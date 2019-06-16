السينما المصرية تشغل جزءا كبيرا من اهتماماتنا في الحياة، والتي تميزت بالعديد من الفنون السينمائية المختلفة منها الكوميدي والأكشن والإثارة والرومانسية وغيرها، وهي تعتبر من اقدم الصناعات السينمائية بالوطن العربي، وبلغ إنتاج الأفلام المصرية خلال 90 سنه الماضية اكثر من 3500 فيلم، والتي تتمثل بالاستمتاع بأوقات الفراغ من خلال مشاهدة الأفلام السينمائية المختلفة، والتي اصبح نجوم الفن المصري يشغلون بال الكثير من المشاهدين والجمهور السينما المصرية، كما تحقق الأفلام إيرادات هائلة من مصادر متعددة مثل الأرباح الناتجة من عروض السينمائية والترويج وحقوق البث علي شاشات التلفاز وأفلام الفيديو “DVD”.
وسوف نقدم لكم في هذا البيان أعلى 10 أفلام تحقيقا للإيرادات على مدار تاريخ السينما المصرية بعد حساب معادلة التضخم الاقتصادي التي مرت به مصر في السنوات الماضية.
جدول لأعلي 10 إيرادات أفلام في تاريخ السينما المصري
|المسلسل
|اسم الفيلم
|بطولة
|تاريخ إصداره
|إجمالي الإيرادات
|معادلة الإيرادات قبل التضخم الاقتصادي بالوقت الحالي
|1
|صعيدي في الجامعة الأمريكية
|محمد هنيدي
|1998
|27 مليون
|156 مليون
|2
|همام في أمستردام
|محمد هنيدي
|1999
|23 مليون
|130 مليون
|3
|اللمبي
|محمد سعد
|2002
|22 مليون
|114.8 مليون
|4
|بوحه
|محمد سعد
|2005
|26.5 مليون
|114.7 مليون
|5
|جاءنا البيان التالي
|محمد هنيدي
|2001
|18 مليون
|97 مليون
|6
|اللي بالي بالك
|محمد سعد
|2003
|19 مليون
|96 مليون
|7
|إسماعيلية رايح جاي
|محمد هنيدي
|1997
|15 مليون
|90 مليون
|8
|عوكل
|محمد سعد
|2004
|19.5 مليون
|88 مليون
|9
|الناظر
|علاء ولي الدين
|200
|18.5 مليون
|87 مليون
|10
|مرجان احمد مرجان
|عادل إمام
|2007
|23 مليون
|85 مليون
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