نتيجة قرعة الحج الجزائر 2019 برقم التسجيل | ترقب إعلان أسماء الفائزين بالحج عبر رابط الديوان الوطني للحج والعمرة

فتح الديوان الوطني للحج والعمرة ووزارة الداخلية في الجزائر باب التسجيل لقرعة أداء فريضة الحج 2019 في شهر أكتوبر المنصرف، وعليه بدأت عمليات التسجيل لأداء فريضة الحج 2019 في 12 أكتوبر واستمرت حتى شهر نوفمبر الجاري، وتم التقديم لقرعة الحج في الجزائر عبر الموقع الإلكتروني للديوان الوطني للحج والعمرة إلكترونياً، ومن خلال البلديات التابعة لمحل إقامة المواطنين، هذا وقد اعتمد الديوان الوطني للحج والعمرة عدداً من الشروط والمعايير للتقديم في قرعة حج الجزائر 2019 تم التقديم وفقاً لها.

نتيجة قرعة الحج الجزائر 2019

يترقب حالياً عدد كبير من المتقدمين لقرعة الحج في الجزائر إعلان نتيجة قرعة الحج في الجزائر عبر الموقع الإلكتروني للديوان الوطني للحج والعمرة، هذا وسيتم الإعلان عن نتيجة قرعة الحج خلال الساعات القليلة القادمة عبر الرابط التالي: نتيجة قرعة الحج الجزائر 2019

هذا وقد تم الإعلان عبر رابط الديوان الوطني للحج والعمرة في الجزائر عن إجراءات واستعدادات الحج على رأسها شروط القرعة وإجراءات إعلان نتيجة الحج في الجزائر والأوراق المطلوبة للفائزين، جاء ذلك بالتنظيم مع وزارة الداخلية في الجزائر.

كما يتم الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجزائر 2019 عبر رابط موقع وزارة الداخلية من هنا.

الديوان الوطني للحج والعمرة

ضمن مجموعة الإجراءات التي أعلن عنها الديوان الوطني للحج والعمرة في الجزائر للفائزين في قرعة حج 2019، أصدر الديوان بياناً تفصيلياً للتسجيل في قرعة حج الجزائر 2019 والأوراق المطلوبة وضوابط وشروك التسجيل، وكلك إعلان نتيجة حج قرعة الجزائر.

هذا ووضع البيان عدداً من الشروط الواجب توافرها في الفائزين بقرعة حج الجزائر 2019، ويتم الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجزائر برقم التسجيل، كما تحرص وزارة الداخلية والديوان الوطني للحج على تقديم تسهيلاتها للفائزين في حج القرعة، وأعلن الديوان الوطني للحج والعمرة عبر موقعه الإلكتروني عن عدد من المشايخ التي سترافق الحجاج في حج 2019.