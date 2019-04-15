أجازة شم النسيم.. بيان أجازات 2019 الرسمية في مصر بالقطاع العام والخاص والبنوك وأجهزة الدولة

يبحث المواطنين والمقيمين في مصر عن مواعيد أجازات 2019 الرسمية في مصر كاملة، لمعرفة الأيام التي تحتسب أجازة رسمية للعاملين سواء بالقطاع الحكومي والعام أو الخاص والتعليم، ونهنئ الجميع بحلول سنة 2019 ونتمنى أن تكون خير وأمن وأمان لكل البلدان العربية والعالم أجمع، والذي يتضمن عطلات وإجازات رسمية، يبحث عنها المقيمين والعاملين بمصر، لذلك نقدم لكم كافة أجازات 2019 الرسمية في مصر بالعام الجديد، فمصر من كثر الدول التي تمتلك كم كبير من الإجازات الوطنية والدينية، وسوف نقدم من خلال هذه المقالة أجازات 2019 الرسمية في مصر.

وفي البداية نأمل من الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العام عام سعيد مبارك على جميع الأمة العربية بإذن الله تعالى، ونأمل من الله عز وجل أن يحقق الجميع في هذا العام الجديد ما لم يستطيعون تحقيقه في الأعوام السابقة، وليعلم الجميع أن الأيام والأسابيع والشهور وكذلك الأعوام تتوالى وراء بعضها العام تلو العام كموج البحر المتلاحق، وتمر علينا اسرع مما نتخيل فتذكر العام الماضي في خيالك كيف مر عليك؟ لا تجده أسبوعاً، ولذلك يجب علينا أن نقف مع أنفُسنا وقفة حقيقية ونسأل أنفُسنا بكل صدق ماذا حققنا في العام الماضي؟.

أجازات 2019 الرسمية في مصر

هل أنت راضي عن ما حققت؟ وهل كان بإمكانك أن تفعل أفضل مما فعلت؟ فلا تترك الأعوام تمر من بين يديك مرور الكرام، وكذلك اسأل نفسك ماذا يجب أن تفعل في العام الجديد حتي تصبح راضي عن نفسك، وتذكر بأن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، وان كل ما هو أتياً قريب، وأن ما فات بعيداً لن يعود، وعلى الجميع أن يعلم أن العام الذي مضى هو من أعمارنا المحسوبة لنا.

وأن عام 2019 الجديد يمر من أعمارنا فيجب استغلال الوقت كما ينبغي، وأن استغلال الوقت هو في رحاب وذكر الله والصلاة والتسليم علي سيدنا محمد، واعلم أن هناك أُناس ماتوا وفارقوا الحياة ويتمنون أن يعودوا إليها ولو ساعة واحدة لفعل الخير، وتذكر بانك ما زالت فيها.

وقبل بداية العام الميلادي 2019 نقدم لكم صور تهابي رأس السنة 2019، والتي يترقبها كافة المواطنين والمقيمين بمصر، حيث يحصل القطاع الحكومي والخاص وقطاع الأعمال، والمدارس والجامعات، وكافة المصالح الحكومية على أجازة رسمية ذلك خلال عام 2019.

الإجازات الرسمية في مصر 2019

أن أجازات 2019 الرسمية في مصر يبحث عنها جميع المواطنين في جمهورية مصر العربية وذلك من العاملين بالقطاع العام والخاص والبنوك وجميع الأجهزة بالدولة، وذلك من اجل معرفة الإجازات الرسمية للعام الميلادي 2019 والتي تشتمل هذه الإجازات علي أجازات رسمية لمناسبات دينية ووطنية، ومن خلال المقالة نقدم لكم بيان بكافة الإجازات الرسمية التي يحصل فيها العاملين بالدولة وبالهيئات الحكومية والقطاع الخاص علي أجازة مدفوعة الأجر.

موعد الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر لعام 2019

قبل أن يبدأ العام الميلادي الجديد يحب دائما موظفي الدولة من القطاع العام والخاص والبنوك وجميع أجهزة الدولة التعرف علي أجازات 2019 الرسمية في مصر عن كامل العام من أوله إلى أخره، واليكم الإحارات الرسمية خلال عام 2019 ميلاديًا.

