آمنه نصير تطالب بوضع قانون مكافأة نهاية الخدمة للمرأة بعد الطلاق

طالبت أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الدكتورة آمنة نصير بضرورة وضع قانون مكافأة نهاية الخدمة للمرأة بعد الطلاق حيث طالبت رجال القانون والمستشارين ورؤساء المحاكم العاملين بمحاكم الأسرة بضرورة وضع هذا القانون والهدف من ذلك هو تعويض المرأة بمكافأة مالية في حالة طلاقها إذا كان عدد سنوات الزواج 5 سنوات فيتم فرض 5% من مرتبه أو دخله، وإذا طلقت بعد 10 سنوات تأخذ 10% من دخله وهكذا وإذا كانت مدة الزواج 25 سنة يتم فرض 50% من دخله خاص وإذا كانت لا تعمل وليس لديها أي دخل للإنفاق منه.
آمنة نصير توضح سبب طلبها بسن هذا القانون
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القصة التي جعلت الدكتورة آمنة نصير تفكر في قانون مكافأة نهاية الخدمة بعد الطلاق
القصة التي جعلت الدكتورة آمنة نصير تفكر في قانون مكافأة نهاية الخدمة بعد الطلاق #كل_يوم | #ON_E
Gepostet von برنامج كل يوم am Samstag, 24. November 2018
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