“الآن” رابط نتائج قرعة الحج 2019 بالجزائر عبر موقع الديوان الوطني للحج والعمرة “interieur.gov.dz”

نقدم لكم أسماء المقبولين في قرعة الحج الجزائرية 2019 عبر موقع الديوان الوطني للحج والعمرة بالجزائر، حيث يترقب الآلاف من المواطنين لحظة الإعلان عن نتائج قرعة الحج بالجزائر 1440، والتي تم تحديد موعد إعلانها اليوم السبت الموافق 1-12-2018 وفق ما جاء عبر موقع وزارة الداخلية والجماعة المحلية.

نتائج قرعة الحج 2019 الجزائر

يقوم عدد كبير من المواطنين المسجلين مسبقاً في قرعة الحج بالجزائر بالدخول حالياً عبر موقع الديوان الوطني للحج والعمرة بالجزائر من أجل البحث عن أسماء المقبولين في قرعة الحج الجزائري 2018/1440، حيث سيتم إعلان النتائج في جميع ولايات الجزائر المختلفة، وهي:

ولاية أدرار ,الشلف,الأغواط,أم البواقي, باتنة,بجاية,بسكرة, بشار, البليدة, البويرة, تمنراست, تبسة, تلمسان, تيارت, تيزي وزو, الجزائر, الجلفة, جيجل, سطيف, سعيدة,سكيكدة, سيدي بلعباس, عنابة,قالمة, قسنطينة, المدية,مستغانم, المسيلة,معسكر, ورقلة, وهران,البيض, إليزي, برج بوعريريج, بومرداس, الطارف, تندوف, تيسمسيلت, الوادي, خنشلة, سوق أهراس, تيبازة, ميلة, عين الدفلى, النعامة, عين تموشنت, غرداية, غليزان.

أسماء المقبولين في قرعة الحج 2019

رابط نتائج قرعة الحج الجزائرية 2019

نقدم لكم رابط موقع وزارة الداخلية والجماعة المحلية، والتي سيتم من خلالها الإعلان عن أسماء الفائزين في قرعة الحج بالجزائر لهذا العام.

موقع وزارة الداخلية والجماعة المحلية

من خلال الرابط السابق، يمكن للمواطنين الدخول والاستعلام عن نتائج قرعة الحج 2019 بالجزائر عن طريق الرقم القومي في البطاقة، مع أطيب التمنيات بالفوز خلال نتائج قرعة الحج لهذا العام، والحصول على فرصة لزيارة بيت الله الحرام.

كما سنقوم بمتابعة كافة الأخبار المتعلقة بإعلان نتائج قرعة حج الجزائر 2019، وعرضها على حضراتكم أولا بأول.