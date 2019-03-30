 التخطي إلى المحتوى

الأرصاد الجوية المصرية: طقس بارد وتوقعات أمطار اليوم – تعرف على أخبار توقعات حالة الطقس في مصر الإثنين وغداً الثلاثاء

كتب أحمد يوسف آخر تحديث

نستعرض معكم أخبار الطقس في مصر اليوم الإثنين الموافق 1 أبريل 2019، وأيضا توقعات هيئة الأرصاد الجوية المصرية لحالة الطقس غدا الثلاثاء، وكذلك درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة اليوم في العديد من المحافظات المصرية مثل القاهرة والإسكندرية وباقي المدن، حيث شهدت مصر حالة من الطقس الشتوي خلال الأيام الماضية، انخفضت خلالها درجات الحرارة على أغلب مناطق ومحافظات الجمهورية، ويتميز المناخ في مصر بأنه مناخ صحراوي يتسم بارتفاع الحرارة والجفاف في فصل الصيف، وعلى النقيض يتسم باعتدال درجة الحرارة وبعض الأمطار في المحافظات الشمالية في فصل الشتاء.

وتتأثر حالة الطقس والمناخ في مصر بالعديد من العوامل أبرزها الموقع الجغرافي، حيث تقع مصر في منطقة متوسطة بين قارة أوروبا التي تتميز ببرودة الجو وبين القارة الهندية التي تتسم بالحرارة، وتؤثر العديد من المنخفضات الجوية من تلك المناطق على أحوال الطقس في مصر.

 

درجات الحرارة في المحافظات المصرية الإثنين

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية في بيان لها عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المحافظات المصرية

الإقليم الجغرافيدرجة الحرارة العظميدرجة الحرارة الصغرىالظواهر الجوية
السواحل الشمالية الغربية1713نشاط رياح + أمطار
السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء1715نشاط رياح + أمطار
الوجه البحري والقاهرة2013أمطار
جنوب سيناء والغردقة2417نشاط رياح + أمطار
شمال الصعيد2011نشاط رياح
جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين2314مشمس

 

أخبار حالة الطقس في مصر اليوم

وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية فأن حالة الطقس اليوم تكون على النحو التالي

طقس بارد على السواحل الشمالية مائل للبرودة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد نهاراً شديد البرودة ليلاً ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء ومناطق من الوجه البحري وقد تمتد إلى القاهرة والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط

 

حالة الطقس في القاهرة اليوم

تشهد العاصمة المصرية القاهرة اليوم طقس شتوي بارد، وتنخفض خلاله درجة الحرارة المتوقعة اليوم عن أمس، حيث تبلغ درجة الحرارة في القاهرة اليوم المتوقعة العظمي 20 مئوية أثناء فترة النهار، تقل بشكل ملحوظ خلال فترة المساء بنسبة 13 درجات مئوية عن درجة الحرارة العظمي لتكون في فترة الليل 07 درجة مئوية، وبذلك تكون درجة الحرارة اليوم في محافظة القاهرة في غير معدلها السنوي الطبيعي.

 

توقعات حالة الطقس في مصر غداً الثلاثاء

وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية المصرية فأنها تتوقع حالة الطقس على محافظات جمهورية مصر العربية بصفة عامة على النحو التالي

يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية لطيف على باقي الأنحاء نهاراً شديد البرودة ليلاً ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار هناك والرياح معتدلة

 

توقعات درجة الحرارة في مصر غداً

قامت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية بالإعلان عن توقعاتها الجوية بالنسبة لدرجات الحرارة العظمي والصغرى وكذلك الظواهر الجوية لحالة الطقس غدا في مصر، حيث توقعت أن تكون درجات الحرارة في أقاليم مصر المناخية غداً على النحو التالي

لإقليم الجغرافيدرجة الحرارة العظميدرجة الحرارة الصغرىالظواهر الجوية
السواحل الشمالية الغربية1811أمطار
السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء1913أمطار
الوجه البحري والقاهرة2113غائم
جنوب سيناء والغردقة2216غائم
شمال الصعيد2212غائم
جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين2413مشمس


عن الكاتب

أحمد يوسف

كاتب يهتم بالشأن العربي العام سواء كان سياسي أو أقتصادي أو رياضي ...إلخ، توجد العديد من الشخصيات التى تأثرت بها في حياتي ومن أهمهم العالم الدكتور أحمد زويل، أحب مجال الكتابة والتدوين الإلكتروني، لذلك التحقت بالعمل فى واحد من أهم المواقع الإلكترونية الإخبارية نجوم مصرية.