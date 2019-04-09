أرقام خدمة عملاء اوبر Uber والأوراق والشروط المطلوبة للعمل وكيفية تقديم الشكاوي

أرقام خدمة عملاء اوبر Uber, شركات النقل الجديدة انتشرت في الآونة الأخيرة حيث أنها تقدم العديد من الخدمات التي تساعد فئة كبيرة من المواطنين وتعمل على توفير الوقت والجهد معاً، فإن كل شركة تعمل على جذب أكبر فئة من المواطنين ومن أكثر الشركات المتصدرة هي أوبر، كما يبحث عنها العديد من الأفراد وكيفية التواصل مع خدمة العملاء، لذلك اليوم سوف نتحدث بالتفصيل عن كل ما يخص شركة أوبر، وما هي أرقام الشكاوى والاقتراحات.

أرقام خدمة عملاء اوبر Uber.

أصبحت شركة Uber، من أشهر الشركات في مجال النقل، استطاعت في فترة وجيزة جذب ثقة العملاء، فضلاً عن المصداقية والأمان، من خلالها يمكن الوصول إلى أي مكان يرغب به الفرد، كما عملت أوبر على طرح العديد من الخدمات الأخرى منها:

· أوبر للسيارات.

· أوبر سكوتر الدراجات النارية خاصة بالمسافات القصيرة.

· أوبر ميكروباص وهو خدمة جديدة, ومن هنا يمكنكم معرفة مسابقة الحلم 2019 عبر mbc أرقام التواصل لجميع الدول العربية واعرف موعد وكيفية الإشتراك



الكثير من الأفراد يرغبون في زيادة الدخل لهم ولذلك يبحثون عن فرصة عمل تدر لهم ربحاً وفيراً وفي الوقت نفسه آمن، وهذا ما توفره شركة اوبر والآن نتعرف على شروط العمل مع أوبر في مصر:

v أن لا يقل سن الفرد عن 21 عام ولايزيد أيضاً عن 60 عام.

v توافر رخصة القيادة وتكون سارية بالفعل.

v ألا يكون مسجل في أي حالة جنائية سابقة.

v أن يكون الشخص حاصل على مؤهل، ويستطيع القراءة والكتابة بكل سهولة.

v الأوراق المطلوبة للعمل مع شركة أوبر.



الأوراق المطلوبة للالتحاق بالعمل مع شركة أوبر.

· صورة من رخصة القيادة، مع توفير الأصل للاطلاع عليها.

· تحليل مخدرات وتكون نتيجته بالطبع سلبية.

· صورة من رخصة السيارة، مع توافر الأصل للاطلاع عليه.

· يتم عمل فيش وتشبيه وأن يكون خالي من أي سجلات جنائية.

· يتم عمل فحص شامل على السيارة من خلال إحدى فروع شركة ناسيتا.

· يقدم الشخص تعهد بمحاربة التحرش الجنسي ويوقع عليه.

أرقام خدمة عملاء اوبر Uber وكيفية تقديم شكاوى لشركة أوبر.

· يقوم المستخدم بفتح التطبيق من التليفون الخاص به، ثم يضغط على الاعدادت، يختار الإبلاغ عن مشكلة.

· يختار الشخص إحدى المشكلات المتعلقة سواء كانت بالسائق أو السيارة أ وفقدانه أحد المتعلقات.

· يقوم بتسجيل ما تعرض إليه من مشكلة، في حال توافر صور يتم إرفاقها لإمكانية توثيق المشكلة.

· أتاحت شركة أوبرا تقديم الشكاوى عبر البريد الاليكتروني [email protected]

· مع إمكانية الاتصال برقم خدمة العملاء من خلال هذا الرقم 0238272828″”.

· أما عن الصفحة الرسمية الخاصة بشركة أوبر——————من هنا

لقد تعرضت لحادث

بإمكانك الابلاغ في حالة حصول حادث مروري اثناء الرحلة

تم محاسبتي بمبلغ خاطئ

في حال سلك السائق طريق غير صحيح بهدف زيادة الاجرة، أو تم طلب الدفع نقداً والرحلة مدفوعة بالبطاقة الائتمانية وجميع الامور المتعلقة بالسعر.

فقدت شيئاً ما

في حالة نسيت أي من متعلقاتك الشخصية في سيارة أوبر، قم بالابلاغ وسيتواصلون اوبر مع السائق لاعادتها.

تعليقات على السائق

في حال كان تعامل السائق سيئاً، أو في حال التواصل بعد الرحلة على احد تطبيقات التواصل الاجتماعي كالواتساب أو النساب شات، بإمكانك الابلاغ عن ذلك وسيتم اتخاذ الاجراء اللازم مع السائق, في حال كانت السيارة التي طلبتها غير السيارة التي وصلتك، او كانت في حالة سيئة, وبشكل عام فإن اوبر تتعامل مع شكاوى الركاب بشكل جدي، وتصل في حالات كثيرة إلى استبعاد السائق من العمل في اوبر، وذلك من باب الحرض على سلامة وأمن العميل.

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