نتائج قرعة الحج والعمرة بالجزائر 2019-1440 | موقع الديوان الوطني للحج والعمرة ووزارة الداخلية onpo.dz

ننشر لجميع مواطني الجزائر المترقبين لحظة الإعلان عن نتائج قرعة الحج بالجزائر 2019-1440 عبر موقع الديوان الوطني بالجزائر للحج والعمرة onpo.dz ، وذلك توفير على جميع الحجاج المقبولين عبأ البحث عن نتائج الحج والعمرة 2019 في الجزائر عبر المواقع الأخرى، لذا سيتم وضع عبر موقع نجوم مصرية الرابط الرسمي لموقع الديوان الوطني للحج والعمرة بالدولة الشقيقة الجزائر، مشيرا أنه تم فتح باب التقدم إليها يوم 23 أكتوبر الماضي وقامت الدولة بإطالة القترة إلى 18 نوفمبر حتى يتمكن جميع المواطنين الراغبين في الحج وزيارة بيت الله الحرام من مختلف الأعمار ” الشباب وحتى كبار السن”، ولن يطول الأمر كثيرا عن إفراج موقع الحج والعمرة بالجزائر عن نتائج الحجاج المقبولين لهذا العام وزيارة بيت الله والتعبد ومحو جميع الخطايا.

نتيجة قرعة الحج بالجزائر 1440-2019

ننشر روابط الاستعلام عن نتائج قرعة الحج والعمرة بالجزائر عبر رابط وزارة الداخلية مع سرد كيفية البحث والحصول على أسماء الحجاج المقبولين في حالة ظهور النتيجة عبر موقع وزارة الداخلية.

وسوف تقوم وزارة الداخلية بفرز كافة الأسماء المتقدمة واختيار جميع الحجاج المستوفي الشروط والأوراق المطلوبة وذلك خلال الفترة الماضية وننتظر سويا لحظة الحصول على أسماء الحجاج المقبولين بالحج والعمرة، ونضيف أن عملية البحث والاستعلام عن نتائج الحج والعمرة بالجزائر 2019 سوف تتم بالرقم التسجيل الذي تم وضعه مسبقا أثناء عملية التسجيل عبر موقع الوزارة.