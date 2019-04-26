أجمل رسائل التهنئة بشهر رمضان الكريم 2019 

أيام قليلة ونستقبل شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات،وهذا الشهر الكريم ينتظره جميع المسلمين من كل بقاع الأرض لقيام الليل وصوم رمضان وصلاة التراويح وقراءة القرآن والدعاء فى العشرة الأخيرة من الشهر وقيام ليلة القدر واستجابة الدعاء فهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وأخره عتق من النار،ومن خلال هذا المقال المميز ننشر لكم أجمل الرسائل والبطاقات الرمضانية للأصدقاء والأهل والأحباب ارسالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي

يستقبل جميع المسلمين والمسلمات شهر رمضان المبارك بكثير من الأذكار والدعاء وتلاوة القرآن وقيام الليل وقضاء صلاة التراويح والتهجد والإكثار من الصدقة في الشهر الكريم ،يعد شهر الصيام هو أفضل الشهور السنة للانتظار المسلمين بها لأنه ركن من أركان الإسلام وذكر الله عز وجل في كتابه “كتب عليك الصيام” والآية التالية : { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} فشهر الكريم تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران،ومع قدوم شهر رمضان المبارك نقدم لكم مجموعة متنوعة من الرسائل ومسجات التهنئة من أجل الارسال للأحباب والأصدقاء والأهل للتهنئة بشهر الكريم 2019 على مواقع التواصل الاجتماعي كـ فيس بوك وتويتر وغيرهم عبر sms.

رسائل التهنئة بقدوم شهر رمضان المبارك 2019