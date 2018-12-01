“رابط” نتائج قرعة الحج 2019 الجزائر – موقع الديوان الوطني للحج والعمرة 2019

ترتقب بأهمية بالغة وفروغ صبر لكل الطامحين لزيارة بيت الله الحرام، أملاً بالفوز في نتائج قرعة الحج 2019 الجزائر ، وهي القرعة التي سُجل بها في أكتوبر 2018 حتى نوفمبر 2018 في المواقع المخصصة، والتي كانت مزدحمة بآلاف المسجلين حتى تم إنهاء مجال التسجيل، وبدأ الانتظار المترقب للنتائج.

نتائج قرعة الحج 2019 الجزائر

سوف تتم معرفة الأسماء الحائزة على القرعة بموقع الديوان الوطني الجزائري للحج والعمرة، وكذلك الموقع الوزاري للداخلية والجماعة المحلية المسبق التقديم عليه،ومعرفة نتيجة ستتطلب رقمك القومي، ومعلومات تسجيلك، على المواقع الرسمية المذكورة.

الإعلان عن الحاصلين على تأشيرات السفر لمكة سوف تنشر في جميع الولايات في الجزائر حسب الولاية التي حددت من قبل السلطات، وقد ظهرت بعض منها في ورقان وأدرار، وهناك في الشلف وبسكرة وبومرداس والوادي وتمنراست وتستمر خلال هذا الشهر ديسمبر 2018.

اسماء الفائزين بقرعة الحج 2019

يمكنكم الاستعلام عن أسماء الفائزين بقرعة حج الجزائر 2019 من خلال موقع الديوان الوطني للحج والعمرة، كما يمكنكم متابعة المستجدات الخاصة بالقرعة والحج عبر موقع وزارة الداخلية ، في أثناء الأسبوع الجاري سوف تظهر بقية أسماء الفائزين في الولايات المتعددة فى الجزائر، ووفقآ لذلك دفع المصروفات الخاصة بالحج ومتابعة باقى الإجراءات اللازمة.

نتائج ولاية ادرار ورقان

اصبح فى هذه اللحظة بكل سهولة معرفة نتائج قرعة الحج 2019 فى الجزائر عن طريق الموقع الالكتروني المعترف به رسميآ من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أيضآ من خلال موقع الديوان الوطني للحج والعمرة، حيث يمكن الاستعلام عن النتائج المخصصة بقرعة الحج من خلال الدخول الي المواقع المذكورة، التسجيل بها وانشاء حساب خاص بالمتقدم ، ملئ الاستمارة المخصصة بالتقديم فى قرعة الحج هذا العام.