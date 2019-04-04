أسعار ياميش رمضان 2019 في الأسواق المصرية وإرتفاع ملحوظ هذا العام

أسعار ياميش رمضان نعرضها لكم اليوم من خلال موقع نجوم مصرية، كل عام وأنتم بخير، فكثير من الأسر المصرية تهتم بشراء الياميش استعداد لشهر رمضان المبارك، ويشهد هذا العام ارتفاع ملحوظ فى أسعار الياميش، وذلك نتيجة لأن معظم أنواع الياميش والمكسرات والبلح وقمرالدين مستوردة، ونتيجة لارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، وارتفاع الرسوم الجمركية على مثل هذه السلع، التى تعتبر مصنفة كسلع استفزازية غير ضرورية، كل هذه الظروف جعل أسعار ياميش رمضان هذا العام 2018، مرتفعة للغاية بنسبة تتراوح من 20 الى 25 % أكثر من أسعار العام الماضى.

أسعار ياميش رمضان 2019

صرح الأستاذ رجب العطار، رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، حول أسعار ياميش رمضان هذا الموسم 2018، بأنه من المتوقع حدوث زيادة كبيرة تصل إلى 25% ، فى كثير من أنواع ياميش رمضان، حيث أكد أن هناك زيادة فى سعر الزبيب الإيراني ليصل سعر الكيلو الى 90 جنيهًا، ووهناك زيادة فى أسعارالبلح أو مايسمى بالتمر وتتراوح الزيادة حسب النوع من 10 إلى 60 جنيهًا ، كما ارتفع سعر الكاجو إلى 300 جنيه، وسعر الفستق قد زاد من 280 إلى 300 جنيه، و زادت أسعار قمر الدين السورى ما بين 12 و30 جنيهًا، وسجل سعر كيلو القراصيا 65 جنيهًا، وكان كيلوالمشمشية من 60 إلى 80 جنيهًا، ووصل سعر كيلو التين السورى إلى 70 جنيهًا، والتين التركى 96 جنيهًا،

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أما عن أسعار جوز الهند، فقد زاد سعر الكيلو بمعدل يتراوح ما بين 60 و90 جنيهًا، غ سعر كيلو اللوز المقشر 260 جنيهًا، واللوز بالقشر 120 جنيهًا، والبندق المقشر 120 جنيها، كما وصل سعر كيلو العين الجمل المقشر 320 جنيهًا وبالقشر 280 جنيهًا، ووصل الكاجو 370 جنيهًا.

وسعر الكركديه السودانى قد سجل 40 جنيهًا، أما الكركديه الأسوانى فكان سعره 80 جنيهًا، سعر العرقسوس وهو المشروب المفضل لدى المصريين أصبح سعره يتراوح ما بين 28 و40 جنيهًا للكيلو.

تحديث

شعبة الحلويات بغرفة القاهرة التجارية أعلنت عن الأسعار المبدئية لياميش رمضان لهذا العام 2018، والتى ارتفعت مقارنة بالعام الماضى.

سعر كيلو البندق يبلغ 200 جنيه، وكيلو البندق المحمص 240 جنيها، وبلغ سعر كيلو عين الجمل بلغ 320 جنيها، و كيلو الكاجو 360 حنيها، والفسدق المحمص 340 جنيها، وسعر كيلو الفسدق المقشر نى 500 جنيه، و بلغ سعر كيلو اللوز النى 240 جنيها، وكيلو اللوز المحمص 320 جنيها ومن المتوقع أن تشهد الأسعار تغييرات أخرى.

تحديث: عمرو عصفور، سكرتير عام شعبة المواد الغذائية أكد أن هناك ارتفاع فى أسعار الزبيب والمشمشية

تحديث سعر كيلو القراصية لـ 96 جنيه للكيلو، سعر كيلو المشمشية وصل سعره لـ 96 جنيه، سعر كيلو الزبيب وصل لـ 50 جنيه، أسعار كيلو البلح هذا العام فقد يتراوح ما بين 18 جنيه لـ 45 جنيه. شعبة العطارة:تؤكد أسعار ياميش رمضان ارتفعت بمعدل “15: 20%” فى الجملة تحديث ننشر لكم أسعار الياميش في محافظة المنيا فقد سجل سعر كيلو البلح أسعار من 10 إلى 50 جنيهًا و ذلك حسب النوع،والتين التركى وصل سعره إلى 120 جنيهًا، و قد تحدد سعر لفة قمر الدين السورى من 12 الى 30 جنيهًا وكان سعر السوبيا الجاهزة 50 جنيهًا، والتمر هندى السريع 24 جنيهًا، و والقراصيا جامبو 88 و95 جنيهًا،لفة التمر هندى 35 جنيهًا،وأسعار اللوز سجلت 60 و80 و100 جنيه، بينما كان سعر الخروب قرون 40 جنيهًا، والمجروش 25 و30 جنيهًا، واللوز المقشر الجامبو 240 جنيهًا، والعرقسوس 42 جنيهًا.

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