أجمل باقة رسائل ومسجات القصيرة في شم النسيم 2019 

يحتفل الجميع خلال الساعات المقبلة بشم النسيم وموسم الربيع ،حيث يشارك المسلمين والأقباط فيها الفرحة والبهجة والسعادة بهذا اليوم بالورود والمناظر الطبيعية الخلابة ويفرحون المسلمين بهذا اليوم بالاحتفال بموسم الربيع ويتناولون فيه بعض الأطعمة المشهورة مثل الفسيخ والرنجة والبصل الأخضر ،وكذلك يحتفلون بالخروج بتلك اليوم في المتنزهات والأماكن العامة والحدائق وايضا حضور الحفلات الغنائية و شواطىء البحار وهذا العام سيكون يوم الأتنين 29 أبريل 2019 موعد شم النسيم ،ومن خلال هذا المقال ننشر لكم باقة من الرسائل والمسجات القصيرة للاحتفال بشم النسيم

رسائل ومسجات شم النسيم

ينتظر الجميع بعيد شم النسيم لقضاء اجازة مع العائلة والأهل والأصدقاء وبعيد بموسم الربيع والحصاد وتفتيح الأزهار وانتهاء فصل الشتاء ،ويستمعون بالأطعمة منذ قدماء المصريين فى هذا الموسم من الفسيخ والرنجة والسردين والخضرة والبيض الملون نقدم لكم أجمل الرسائل القصيرة لتهنئة الأصدقاء والأهل بعيد الربيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس وتويتر أو من خلال sms الفون .

أجمل باقة رسائل عيد الربيع 2019

– رسالة عاجله إلى كل واحد احذر هناك فسيخ قادم في الطريق ، نرجو الاستعداد بالخس والبصل توخي الحذر.

– ورد وربيع وشم النسيم وتهاني بس هتفضلي احلي وردة في حياتي كل سنة وانتي طيبة يا .

– سوف أتوقف عن التنفس حتى تكون معى في وسط الورد نحتفل ونغنى أغنية عن شم النسيم وتعطيني هدية مكتوب عليها اغلي حبيب انت يا نور عيوني.

– صاروخ أرض أرض إنفجر بالطول والعرض بيقولك شم نسيم سعيد يا أحلي قمر علي الأرض.

– الدنيا ربيع والجو بديع قفلي علي كل المواضيع قفل قفل قفل بقي واسمع الكلام.

– اشتاق وبكل حرف أهواك وأخاف ولو بعدت عني مش ننساك وانتظر شم النسيم من اجل أن أتنفس معاك.

– هي كلمه أقولها ليك من قلبي احب وأذوب في هواك ورد الدنيا مش يكفي كل سنة وانتي احلي وردة.

– قلبي محتاج ليك وبنبضه يسقيك وبحنانه يدفيك وبشم النسيم يهنيك.

– ابعت لك سلامي مع الطير واسبق الناس والغير وأقلك كل شم نسيم وأنت بخير.

– حبيت اسلم باليمين ابوس الخد والجبين اهديك ورد وياسمين بمناسبة شم النسيم.

– عيد الربيع علينا هل، والقلب من بعدك مل، ارجع بقى وبطل هبل.

– قبل ما تلبس الزعبوط وتجيب زمارة وتقول توت كل شم نسيم وانت فرحان و مبسوط.

– لينا ناس محبوبين ومن القلب قريبين حبينا نقوللهم كل سنة وانتم طيبين.

– كل سنة والدنيا احلي بين ايديك .. كل سنة والضحكة في عنيك .. كل سنة وقلبي بيعيد عليك.

– قبل الزفارة وطلوع الملوحة من الشيكارة حبيت اقولك ما تنسانيش في يوم الفسيخ.

– قبل زحمة السير وقبل رسايل الغير والإرسال لسه بخير كل شم نسيم وانت بخير.

– قالوا البيض رمز الاحتفال قولت مافيش غيرك على البال.

