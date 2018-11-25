آمنه نصير تطالب بوضع قانون مكافأة نهاية الخدمة للمرأة بعد الطلاق

طالبت أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الدكتورة آمنة نصير بضرورة وضع قانون مكافأة نهاية الخدمة للمرأة بعد الطلاق حيث طالبت رجال القانون والمستشارين ورؤساء المحاكم العاملين بمحاكم الأسرة بضرورة وضع هذا القانون والهدف من ذلك هو تعويض المرأة بمكافأة مالية في حالة طلاقها إذا كان عدد سنوات الزواج 5 سنوات فيتم فرض 5% من مرتبه أو دخله، وإذا طلقت بعد 10 سنوات تأخذ 10% من دخله وهكذا وإذا كانت مدة الزواج 25 سنة يتم فرض 50% من دخله خاص وإذا كانت لا تعمل وليس لديها أي دخل للإنفاق منه.

آمنة نصير توضح سبب طلبها بسن هذا القانون

تم استضافة النائبة البرلمانية آمنة نصير في برنامج كل يوم والذي يذاع على قناة “ on e ” الفضائية مع الإعلامي وائل الابراشي حيث قامت آمنة بسرد قصة عن زوجه تعرضت للطلاق بعد زواج طويل ولم يعد لها إي مصدر مالي بعد موت والديها وسفر أولادها بالخارج، والزوج تزوج على زوجته الأولي ويطالبها بالخروج من منزل الزوجية وقام بتطليقها وقامت آمنة معلقة هل يصح أن تتعرض الزوجة لكل هذا الألم بعد خدمة الزوج فوق 25 عاما وتربية الأولاد لذلك طالبت رجال القانون بسن قانون يعطي مكافأة للزوجة بعد طلاقها لـ صون كرامتها حيث أن أقل خادمة تتقاضي 1500 جنيه شهريا ما بالك بالمرأة بعد سن الخمسين فهي لم تعد تصلح للزواج مرة أخري أو لنزول العمل، كما اقترحت أسم لهذه المكافأة بـ مكافأة نهاية الزواج.

الجدير بالذكر أن الدكتورة آمنة تحدثت عن موقف لـ الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأنه كان يعامل زوجته بأخلاق طوال الوقت حتي في وقت غضبها وعدم توجيه الإهانة لها في أي وقت.

اقرأ أيضا:

أسهل الطرق للتعامل مع المشكلات التي تواجهنا في حياتنا اليومية

فوائد لا حصر لها للسيدات عند تناول مشروب الحلبة على الريق

كيف تحمي نفسك من مخاطر سقوط الأسانسير

حبس أم كويتيه شهر بسبب سبها لأبنها أثناء مذاكرته قائلة”ادرس يا حمار”

شاهد الفيديو: