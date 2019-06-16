السينما المصرية تشغل جزءا كبيرا من اهتماماتنا في الحياة، والتي تميزت بالعديد من الفنون السينمائية المختلفة منها الكوميدي والأكشن والإثارة والرومانسية وغيرها، وهي تعتبر من اقدم الصناعات السينمائية بالوطن العربي، وبلغ إنتاج الأفلام المصرية خلال 90 سنه الماضية اكثر من 3500 فيلم، والتي تتمثل بالاستمتاع بأوقات الفراغ من خلال مشاهدة الأفلام السينمائية المختلفة، والتي اصبح نجوم الفن المصري يشغلون بال الكثير من المشاهدين والجمهور السينما المصرية، كما تحقق الأفلام إيرادات هائلة من مصادر متعددة مثل الأرباح الناتجة من عروض السينمائية والترويج وحقوق البث علي شاشات التلفاز وأفلام الفيديو “DVD”.

وسوف نقدم لكم في هذا البيان أعلى 10 أفلام تحقيقا للإيرادات على مدار تاريخ السينما المصرية بعد حساب معادلة التضخم الاقتصادي التي مرت به مصر في السنوات الماضية.

جدول لأعلي 10 إيرادات أفلام في تاريخ السينما المصري

المسلسل اسم الفيلم بطولة تاريخ إصداره إجمالي الإيرادات معادلة الإيرادات قبل التضخم الاقتصادي بالوقت الحالي 1 صعيدي في الجامعة الأمريكية محمد هنيدي 1998 27 مليون 156 مليون 2 همام في أمستردام محمد هنيدي 1999 23 مليون 130 مليون 3 اللمبي محمد سعد 2002 22 مليون 114.8 مليون 4 بوحه محمد سعد 2005 26.5 مليون 114.7 مليون 5 جاءنا البيان التالي محمد هنيدي 2001 18 مليون 97 مليون 6 اللي بالي بالك محمد سعد 2003 19 مليون 96 مليون 7 إسماعيلية رايح جاي محمد هنيدي 1997 15 مليون 90 مليون 8 عوكل محمد سعد 2004 19.5 مليون 88 مليون 9 الناظر علاء ولي الدين 200 18.5 مليون 87 مليون 10 مرجان احمد مرجان عادل إمام 2007 23 مليون 85 مليون

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