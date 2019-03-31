حفل محمد رمضان الغنائي .. يثير غضب الجميع

النجم محمد رمضان الذي لقب نفسة بنمر وان، هذا اللقب الذي أثاره غضب الكثير من الفنانين مُتهمين النجم بالغرور والنرجيسية، محمد رمضان موهبه مميزة أستطاع التربع علي عرش النجومية في وقت قصير، هو موهبة حقيقة أستطاع التنقل بين الأدوار المختلفة (الكوميديا والواقعية والدراما) ويتمتع بالقبول والحضور الطاغي بين الجميع، محمد رمضان فنان متنوع الأداء وقد هوي مُأخراً الغناء وصنع عدده أغاني لاقت نجاح كبير، الأمر الذي دفعة لأحياء أولي حفلاته الغنائية مساء الجمعه الماضية الموافق 29 / 3 على خشبة مسرح مركز المنارة الدولي بمنطقة التجمع الخامس.



أعلن النجم أن أسعار تذاكر الحفل “1000، 500، 250” ذلك حتي يتمكن كل مُحبه من الحضور علي اختلاف مستوياتهم في لمحه إنسانية تزيد حُب مُحبيه له حبًا له وليس ذلك فحسب، وأعلن أيضًا مفاجأة لجمهوره مواليد 29 مارس، قائلا: (اللى عيد ميلاده يوم الحفلة هيدخل مجانا بالبطاقة) مما جعل الأقبال حاشد ليس من المصرين فحَسب أنما أيضًا من الأشقاء في العرب العربية وبخاصة دول الخليج.



ورغم أنها أولي حفلات الفنان الغنائية، ألا أنه أشغل المسرح وصنع حالة غير مسبوقة علي الأطلاق من الظهور بإطلالات مختلفة وجريئة لم يسبقه بها أي فنان من قبل، مما أثار غضب المشاهير فقد أتهمه البعض بأنه، سبب نشر التدني والانحلال في المجتمع متغافلين أن هذه ليست كل أدواره وله أدوار مميزة ومختلفة كدوره في فيلم جواب اعتقال وشد أجزاء وغيرها. وغني محمد رمضان أغاني متنوعة والتي من بينهم أغنية الأخيرة فيرس التي طُرحت لثلاثاء الماضي، عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب” واستطاع رمضان بهذه الأغنية أن يحقق ما يقارب من 2 مليون مشاهدة خلال يوماً واحدا، ربما تكون جملته الشهرية (ثقة في الله نجاح) التي يرددها دايماً بحُسن ظن في الله هي سبب كم النجاح الذي يعشيه، ولكن الأكيد أن محمد رمضان سيظل مصدر لأثارة جدل سواء بأعماله التمثيلة والغنائية وكذلك بما يشتريه من عربيات فارهة، الي أن يَكف عن من ما يفعله أو أن ييأس الآخرون من نقده والتعليق عليه.