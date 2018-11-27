ترقبوا نتيجة قرعة الحج الجزائر 2019 لكافة الولايات الجزائرية عبر بوابة الديوان الوطني الجزائرية onpo.dz

مع اقتراب موسم الحج للعام الميلادي 2019/2020 تقوم كل دولة بتحديد عدد المتقدمين لقرعة الحج للفوز بفرصة الحج، ومن البلاد التي بدأت بالفعل في القيام بقرعة الحج دولة الجزائر، وخلال وقت قريب سوف يقوم موقع الديوان الوطني بنشر نتائج قرعة الحج بدولة الجزائر.

يأتي ذلك بعد انتهاء جميع المتقدمين بتسجيل طلباتهم لفرصة الفوز بقرعة الحج للعام القادم 2019/2020، والفائز بالقرعة هو من تنطبق عليه الشروط الواردة مع التسجيل، والتي قام بنشرها موقع الديوان الوطني عند بدأ التسجيل للقرعة.

التسجيل في قرعة حج الجزائر

قام مواطني دولة الجزائر بالدخول علي موقع الديوان الوطني من خلال الرابط التالي وهو : onpo.dz ،وذلك لتسجيل الرغبات واستكمال كافة الإجراءات الخاصة بقبول طلبات الحج لهذا العام، ولقد تم توزيع دليل خاص بالحج وهو دليل ” الحاج والمعتمر”.

عند بدأ التسجيل حصل كل شخص متقدم راغب في الفوز بقرعة الحج علي دليل الحج، وهو “دليل الحاج والمعتمر” ويحتوي هذا الدليل علي عدة أمور منها :

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لقرعة الحج.

الخطوات الواجب اتباعها عند الفوز بقرعة الحج.

كيفية أداء الحاج لكل مناسك الحج.

حيث بدأ التسجيل لقبول طلبات الحج بالجزائر في نهاية شهر أكتوبر 2018 وانتهي موعد التسجيل في الثامن عشر من نوفمبر 2018 .

ولقد أعلن موقع الديوان الوطني أن سوف يتم نشر أسماء المقبولين للفوز بفرصة الحج خلال هذا الشهر نوفمبر 2018، ويستطيع المواطنين الدخول علي موقع الديوان الوطني “قافلة الحج المبرور الموسم الثاني” والإطلاع علي نتيجة قرعة الحج للعام الهجري 1440، وهذا ما أكده المدير العام والمسؤول عن الديوان الوطني للحج والعمرة السيد / يوسف عزوزة.

الاستعلام عن نتيجة حج قرعة الجزائر

يتم الإطلاع علي نتيجة قرعة الحج من خلال رابط الديوان الوطني من هذا الرابط : http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/، بكاتبة الاسم ورقم التسجيل ثم الضغط علي كلمة “بحث” للإطلاع علي نتيجة القبول للطلب المقدم.

يمكنكم أن تقوموا بترك الاسم والولاية التابع لها ورقم التسجيل لنوافيكم بالنتيجة فور ظهورها، مع تمنياتنا في نجوم مصرية للجميع بالفوز بأداء فريضة الحج.