الاثنين الموافق 7 يناير (عيد الوحدة الوطنية أو عيد الميلاد المجيد)

الجمعة الموافق 25 يناير (عيد الشرطة و ثورة 25 يناير)

الخميس الموافق 25 أبريل ( عيد تحرير سيناء أرض الفيروز)

الاثنين الموافق 29 أبريل (احتفالات شم النسيم)

الأربعاء الموافق 1 مايو (عيد العمال)

الأربعاء الموافق 5 يونيو (أول أيام عيد الفطر المبارك)

الخميس الموافق 6 يونيو (ثاني أيام عيد الفطر المبارك)

الجمعة الموافق 7 يونيو (ثالث أيام عيد الفطر المبارك)

الأحد الموافق 30 يونيو (احتفالات ثورة 30 يونيو 2013)

الثلاثاء الموافق 23 يونيو (احتفالات ثورة 23 يوليو 1952)

الأحد الموافق 11 أغسطس (وقفة عيد الأضحى المبارك )

الاثنين الموافق 12أغسطس (أول أيام عيد الأضحى المبارك)

الثلاثاء الموافق 13 أغسطس ( ثاني أيام عيد الأضحى المبارك)

الأربعاء الموافق 14 أغسطس ( ثالث أيام عيد الأضحى المبارك)

السبت الموافق 31 أغسطس ( عيد رأس السنة الهجرية لعام 1441)

الأحد الموافق 6 أكتوبر (احتفالات انتصارات أكتوبر 1973)

السبت الموافق 9 نوفمبر (المولد النبوي الشريف لعام 1441)

شهور السنة الميلادية معروفه للجميع وأُذكركم بها عددها 12 شهر ميلادي منها شهور تعد 30 يوم و شهور أُخرى تعد 31 يوم، و يوجد شهر واحد يعد 28 يوم لمدة ثلاث سنوات وفي السنة الرابعة يعد 29 يوم وهو شهر فبراير، و شهور السنة الميلادية هي.

(يناير – فبراير – مارس – أبريل – مايو – يونيو – يوليو – أغسطس – سبتمبر – أكتوبر – نوفمبر – ديسمبر )

تحديث: وها نحن قد اقتربنا من أول إجازة خلال عام 2019، وهي يوم الاثنين الموافق 7 يناير الذي يحتفلون فيه بعيد الميلاد المجيد عند الأخوة المسيحيين وأيضا بعيد الوحدة الوطنية لأنة إجازة لجميع المصريين وكل عام والجميع طيبون ومصرونا بكل خير.

تحديث: تم الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد في العاصمة الإدارية الجديدة حيث أنه تم افتتاح مسجد الفتاح العليم والكنيسة الكاتدرائية الجديدة وسط حضور كبير من الشخصيات العامة والفنانين و تهنئه حاره من السيد الرئيس إلى جميع الإخوة المسيحيين بأعياد الميلاد كل عام والجميع بخير.

أجازة 25 يناير 2019

ينتظر المصريين موعد ثاني أجازة رسمية في عام 2019 وهي احتفالات 25 يناير 2019، والتي أصبحت تتضمن مناسبتين وطنيتين وهما:

عيد الشرطة

ثورة 25 يناير

تحديث: تم صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء يقضي بأن أجازة يوم 25 يناير لعام 2019، الخميس الموافق 24 يناير 2019 بدلاً من يوم الجمعة الموافق 25 يناير وهي أجازة قومية رسمية لجميع العاملين بالدولة

أجازة أبريل 2019

الأجازة القومية القادمة في مصر هي في يوم الخميس الموافق 25 أبريل وهي أجازة ذات طابع وطني، ويوم الاثنين الموافق 29 أبريل وهي أجازة ذات طابع اجتماعي، شهر أبريل يحمل في طياته يومين إجازة

اليوم الأول يوافق يوم الخميس 25 أبريل، وهذه الإجازة هي من الإجازات القومية المميزة لدي المصريين فهي خاصة بتحرير أرض سيناء الغالية من العدو الإسرائيلي. حيث تحتفل مصر بعيد تحرير سيناء ارض الفيروز، حيث تحررت بخروج أخر جندي إسرائيلي من أرض سيناء وتحتفل مصر سنوياً بهذه المناسبة القومية في يوم 25 أبريل.

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