– لو هنيتك بكلام صعب ابعت مرسال لكن ابعتلك ورد واقولك وانت بشم النسيم طيب.

– بحبك بس انتظر مناسبة أبعت رسالة أقول أني احبك.

– رسالة عاجل مع فصيخ العائلة شم النسيم وصل عندنا.

– شم النسيم يوم وانت معايه كل يوم تفتكر هزهق منك.

– مكان البدر خليتك .. ملاك الخير سميتك عزيز وغالي ناديتك وبشم النسيم هنيتك.

– بكل عبارات التهاني بكل الحب والأماني بكل إحساس وجداني كل شم نسيم وانت بخير.

– عدد ورق الشجر وعدد رمش البصر .. أهنيك قبل البشر بشم النسيم يا قمر.

– رسالة من الروح أتنشق بدون جروح هواء شم النسيم ضيع عذاب الروح.

– كل سنه والفرح بين أيديك وربنا يسمعني خبر.

– حلو عليك وشم النسيم يبعت وردة والف بوسه توصل ليك.

– كل شم نسيم وانت عسل وتحبني مهما حصل وافتكرني ياجميل وانت مع الفسيخ والبصل.

– في إنشغال جميع الخطوط والشبكة بقت اخطبوط كل شم نسيم وانت مبسوط.

– كل عام وأنتم بخير بمناسبة شم النسيم ويعود عليكم بالخير.

– عدد ورق الشجر وعدد رمش البصر .. أهنيك قبل البشر بشم النسيم يا قمر.

– لا تفتح الرساله إلا بعد 3 ايام برضه فتحتها طيب بس عايز اقولك كل شم نسيم وانت بخير.

– أتمنى لك شم نسيم سعيد وافتكرني في البصل والفسيخ واني اول واحد هنيتك.

– تهنئة من الوريد الى الوريد وقبل الزحمة والمواعيد كل شم نسيم وانت مبسوط وسعيد.

– يجعل يومك سعيد وأيامك كلها عيد وتبقى قمر ف لبسك الجديد وأتمنالك شم نسيم سعيد.

– يازهرة الفل قرب شم النسيم يطل أهنيك قبل الكل وأقولك كل سنة وانت طيب.

– تكملة رسائل شم النسيم 2018 من موقع خمس خطوات ….. الورد قال كلمته فى شم النسيم عبر عن فرحته , اياك تنسانى بأكلة سمك.

– كل عام وأنتم بخير بمناسبة شم النسيم ويعود عليكم بالخير والسعادة كل الهنا والسرور.

– حبيت اسلم باليمين ابوس الخد والجبين اهديك ورد وياسمين بمناسبة شم النسيم.

– عيد الربيع علينا هل، والقلب من بعدك مل، ارجع بقى وبطل هبل.

– قبل إنشغال جميع الخطوط والشبكة بقت اخطبوط كل شم نسيم وانت مبسوط.

– شم النسيم يوم وانت معايه كل يوم تفتكر هزهق منك.

– لو هنيتك بكلام صعب ابعت مرسال لكن ابعتلك ورد واقولك وانت بشم النسيم طيب.

– قالوا البيض رمز الاحتفال قولت مافيش غيرك على البال.

– باهديك عطر الورد والوانه وارسل جواب انت عنوانه واهنيك بشم النسيم وايامه.

– عدد ورق الشجر .. وعدد رمش البصر .. أهنيك قبل البشر .. بشم النسيم يا قمر.

– أمانينا تسبق تهانينا .. وفرحتنا تسبق ليالينا .. وشم النسيم لطيف عليك وعلينا.

– بكل عبارات التهانى .. بكل الحب والأمانى .. بكل إحساس وجدانى .. كل شم نسيم وأنت بخير.

– باقة ورد وعطر وياسمين.. ابعتها بس للحلوين.. واقول كل سنة وانتوا طيبين .. بمناسبة شم النسيم.

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