أكاديمية البحث العلمى تحتفل باليوم العالمى للملكية الفكرية وتكرم الكابتن محمود الخطيب

افتتح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا صباح اليوم الإحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية تحت شعار “للذهب نسعي: الملكية الفكرية والرياضة” والذي تحتفل به المنظمة العالمية للملكية الفكرية فى 26 أبريل من كل عام، وذلك بحضور كابتن مصر والنادى الأهلى محمود الخطيب، والمستشار عمرو عبد العزيز، المكتب الإقليمى للبلدان العربية، بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف، ويهدف الإحتفال للتوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية.

وفي كلمته أوضح رئيس الأكاديمية أن حضور الكابتن محمود الخطيب يساهم فى نشر ثقافة الملكية الفكرية ودورها فى دعم صناعة الرياضة والتوعية بأساليب الحماية، هذا وقد أطلقت الوايبو هذا العام شعار للذهب نسعى بهدف رفع مستوى الوعي بعمليات الغش التجاري للمنتجات الرياضية، وكيفية استغلال نظم تسجيل العلامات التجارية والتصاميم الصناعية في حماية هذه المنتجات. وأضاف أن للرياضة دوراً كبيراً في زيادة مصادر الدخل، وتعتبر مورداً اقتصادياً وصناعياً عالمياً ومصدراً للاستثمارات في كافة البلدان، وأثنى رئيس الأكاديمية على جهود مكتب البراءات المصرى برئاسة الدكتورة منى يحيى على جهودهم فى تنظيم هذا الحدث والتطوير الكبير الذى يشهده المكتب وخاصة فى بناء القدرات.

ومن جانبه سلط الكابتن محمود الخطيب الضوء على جهود النادى الأهلى التى بدأت منذ أكثر من عشر سنوات فى الحفاظ واستغلال وحسن إدارة العلامات التجارية وحقوق النادى الأهلى مما كان له أعظم الأثر على زيادة موارد النادى، وأشار إلى جهود الادارة لتحقيق المزيد فى هذا المجال. وفى كلمته سلط المستشار عمرو عبد العزيز- المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) الضوء على دور الملكية الفكرية فى النمو الاقتصادى ودور الوايبو فى دعم الدول الأعضاء .

وأثنى على التعاون المثمر بين الأكاديمية والمنظمة، وفى نهاية حفل الافتتاح سلم رئيس الأكاديمية الكابتن محمود الخطيب درع الأكاديمية وشهادة تقدير من الأكاديمية، كما تم تكريم المخترعين سامى محمد ابراهيم عويس ومحمد صلاح حسنين ابراهيم والمخترع اللواء الدكتور مجدى محمد السقا اللوزى على اختراعاتهم المتميزة فى المجال الرياضى، كما تم تسليم شهادات من قبل الوايبو للمتدربين بالأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية بأكاديمية البحث العلمى حيث اجتاز 21 متدرب أكثر من 180 ساعة تدريبية، وهم نواة الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية والتى ستطلقها الأكاديمية قريباً.

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