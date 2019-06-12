أخبار مصر: مصر للطيران تعلن عن تخفيضات على رحلات السعودية

بشرة سارة للمصريين في فترة الصيف حيث اعلنت شركة مصر للطيران(EGYPTAIR) ان الرحلات بين القاهرة و المملكة العربية السعودية ستشهد العديد من التخفيضات في اسعار تذاكر الطيران تصل إلى 50% في جميع الدرجات وستكون النسبة كالأتي :

بالنسبة للرحلات الجوية من مطار القاهرة الدولي إلى جدة:

تخفيض بنسبة 50% في سعر التذكرة على الدرجة السياحية.

بالنسبة للرحلات من مطار القاهرة الدولي إلى الرياض:

تخفيض بنسبة 40% في سعر التذاكر بالنسبة للدرجة السياحية و تخفيض 25% في سعر تذاكر درجة رجال الأعمال.

بالنسبة للرحلات من مطار القاهرة الدولي إلى المدينة:

تخفيض بنسبة 40% في سعر التذاكر على الدرجة السياحية.

بالنسبة للرحلات من مطار القاهرة الدولي الى الدمام:

تخفيض بنسبة 30% في سعر تذاكر الدرجة السياحية.



وسيكون العرض جاري من الآن حيث يمكن لعملاء شركة مصر للطيران التصال و حجز التذاكر والإنتفاع بنسب التخفيض الى يوم 20 يونيو 2020 بشرط ان يكون السفر قبل يوم 15 يوليو المقبل.

للراغبيين في الحجز يمكنكم الاستفسار عن المزيد من المعلومات حول العرض أو عن الخدمات المتوفرة عبر الإتصال بمركز الخدمات الهاتفية لشركة مصر للطيران (EGYPTAIR Contact Center) من اي هاتف على الرقم 1717 او من اي هاتف ارضي على الرقم 090070000 كما يمكنكم زيارة أقرب فرع مبيعات و خدمات تابع للشركة في كامل تراب الجمهورية المصرية و يمكن ايضا زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: WWW.EGYPTAIR.COM

وذلك للحجز والتعرف على المزيد من العروض و الخدمات المتاحة للشرجة و غيرها.

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