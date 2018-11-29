أسعار الاشتراك في باقات bein sports و سعر الرسيفر و عرض الـ 50%

أسعار الاشتراك في باقات bein sports، تعد شبكة قنوات بي إن هي الشبكة الأهم حاليا في الوطن العربي خاصة لمحبي الرياضة بوجه عام وعاشقي كرة القدم بشكل خاص، ونظرا لاستحواذ شبكة قنوات بي ان القطرية على حقوق بث البطولات الكبري مثل كأس العالم ودوري أبطال أوروبا وغيرها من أشهر وأعرق البطولات العالمية التي تقوم بإذاعتها شبكة قنوات بي ان سبورت، وكذلك تمتلك الشبكة عدة قنوات ترفيهية وافلام حصرية وغيرها الكثير من الأشياء الهامة التي يبحث عنها راغبي الاشتراك في إحدى باقات بي ان المشهورة.

معلومات عن شبكة قنوات bein.

تعد شبكة قنوات بي إن التابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية ومقرها قطر، وقد تأسست في عام 2015، مقرها الرئيسي في الدوحة بدولة قطر وتشمل شبكة قنوات bein مجموعة من أقوى القنوات الرياضية والترفيهية في العالم، يلزمك اشتراك شهري لتقوم بمتابعة هذه القنوات بأكملها أو باقة محددة منها، وقد عادت قيمة الاشتراكات السنوية كما كانت بعد انتهاء فترة كأس العالم الذي أقيم في روسيا وقامت مجموعة قنوات بي ان ببثه حصرياً.

أسعار الاشتراك في باقات bein sports.

إن كنت تمتلك رسيفر بي إن يمكنك الاشتراك بسهولة في أي باقة من باقات بي ان المتنوعة عن طريق دفع الاشتراك السنوي المسبق للباقة المختارة، وتشمل قنوات بي ان:-

28 قناة متخصصة في الرياضة.

11 قناة متخصصة في مجال الأفلام السينمائية.

11 قناة إخبارية.

6 قنوات مسلسلات.

11 قناة متخصصة للأطفال.

18 قناة ترفيهية.

سعر اشتراك قنوات bein وسعر رسيفر بي ان.

يختلف سعر اشتراك قنوات بي ان بحسب الباقة التي تقوم باختيارها كالآتي :-

يمكنك الاشتراك في باقة كومبليت والتي تضم جميع قنوات الشبكة وعددها 85 قناة، عن طريق الدفع المسبق لسعر اشتراك الباقة السنوي وهو 2736 جنيه مصري.

إن كنت محبا للرياضة يمكنك الاشتراك في باقة Sports، والتي تشمل 55 قناة رياضية بسعر اشتراك سنوي 2280 جنيه مصري.

أيضاً توجد باقة اكسس والتي تضم 41 قناة ترفيهية، وتأتي بأقل سعر اشتراك سنوي 994 جنيها مصريا.

يمكن الاشتراك أيضاً في باقة Entertainment والتي تضم 66 قناة من أهم قنوات الأفلام الأجنبية الحصرية التي تعرضها الشبكة، وذلك بسعر اشتراك سنوي 2280 جنيها مصرياً.

سعر رسيفر بي ان الأشهر في مصر 1600 جنيه مصري، ويمكن شراؤه من أي فرع خاص بالشركة.

تفاصيل عرض 50% الخاص بشبكة قنوات بي ان bein.

يشمل هذا العرض المشتركين الجدد والقدامى، وهو عبارة عن تخفيض لسعر الاشتراك السنوي ليصل هذا التخفيض إلى 50% على الباقة الكاملة كما ان العديد من المشاهدين العرب المهتمين بالرياضة وتحديدا رياضة كرة القدم العالمية بدأوا يتسألوا عن كيفية الإشتراك وتجديد باقات قنوات بين سبورت واسعار الاشتراك, كما يمكنك أيضا معرفة تردد قنوات بي ان سبورت”beIN Sports” الجديد 2018 عبر نايل سات وسهيل سات

وكان مشجعي الكرة الساحرة المستديرة في مصر والسعودية والمغرب وتونس بالبدأ بالبحث على الأسعار الجديدة لإشتراكات بي ان سبورتس باقات كأس العالم القادمة في روسيا 2018 والتي أعلنت bein sport القطرية أنها المالكة الوحيدة لحقوق البث ، في ظل سعي برزنتيشن المصرية للحصول على حق إذاعة مباريات الفراعنة.