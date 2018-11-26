نتابع معكم عن قُرب إعلان نتابع نتيجة قرعة الحج بالجزائر 2019 والتي يحدد الموقع الرسمي لوزارة الداخلية موعد إعلان نتائج قرعة حج الجزائر 1440 – 2019 حيث يمكنك الان الاستعلام عن نتيجة حج الجزائر عن طريق موقع الديوان الوطني للحج والعمرة الجزائري و موقع وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتعد فريضة الحج أحد أركان الإسلام الخمس، حيث يحلم ويتمنى كل مسلم أداء فريضة الحج التي كتبها الله سبحانه وتعالى على كل مسلم قادر بالغ يستطيع أداء فريضة الحج، ويفرح كل مسلم ينعم الله سبحانه تعالى عليه بأداء الحج ويكتبها له، ليكفر بها عن ذنوبه ويتقرب بها إلى الله عز وجل فى بيته الحرام ويطوف حول الكعبة ويملى نظرة بالنظر إليها والدعاء والصلاة في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي الشريف، ويعيش في جو روحاني جميل يحلم به كل مشتاق لزيارة بيت الله.

نتائج قرعة حج الجزائر 1440 \ 2019

قد أغلقت وزارة الداخلية الجزائرية المسؤولة عن حج القرعة بالجزائر، باب التقدم لحجز حج القرعة بالجزائر للعام 2019- 1440، وقد تقدم للحج القرعة هذا العام عدد كبير من الجزائريين الراغبين فى زيارة بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج هذا العام ، راجين الله عز وجل أن يكونوا من المقبولين عند الله هذا العام والمكتوب لهم الطواف بالكعبة الشريفة، وينتظر الآن جميع المتقدمين للحج ظهور نتيجة القرعة بكل شغف وأمل.

يمكن الان لجميع من تقدم قرعة الحج في كافة الولايات الجزائرية التالية

ولاية الجزائر

ولاية عنابة

ولاية البليدة

ولاية بومرداس

ولاية وهران

ولاية تيبازة

ولاية مستغانم

ولاية قسنطينة

لاية باتنة

ولاية بجاية

ولاية بسكرة

ولاية البويرة

ولاية تمنراست

-ولاية تبسة

ولاية قالمة

ولاية المدية

وباقي ولايات الجزائر الشقيقة

التعرف على نتيجة قرعة الحج عن طريق الاسم بكل سهولة نتائج قرعة الحج 2019 Hajj بالجزائر نتائج قرعة الحج 2019 الجزائر وذلك عن طريق الدخول على موقع وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائري الاستعلام عن نتائج قرعة الحج في الجزائر 2019 – 1440 بالاسم عبر موقع الديوان الوطني للحج والعمرة للعام 2019.

الاستعلام عن اسماء نتائج قرعة الحج بالجزائر عبر موقع الديوان الوطني للحج والعمرة

الاستعلام عن اسماء نتائج قرعة الحج بالجزائر والتي يبحث الآن جميع الجزائريين المتقدمين لحج القرعة هذا العام عن نتيجة القرعة التى أعلنت وزارة الداخلية عن اكتمال جميع إجراءات القرعة وسوف يتم الإعلان عن الفائزين بأداء فريضة الحج هذا العام تباعًا فى جميع ولايات الجزائرية حيث سوف تعلن أسماء الفائزين عبر موقع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالجزائر، موقع الديوان الوطني للحج والعمرة، بكل سهولة ويسر.

موعد القرعة الاستثنائية لحج القرعة بالجزائر ولمن ستجرى هذه القرعة

فى اخر تصريح للسيد إبراهيم مقدرو مدير الحج بالديوان الوطني للحج والعمرة بدولة الجزائر، ان يوم 24 فيفري الجاري هو موعد إجراء قرعة الحج الاستثنائية للعام 2018 وذكر سيادته ان هذه القرعة الاستثنائية ستكون فقط لكبار السن، ومن لم يحالفه الحظ فى قرعة الحج سابقا ولأكثر من 15 مرة.

ننشر اليكم قوائم قرعة الحج بالجزائر اسماء المقبولين فى حج 2018

أسماء المقبولين في قرعة حج الجزائر 2018

ويسر موقع نجوم مصرية ” نضع اليكم روابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج فى الجزائر 2018/1439 من هنا لمعرفة النتائج بكل سهولة ويسر متنيا اليكم حج مبرور.