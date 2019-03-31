قرعة الحج السياحي 2019 في مصر 27 مارس – أسعار برامج الحج طيران وبري والاقتصادي

صرحت الضوابط الخاصة بـ الحج السياحي في مصر 1440 هذا العام والتي اعتماداها وزارة السياحة المصرية، وأيضًا تم تحديد جميع برامج الحج لهذا العام والذي وصل حتي خمسة نجوم بداية من الصف الأول في الحرم المكي، وصولا إلي 250 متر وتبلغ تكلفة السفر 125 ألف جنيه غير شاملة لتذكرة السفر، هذا وبالإضافة إلي تحديد كافة الضوابط الخاصة بالحج السياحي والحصول علي برامج الحج لهذا العام، ومنها أسعار البرنامج الخاص بالخمسة نجوم للصف الثاني بداية من 250 متر وحتي 1250 متر، يبلغ السهر 110 ألف جنيه بدون تذاكر للسفر، بينما برنامج الأربعة نجوم بداية من 750 متر وحتي 94 ألف جنيه.

الحج هو ذهاب المسلمين لبيت الله الحرام في موسم الحج حيث أنه فريضة على كل مسلم ومسلمة مرة واحده في العمر حيث أنه من أركان الإسلام كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ومن المناسك التي يرغب في أداءها الجميع وينتظرونها كل عام في نفس الوقت حيث أن موسم الحج يبدأ في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة ويبدأ بإحرام الفرد والذهاب للبيت الحرام لعمل مناسك الحج على أكمل وجه ولذلك تقوم الرحلات السياحية والرحلات الخاصة بالإعلان عن الخطط والأسعار والإستراتيجيات الخاصة بها سنوياً لرحلات الحج والعمرة ولك في هذا المقال كل ما يخص الحج السياحي 2019.

أسعار الحج السياحي 2019 في مصر



يعد الحج السياحي نوع من أنواع الحج حيث أنه سمى بذلك لأنه تابع لوزارة السياحة المصرية وتتفاوت أسعار الحج كل عام حيث أن الزيادات تكون بشكل سنوي على جميع المتقدمين لهذا النوع من الحج كما صرح أشرف شيحه عضو اللجنة العليا للحج التابع لوزارة السياحة أن هناك زيادات تتراوح ما بين ال 3% وال 5 % مقارنة بأسعار الحج السياحي العام الماضي.

كما صرح أيضاً أن محدودي الدخل هذا العام سيتم مراعاتهم من خلال خدمات خاصة وجميع الراغبين في التقدم للحج هذا العام لابد من البحث والتقدم عبر الشركات السياحية المرخصة وذلك لتلافي أي عمليات نصب أو احتيال كما يحدث كل عام من شركات السياحة غير المرخصة بالإضافة لذلك عرض قائمة بأسعار الحج السياحي وذلك بدون تذكرة الطيران الخاص بتنقلات الحجاج.

125 ألف جنيها للراغبين في مستوى فنادق خمس نجوم صف أول مباشر من الحرم ومسافة لا تزيد عن 250 متراً.

100 ألف جنيها للراغبين في مستوى فنادق خمس نجوم ولكنها تقع صف ثان عن الحرم بمسافة 1250 متراً.

94 ألف جنيه للراغبين في مستوى فنادق اربع نجوم صف أول ولكنها تبعد عن الحرم بمسافة تصل إلى 750 متراً.

90 ألف جنيه للراغبين في مستوى فنادق اربع نجوم صف ثاني بمسافة تبعد عن الحرم 1250 متراً.

62 ألف جنيه للمستويات الاقتصادية وهذا شامل الموسم كاملاً بفنادق مكه التي تبعد عن الحرم مسافة تصل إلى 2250 متراً.

59 ألف جنيه للمستويات الاقتصادية التي تبعد عن الحرم 2500 متراً.

55 ألف جنيه للمستوى الاقتصادي ( خمسة نجوم).

53 ألف جنيه للمستوى الاقتصادي ( أربعة نجوم).

مؤكداً على ذلك شيحه بأن وزارة السياحة وضعت قوانين وضوابط واضحه للحج السياحي من خلال إستراتيجية من ثمان أشهر مراعية جميع طلبات الشرائح الأخرى (الاجتماعية) والتي تتمثل في الأشخاص محدودي الدخل وأن هناك أكثر من مستوى يمكن الجميع من الالتحاق بموسم الحج دون أي عوائق وأن الزيادة لم تكن كبيرة جداً مع إتاحة تأشيرات للمستوى البري والاقتصادي.

كما قامت باعتماد طلبات التقدم لموسم الحج لهذا العام عن طريق الشركات السياحية المرخصة والمعترف بها داخل محافظات جمهورية مصر العربية بحيث يضمن مبلغ مالي يصل إلى 20 ألف جنيه للمستوى السياحي كمبلغ لجدية الحجز بينما يصل مبلغ الحجز السياحي اربع نجوم لمبلغ 15 ألف جنيه و 10 ألاف جنيه للمستوى (البري والاقتصادي) حيث يقوم المواطن باسترداد هذا المبلغ ولكنه مجرد تأكيد لجدية الحجز.

ضوابط الحج السياحي لعام 2019

نهتم لك عبر موقعنا كل الأسعار والضوابط الخاصة بالحج السياحي هذا العام حيث أن وزارة السياحة اعتمدت خطة من الأسعار التي سبق ذكرها بالإضافة لذلك حجوزات شركات الطيران للمستوى الاقتصادي التي أعلنت خطتها هي الأخرى فالمقابل نجد جميع الإستراتيجيات واضحه هذا العام لإتاحة كافة التفاصيل والإجراءات الخاصة بالمواطنين للذهاب لموسم الحج هذا العام دون أي مشكلات.

حيث أن منظمة الحج السياحي قامت بعمل قرعة إلكترونية ليتم اختيار 36 ألف مواطن من هذه القرعة للذهاب موسم الحج وتأدية مناسك الحج هذا العام 2019 بحيث قررت الوزارة بغلق بابا التقدم لجميع المواطنين داخل جميع المحافظات بحيث تصل كحد أقصى ليوم 17 مارس ( الموافق يوم الأحد) بينما فتح التقدم يوم 15 من الشهر الجاري وفي ضوء هذه التفاصيل يذكر أن التأشيرات بدأت ب 12 ألف جنيه مصري للمستوى البري بينما تصل إلى 12 ألف للمستوى الاقتصادي طيران و12 ألف لمستوى الخمس نجوم والأربع نجوم بالإضافة لذلك يتوفر 300 تأشيرة احتياطية يتم اللجوء لها لحدوث أي مشكلات في التأشيرات الأساسية.

وزارة السياحة تعلن عن الأوراق الخاصة بالتقدم لقرعة الحج السياحي لهذا العام :

لابد على كل مواطن يرغب في السفر لموسم الحج أن يستخرج جواز السفر الخاص به وتقديمه لأحد شركات السياحة وذلك التزاماً بالمواعيد التي تم الإعلان عنها وقبل إغلاق الحجز، وسوف نوضح لكم جميع المستندات والأوراق المطلوبة للحج في هذا العام والتي تتمثل في التالي :-

إحضار صورة بطاقة سارية غير موقوفة وحديثة.

دفع مقدمات للحجز لضمان جديته وذلك من خلال الأسعار التي سبق ذكرها.

أسعار ومواعيد الإقامة داخل مكة المكرمة التابعة لرحلات الحج السياحي

مستوى 4 نجوم

(الفترة 1 :14 من ذو الحجة )

الإقامة تبدأ من يوم 1 ذو الحجة إلى يوم 4 ذي الحجة داخل فندق الإيمان طيبة أو الإيمان المنار 4 نجوم وذلك بحيث يوفر لك الإقامة بوفيه مفتوح ( إفطار + عشاء).

الإقامة تبدأ من يوم 4 ليوم 15 ذي الحجة وذلك داخل فندق الشهداء خمس نجوم وذلك يضمن لك إقامة ( إفطار+ عشاء).

الإقامة في عرفات ومنى شاملة الوجبات الفاخرة وسوف تكون من خلال خيام الألماني مع توفير ثلاث وجبات (إفطار وغذاء وعشاء).

ولك قائمة بكل شروط الحج السياحي التابع لوزارة السياحة:

لابد من وجود جواز سفر رباعي الاسم وصلاحيته سارية لمدة 12 شهر من تاريخ السفر.

صورة بطاقة الرقم القومي.

صور شخصية 12 صورة ذات خلفية بيضاء وصور سيدات بحجاب.

وجود توفر صحية بالحمى الشوكية.

بالنسبة للسيدات أقل من 45 عاماً لابد من وجود محرم والرجال اقل من 25 عام.

تصريح سفر لمن هم في سن التجنيد.

موسم الحج السياحي:

يبدأ موسم الحج السياحي هذا العام في شهر أغسطس لعام 2019 حيث تجتمع اللجنة العليا للحج والعمرة عرض المواعيد والأسعار الخاصة بالحج كاملة بالإضافة لعرض جميع مستويات الحج السياحي وحج القرعة بالإضافة لحج الجمعيات وذلك بمراعاة ارتفاع الأسعار لكل المستويات بنسبة لا تقل عن 10 % ومن الجدير بالذكر أن الحج السياحي يعرض قائمة بالأسعار حيث أن تذكرة الطيران خارج هذه التكلفة التي سبق ذكرها وذلك عكس حج القرعة أو حج الجمعيات الذي يتم من خلاله التعاقد مع شركات الطيران ويدفع المواطن الراغب فالحج بدفع المبلغ شاملاً حجز الطيران والتنقلات كاملة.

كما أعلن حسين خاطر عضو لجنة السياحة في البرلمان أن جميع استعدادات الوزارة لموسم الحج قد تكون جاهزة وذلك من خلال الإعلان عن موعد قرعة الحج التي ستبدأ في يوم 27 مارس من هذا العام في حضور وزيرة السياحة رانيا المشاط حيث قال أن جميع الحجوزات والأسعار والخطط تكاد تكون منتهيه بجانب تحديد الطائرات التي ستقوم بنقل الحجاج وتحديد عددها أيضاً وهذا مشيراً إلى أن هناك ثلاثة مستويات للحج هذا العام ومثل كل عام تتمثل في :

الحج السياحي.

حج الجمعيات.

حج القرعة.

مؤكداً أن الوزارة ستعمل جاهدة في خدمة جميع المواطنين وتوفير الخدمات لهم بكل الطرق والسبل الممكنة لأداء فريضة الحج بمنتهى السهولة والراحة حيث أن جميع الخطط والإستراتيجيات التي يتم الاتفاق عليها الآن في صالح المواطن المصري.

ومن الجدير بالذكر عقد اجتماعات مشتركة بين شركات السياحة المصرية وبين اللجنة الوطنية المنظمة لرحلات الحج والعمرة داخل المملكة العربية السعودية، حيث أن التنسيق والتعاون بين هذه الجهات لابد أن يكون على أكمل وجه وذلك للحصول على خدمات للحجاج والمعتمرين تناسب البلدين وفي ضوء ذلك قامت شركات السياحة المصرية بعقد جلستها مع اللجنة الوطنين للحج والعمرة حيث أن ذلك الاجتماع تم عقدة في القاهرة في المقر الرسمي لشركات السياحة المصرية ويذكر أن هذا الاجتماع حضره مجموعة من الأشخاص الذين كان أبرزهم:

باسل السيسي ( نائب رئيس شركات السياحة).

علاء الغامري.

احمد إبراهيم.

يسري السعودي.

على المانسترلي.

وكل هؤلاء أعضاء مجلس الإدارة عن الجانب المصري بينما في الجانب السعودي حضر:

محمد الهياش.

محمد الأنصاري.

حاتم العوضي.

أبرز تصريحات مسؤولي وزارة السياحة

وتم تبادل وجهات النظر بينهم واتخاذ جميع القرارات الخاصة بموضوع الحج والتي تهدف للوصول لاتفاق مرضي لجميع الأطراف بالإضافة لخدمة المواطنين بالطريقة التي تناسبهم وكان من أبرز ما نوقش في هذا الاجتماع هو القوانين والضوابط الصارمة التي تحكم سفر المواطنين المصريين داخل الأراضي السعودية لأداء مناسب الحج بالإضافة للظوا بط الخاصة بشركات السياحة والنقل والتي من أجلها خدمة جميع حجاج بيت الله الحرام وتوفير لهم كل السبل والطرق التي تؤدي بهم لحج ميسر وذلك وفق لقواعد واتفاقات تعاونية بين البلدين تضمن للمواطنين المصريين حمايتهم وخدمتهم.

بالإضافة لعرض القائمة الخاصة بكل الخطوات والإجراءات التي يجب إتباعها للحصول على تذكرة حج سياحي وذلك وفقاً للأمور التي سبق ذكرها وللشروط التي تم الإعلان عنها بالإضافة لذلك يتأكد المواطن أن الشركة قامت بتسجيل اسمه على موقع الحج المصري حيث أن العائلة المكونة من الأقارب قد تصل إلى خمس أفراد يقدم الطلب بأسمائهم كاملة ولكن يدفع رسوم لكل شخص على حدة ويتعاملون في القرعة كشخص واحد.

ومن الجدير بالذكر أن الأشخاص الذين قاموا بدفع رسوم مقدمه للحصول على قرعة الحج ولكن عندما لم يحصل على ذلك فإنه يسترد المبلغ المالي الذي قام بدفعه كاملاً ولم يتم استبدال أسماء الفائزين في القرعة إلا في بعض الحالات المقيدة للحرية بمعنى أنها تخضع لأحكام تمنعها من الخروج من البلد أو الوفاة وبذلك لابد أن يكون مقدم ذلك بتاريخ مسبق قبل إعلان نتيجة القرعة.

أما في حالة الفوز بالقرعة يمكنك التأكد من ملئ جميع بياناتك بطريقة صحيحه وأن يستكمل قيمة المبلغ المالي المقرر كاملاً والحصول على عقد من شركة السياحة لضمان حق المواطن كاملاً وبذلك تكون قد استكملت كل الأمور والإجراءات الخاصة بالحج السياحي حيث يتم عرض كل التفاصيل الخاصة بذلك عبر موقعنا باستمرار حيث أن هذا الموقع يعرض لكم كل ما يهمك في جميع المجالات ومتابعة أخر الأخبار والتحديثات بشكل مستمر ومميز لجميع القراء ولك تعليقات الصفحة يمكنك من خلالها إرسال تعليقاتك والرد عليك في أسرع وقت.

وأكد مجدي شلبي المسؤول عن قطاع رقابة الحج داخل جمهورية مصر العربية إن إجراءات التسجيل في القرعة الإلكترونية من الأمور الضرورية والهامة جداً حيث أن بوابة الحج الإلكترونية سيتم فتحها في الفترة القادمة بجميع مستوياتها القرعة والحج السياحي وحج الجمعيات وهذا ما تحدده اللجنة العليا للحج برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.

بالإضافة لذلك أكد على ضرورة تلبية الشرائح المجتمعية والتي تتمثل في أكثر من مستوى بالإضافة لذلك إعطاء التأشيرات حقها مع مراعاة الشرائح ذات الدخل المحدود مؤكداً أن من سبق له التقدم في القرعة الإلكترونية من قبل لن يسمح له بالتقدم مره أخرى وذلك تضمنت خطاباته الأسعار والرسوم الخاصة بالحج السياحي خمس نجوم بحد أقصى عشرون ألف جنيه مصرياً.

كما وضع شرط بألا يقل موديل الأتوبيس عن موديل 2010 وتكون جميع الأوتوبيسات مزودة بجهاز gps ليضمن حماية الحجاج والتعرف على أماكنهم في حين الحاجة لذلك وألا يزيد الركاب عن أربعون راكباً بالإضافة لذلك أكد مجدي شلبي أن الشركات المنظمة لرحلات الحج هي المسؤولة عن وسيلة تنقلهم كاملة وليس من حق أحداً التدخل في الطريقة التي سيتم من خلالها توصيلهم ولن يسمح لهم بتغييرها نهائياً.

كما أكدت وزيرة السياحة شيحا بعدم التهاون مع أي شركة أياً كانت أثناء التعامل معها سواء في العقد أو في التعامل مع الحجاج وإجراءات السفر والتنقلات المختلفة.