكتور محمد غنيم والدكتور أحمد عكاشة أسماء الفائزين بجوائز النيل والدولة التقديرية والتفوق والتشجيعية لعام 2018، وبلغ عدد الجوائز الممنوحة هذا العام 56 جائزة مقارنة ب 48 العام الماضي بالإضافة إلى الجوائز الخاصة من مجلس الأكاديمية وهى الرواد والمرأة وشباب الباحثين الأفارقة. وتبلغ قيمة جائزة النيل خمسمائة ألف جنيه، وميدالية ذهبية، وشهادة من الأكاديمية وجائزة الدولة التقديرية مائتين ألف جنيه، وميدالية ذهبية، وشهادة من الأكاديمية وجائزة التفوق مائه ألف جنيه، وميدالية فضية، وشهادة من الأكاديمية أما جائزة الدولة التشجيعية قيمتها خمسين ألف جنيه.

ووافق المجلس على منح جائزتي النيل و7 جوائز للدولة التقديرية (وتم حجب ثلاثة) و7 جوائز للتفوق و39 جائزة للدولة التشجيعية وحجب جائزة واحدة. وحصلت جامعة القاهرة وجــــــــــامعة المنصــــــــورة والمركز القومي للبحوث على المركز الأولى برصيد 8 جوائز لكلٌ منهم، ثم عين شمس في المركز الثاني برصيد 6، وجامعة الزقازيق فى المركز الثالث برصيد 5 جوائز، ثم جامعتي الإسكندرية وطنطا فى المركز الرابع برصيد 4 جوائز لكل منهم، وجامعة الأزهـــــــــــــر وجـــــامعة كفر الشيخ وسوهاج وبني سويف وأسيوط ومدينة زويل جائزتان لكل منهم، وحصلت جامعة أســـــــــــوان، وجامعة المنوفية، جامعة المنيا، وجامعة قناة السويس، وجامعة النيل الأهلية، ومركز بحوث وتطوير الفلزات، ومدينة الأبحاث العلمية، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والمركز المصري لأطفال الأنابيب، والمعهد القومي للقياس والمعايرة، والمعهد القومي لأبحاث الأمراض المتوطنة، ومكتبة الإسكندرية علي جائزة واحدة لكل منهم. .الأسماء كاملة على موقع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا www.asrt.sci.eg

← إقرأ أيضاً: