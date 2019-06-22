أعلى 10 إيرادات أفلام في تاريخ السينما المصرية

السينمار المصرية رمز من رموز الفن في الوطن العربي وتعتبر السينما المصرية حلم معظم الشباب في مصر والوطن العربي حيث ظهر فيها العديد من رموز الفن التي مازال لها تأثير إلي الأن في المجتمع المصري والتي يسعي إلية الكثير, وهي جزء كبيرا من اهتماماتنا في الحياة وفي الأسرة المصرية حيث إختلفت أنواع الفن فيها منها ماهو كوميدي وهي الاعلي شهرة بين الأفلام السينمائية المصرية ومنها ماهو درامي والأكشن والإثارة والرومانسية وغيرة من الأفلام والمسلسلات التي تنتجها السينما المصرية.

لذا في هذا الموضوع علي نجوم مصرية أقدم لك قائمة بأعلي إيرادات أفلام في تاريخ السينما المصرية وتأتي هذه القائمة بتصدر افلام هنيدي الأفلام الكوميدية والتي بلغ إنتاج الأفلام المصرية خلال 90 سنه الماضية اكثر من 3500 فيلم تم إنتاجة.

جدول لأعلي 10 إيرادات أفلام في تاريخ السينما المصري

المسلسل اسم الفيلم بطولة تاريخ إصداره إجمالي الإيرادات معادلة الإيرادات قبل التضخم الاقتصادي بالوقت الحالي 1 صعيدي في الجامعة الأمريكية محمد هنيدي 1998 27 مليون 156 مليون 2 همام في أمستردام محمد هنيدي 1999 23 مليون 130 مليون 3 اللمبي محمد سعد 2002 22 مليون 114.8 مليون 4 بوحه محمد سعد 2005 26.5 مليون 114.7 مليون 5 جاءنا البيان التالي محمد هنيدي 2001 18 مليون 97 مليون 6 اللي بالي بالك محمد سعد 2003 19 مليون 96 مليون 7 إسماعيلية رايح جاي محمد هنيدي 1997 15 مليون 90 مليون 8 عوكل محمد سعد 2004 19.5 مليون 88 مليون 9 الناظر علاء ولي الدين 200 18.5 مليون 87 مليون 10 مرجان احمد مرجان عادل إمام 2007 23 مليون 85 مليون

← إقرأ أيضاً: