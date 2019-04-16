استعلم فاتورة التليفون الأرضي 2019.. برقم التليفون billing.te.eg موقع المصرية للاتصالات

قامت المصرية الاتصالات برفع ووضع قيمة فواتير أبريل على الموقع الخاص بالمصرية للاتصالات التي يجب سدادها، وعلى كل من لديه تليفون أرضي داخل المنزل أو المحلات التجارية أو أي منشأة أن يقوم بالاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2019، ثم قم بالذهاب إلى أي فرع من فروع المصرية للاتصالات من أجل السداد.

وحتى تستطيع الحصول على كل الخدمات حيث أن عملية البحث الفعلي عن فاتورة التليفون الأرضي بدأت وكذلك بدأت عملية السداد اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 15 أبريل 2019 قامت الشركة المصرية للاتصالات، بوضع قيم الفواتير المطلوب سدادها عن الثلاثة اشهر الماضية خلال عام 2019، وقبل أن تذهب إلى السنترال للسداد يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2019 من خلال رابط وضعته الشركة المصرية للاتصالات يساعدك في التعرف على قيمة فاتورة تليفونك.

فاتورة التليفون الأرضي 2019

يستطيع جميع عملاء المصرية للاتصالات وأصحاب التليفونات المنزلية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2019 من هنا عبر رابط موقع المصرية للاتصالات وذلك بعد القيام بالخطوات الأتية دون صعوبة.

الضغط على الرابط السابق قم بإدخال كود المحافظة ادخل رقم التليفون ثم نقوم بالضغط على “إظهار الفواتير” تفتح لك صفحة بها قيمة الفاتورة الخاصة بك المطلوب سدادها

فترة سداد فاتورة التليفون الأرضي 2019

المصرية للاتصالات جعلت هناك فترة شهر كامل لسداد الفاتورة من تاريخ صدورها وهو من منتصف شهر أبريل يوم 15 منه، وحتى الشهر التالي يوم 14 مايو 2019، وفي حالة التأخير عن عدم السداد فاتورة التليفون الأرضي 2019 ولو يوم واحد يتم دفع غرامة ثابتة قيمتها 10 جنيهات بصرف النظر عن قيمة الفاتورة، في حالة الاستمرار في عدم السداد بعد مرور شهر من شهر صدور فواتير السداد، يتم إيفاق خدمة الاتصال ويظل التليفون استقبال فقط وإذا استمرت فترة عدم سداد يتم فصل الحرارة عن التليفون.

← آخر خبر: