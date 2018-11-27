نتيجة قرعة الحج بالجزائر 2019 : تفاصيل قرعة كبار السن الاستثنتائية .. رابط موقع الديوان الوطني للحج

نتيجة قرعة الحج بالجزائر 2019 الاستثنائية كما أعلنت سابقا الوزارة كافة المواطنين أن غلق التسجيلات كان يوم 18نوفمبر 2018, كما ينتظر المتقديمن للحج بالجزائر هذا العام تحديد تاريخ إجراء عملية القرعة وإعلان نتيجة قرعة الحج بالجزائر الخاصة بهذا الموسم”، ومن الجدير بالذكر أن موعدنتيجة قرعة الحج بالجزائر 2018 أصبح الشغل الشاغل لمن تقدم للحج هذا العام وذلك بعد أن قام بالإعلان بالتسجيل في قرعة الحج بالجزائر 2018، فقد تم عمل التسهيلات اللازمة لبداية التسجيل الإلكتروني للحج على موقع الديوان الوطني، وتم إصدار البيان باللغة الجزائرية الثانية، والتي يتحدث بها أكثر من ثلث الشعب الجزائري، كما قام بالإعلان عن تفاصيل التسجيل.

للتعرف على نتيجة قرعة حج الجزائر على رابط موقع الديوان الوطني

نتائج قرعة الحج الاستثنائية لكبار السن بالجزائر 1440

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم تخصيص حصة إضافية بلغت 2000 دفتر حج، حيث تم تخصيصها لكبار السن لمن تجاوز عمرهم 70 عام، والذين سجلوا 10 مرات ولم يحالفهم الحظ، ومن خلال مقالنا سوف نقدم لكم أعزاءنا المتابعين كما حدث في القرعة نتائج القرعة الأولى، قائمة شاملة بأسماء الحجاج الفائزين في قرعة الحج الاستثنائية اليوم، مع إرفاق رابط الاستعلام عن النتيجة.

رابط الاستعلام عن نتائج قرعة الحج الاستثنائية لكبار السن بالجزائر1440

وكان الإعلان من قبل السلطات الجزائرية عن موعد الحج مفاجئة للجميع، كما جاء الإعلان للمرة الأولى باللغة الجزائرية الثانية، للمرة الأولى منذ الاعتراف بتلك اللغة رسميا بالدولة، ويأتي ذلك لتحدث ثلث الشعب والقبائل الجزائرية بها.

فيديو يشرح شروط عملية التسجيل لموسم الحج لهذا العام 1440هجريا- 2019 ميلاديا

نتيجة قرعة الحج بالجزائر 2019

قامت وزارة الداخلية الجزائرية بالإعلان عن موعد بداية التسجيل الإلكتروني للحج في هذا العام للمواطن الجزائري، وذلك من خلال موقع الديوان الوطني، في خطوات محددة للتسجيل تم تحديدها على الموقع رابط التسجيل بالجزائر

نتيجة قرعة الحج بالجزائر 2019 وخطوات التسجيل لحج القرعة بالجزائر

قم بالدخول على موقع الرسمي الخاص بأخبار الجزائر من هنا. املأ استمارة البيانات الخاصة بالتسجيل بالحج. من هنا. استيفاء شروط التقدم، وهي أن لا يقل عمر المتقدم للقرعة عن 19 عام كما يجب أن تصطحب المرأة محرم معها إلى الحج.

التسجيل يكون عبر مختلف بلديات الوطن أو من خلال الرابط التالي :

https://pelerinage.interieur.gov.dz/Ar/Accueil/Accueil

نتيجة قرعة الحج بالجزائر والبيانات المطلوبة لاستيفاء استمارة طلب التسجيل للحج

بينات الرجال بيانات النساء الحالة المدنية الحالة المدنية لا يوجد مقابل لهذا الطلب بالنسبة للرجال رقم تسجيل المحرم بالنسبة للنساء أقل من 45 عام تحديد سنوات التسجيل السابقة تحديد سنوات التسجيل السابقة رقم جواز السفر البيومتري إن وجد رقم جواز السفر البيومتري لإن وجد

رابط نتيجة قرعة الحج بالجزائر 2019

يمكنكم الاستعلام عن نتائج قرعة الحج بالجزائر 2018 بالرقم القومي بالبطاقة عبر موقع وزارة الداخلية ، بعد إدخال البينات السابقة يجب الضغط على كلمة “تسجيل الطلب”، بعد التسجيل سيظهر للمتقدم رقم الطلب.

فيما يتعلق بالمرأة, فـ”يشترط للراغبة في التسجيل مع محرمها الشرعي أن يكونا مقيمين معا في نفس البلدية” مع “إجبارية المحرم الشرعي للمرأة البالغ سنها أقل من 45 سنة, أما المرأة البالغ سنها أكثر من ذلك فيمكنها التسجيل مع محرمها الشرعي أو لوحدها”, يضيف المصدر ذاته.

و “يشترط على المرأة الراغبة في التسجيل مع محرمها الشرعي أن يسجلا الاثنين معا عبر شبكة الأنترنيت فقط أو بالبلدية فقط”, كما “يجب أن يكون المحرم الشرعي مسجلا مسبقا حتى يمكن للمرأة التي تسافر معه أن تسجل”، كما يتعين أيضا خلال عملية التسجيل “ذكر عدد التسجيلات السابقة و المتتالية خلال العشر سنوات الأخيرة”.

ومن الجدير بالذكر أنه ستكون هناك قرعة للحج لاحقة تخصص لمن تجاوز عمره 70 عام، وسنتابع معكم كافة التفاصيل وأخر المستجدات بخصوص قرعة الحج هذه.

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