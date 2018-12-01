روابط نتائج قرعة الحج 2019 الجزائر برقم التسجيل عبر موقع الديوان الوطني للحج والعمرة جميع الولايات

يترقب الجميع إعلان نتائج قرعة الحج 2019 الجزائر عبر موقع الديوان الوطني للحج والعمرة بالجزائر أو موقع وزارة الداخلية والجماعات المحلية حيث أعلن الديوان الوطني منذ قليل أنه يم عمل التجهيزات النهائية من أجل فتح بوابة الاستعلام عن نتائج قرعة الحج 2019 الجزائر بجميع الولايات وذلك عن طريق رقم التسجيل الذي تم التسجيل به في القرعة خلال الفترة الماضية، وسوف نرفق لكم أدناه رابط موقع الديوان الوطني للحج والعمرة ورابط موقع وزارة الداخلية والجماعات المحلية من أجل الاستعلام عن نتائج قرعة الحج 2019 الجزائر برقم التسجيل لجميع الولايات.

نتيجة قرعة الحج بالجزائر 2019 وأسماء الفائزين يمكنكم الإطلاع عليها من خلال رابط موقع وزارة الداخلية والجماعات المحلية برقم التسجيل بجميع الولايات، وكان الديوان الوطني فتح التسجيل في قرعة الحج بالجزائر في يوم الثاني عشر من شهر أكتوبر الماضي، وأستمر التسجيل حتى منتصف شهر نوفمبر الجاري، وذلك عبر رابط موقع وزارة الداخلية والجماعة المحلية interieur.gov.dz وجاء ذلك للتسهيل على جميع المواطنين.

نتائج قرعة الحج 2019 الجزائر

في نفس السياق أوضح المدير العام بالديوان الوطني للحج والعمرة يوسف عزوزة أن قرعة الحج بالجزائر ستكون مثل القرعة بالعام الماضي وسيتم الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2019 الجزائر عبر موقع الديوان الوطني للحج والعمرة برقم التسجيل وعلى من يجدون أسمائهم ضمن نتيجة قرعة الحج في الجزائر 2019 عمل التجهيزات اللازمة.

أسماء الفائزين في قرعة الحج بالجزائر 2019

ومن خلال الروابط المرفقة أدناه يمكنكم معرفة نتائج قرعة الحج 2019 الجزائر ولاية أدرار، الشلف، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، بشار، البليدة، البويرة، تمنراست، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجزائر، الجلفة، جيجل، سطيف، سعيدة، سكيكدة، نتيجة قرعة الحج بالجزائر 2019 ولاية سيدي بلعباس، عنابة، قالمة، قسنطينية، المدية، مستغانم، المسيلة، معسكر، ورقلة، وهران، البيض، إليزي، برج بوعريريج، بومرداس، الطارف،تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، ميلة، عين الدفلى، النعامة، عين تموشنت، غرداية،غليزان