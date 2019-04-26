أجمل رسائل التهنئة بشهر رمضان الكريم 2019 

أيام قليلة ونستقبل شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات،وهذا الشهر الكريم ينتظره جميع المسلمين من كل بقاع الأرض لقيام الليل وصوم رمضان وصلاة التراويح وقراءة القرآن والدعاء فى العشرة الأخيرة من الشهر وقيام ليلة القدر واستجابة الدعاء فهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وأخره عتق من النار،ومن خلال هذا المقال المميز ننشر لكم أجمل الرسائل والبطاقات الرمضانية للأصدقاء والأهل والأحباب ارسالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي
يستقبل جميع المسلمين والمسلمات شهر رمضان المبارك بكثير من الأذكار والدعاء وتلاوة القرآن وقيام الليل وقضاء صلاة التراويح والتهجد والإكثار من الصدقة في الشهر الكريم ،يعد شهر الصيام هو أفضل الشهور السنة للانتظار المسلمين بها لأنه ركن من أركان الإسلام وذكر الله عز وجل في كتابه “كتب عليك الصيام” والآية التالية : { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} فشهر الكريم تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران،ومع قدوم شهر رمضان المبارك نقدم لكم مجموعة متنوعة من الرسائل ومسجات التهنئة من أجل الارسال للأحباب والأصدقاء والأهل للتهنئة بشهر الكريم 2019 على مواقع التواصل الاجتماعي كـ فيس بوك وتويتر وغيرهم عبر sms.
رسائل التهنئة بقدوم شهر رمضان المبارك 2019
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لأنك غير الغير وتستاهل كل خير أرسلك قبل الغير كل عام وانت بخير
قالو تحب تقول لمين .. كل سنة وأنت طيب .. ملقتش غيرك يا جميل
لينا ناس محبوبين ومن القلب قريبين . حبينا بس نقولهم كل سنة وأنتم طيبين
تهنئة ممزوجة بأيات القرآن تحفظك من كل شيطان وتبارك لك قدوم شهر رمضان
برمضان أهنيك .. ومن أنهار الجنة .. ربى يسقيني ويسقيك ويجعل فيها نصيب ليا وليك
أيسعدك ربي يا سيد الكل وكل رمضان بالفرحة يطل وتهنئه خاصه لك قبل الكل
يا رب . يا رحمن .. يامنان ..بلغ قارىء الرسالة رمضان ..وأجعله يزهى حسناً وسط الجنان
ليه بقينا زي الأغراب .. خلينا نراجع الأسباب ..رمضان خلاص على الأبواب.. خلنا نعيشه وإحنا أحباب
أتمنى أكون أول مفتون يرسل تهنئة ويقول مبروك الشهر الكريم يا أحلى عيون
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا
اللهم إني أسألك العفة والعافية في دنياي وديني وأهلي ومالي
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
صل من قطعك وأحسن إلى من أساء إليك قل الحق ولو على نفسك
صلة القرابة مثراة في المال محبة في الأهل منسأة في الأجل
من قطع بك أوصله لا تقاطعه خل ربك راضي عنك برضاه
بريحة المسك والعود رمضان علينا وعليكم يعود شهر الخير والكرم والجود
باقة أزهار وورود وسلة بخور ووعود وكل عام وانت بخير ورمضان عليك يعود
أمانينا تسبق تهانينا. وفرحتنا تسبق ليالينا.. ومبارك الشهر عليك وعلينا
قوموا وشوفوا القمر رمضان هل يا بشر بنصوم أحلى شهر نسأل الله اليسر
الله ينور قلبك بالقرآن ويجمعني بك في ظل الرحمن ويبلغنا سويا بركة شعبان وعتق رمضان وغفران الكريم المنان وأن يجمعنا أنا وانت ومن أحببنا فيه في دار الجنان
بقلم شاعر وفرشة فنان أسبق الأنس والطير والجان وأطير عالي بسما الأكوان أمر على براري وجبال ووديان وأبارك لكم قرب شهر رمضان
سألت الواحد المعبود مليك الدهر وأيامه يبلغ صاحبي الغالي صيام الشهر وقيامه
أقر الله عينك في رمضان بلذة الأسحار وصحبة الأخيار ورحمة الغفار وجنة الأبرار
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