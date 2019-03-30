الأرصاد الجوية المصرية: طقس بارد وتوقعات أمطار اليوم – تعرف على أخبار توقعات حالة الطقس في مصر الإثنين وغداً الثلاثاء

نستعرض معكم أخبار الطقس في مصر اليوم الإثنين الموافق 1 أبريل 2019، وأيضا توقعات هيئة الأرصاد الجوية المصرية لحالة الطقس غدا الثلاثاء، وكذلك درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة اليوم في العديد من المحافظات المصرية مثل القاهرة والإسكندرية وباقي المدن، حيث شهدت مصر حالة من الطقس الشتوي خلال الأيام الماضية، انخفضت خلالها درجات الحرارة على أغلب مناطق ومحافظات الجمهورية، ويتميز المناخ في مصر بأنه مناخ صحراوي يتسم بارتفاع الحرارة والجفاف في فصل الصيف، وعلى النقيض يتسم باعتدال درجة الحرارة وبعض الأمطار في المحافظات الشمالية في فصل الشتاء.

وتتأثر حالة الطقس والمناخ في مصر بالعديد من العوامل أبرزها الموقع الجغرافي، حيث تقع مصر في منطقة متوسطة بين قارة أوروبا التي تتميز ببرودة الجو وبين القارة الهندية التي تتسم بالحرارة، وتؤثر العديد من المنخفضات الجوية من تلك المناطق على أحوال الطقس في مصر.

درجات الحرارة في المحافظات المصرية الإثنين

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية في بيان لها عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المحافظات المصرية

الإقليم الجغرافي درجة الحرارة العظمي درجة الحرارة الصغرى الظواهر الجوية السواحل الشمالية الغربية 17 13 نشاط رياح + أمطار السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 17 15 نشاط رياح + أمطار الوجه البحري والقاهرة 20 13 أمطار جنوب سيناء والغردقة 24 17 نشاط رياح + أمطار شمال الصعيد 20 11 نشاط رياح جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 23 14 مشمس

أخبار حالة الطقس في مصر اليوم

وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية فأن حالة الطقس اليوم تكون على النحو التالي

طقس بارد على السواحل الشمالية مائل للبرودة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد نهاراً شديد البرودة ليلاً ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء ومناطق من الوجه البحري وقد تمتد إلى القاهرة والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط

حالة الطقس في القاهرة اليوم

تشهد العاصمة المصرية القاهرة اليوم طقس شتوي بارد، وتنخفض خلاله درجة الحرارة المتوقعة اليوم عن أمس، حيث تبلغ درجة الحرارة في القاهرة اليوم المتوقعة العظمي 20 مئوية أثناء فترة النهار، تقل بشكل ملحوظ خلال فترة المساء بنسبة 13 درجات مئوية عن درجة الحرارة العظمي لتكون في فترة الليل 07 درجة مئوية، وبذلك تكون درجة الحرارة اليوم في محافظة القاهرة في غير معدلها السنوي الطبيعي.

توقعات حالة الطقس في مصر غداً الثلاثاء

وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية المصرية فأنها تتوقع حالة الطقس على محافظات جمهورية مصر العربية بصفة عامة على النحو التالي

يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية لطيف على باقي الأنحاء نهاراً شديد البرودة ليلاً ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار هناك والرياح معتدلة

توقعات درجة الحرارة في مصر غداً

قامت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية بالإعلان عن توقعاتها الجوية بالنسبة لدرجات الحرارة العظمي والصغرى وكذلك الظواهر الجوية لحالة الطقس غدا في مصر، حيث توقعت أن تكون درجات الحرارة في أقاليم مصر المناخية غداً على النحو التالي