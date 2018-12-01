رابط نتائج قرعة الحج الجزائر 2019 والاستعلام عبر موقع وزارة الداخلية والديوان الوطني للحج واسماء الفائزين

سنتعرف من خلال تلك المقالة على نتائج قرعة الحج الجزائر 2019 وكيفية الاستعلام عنها حين ظهورها على موقع الديوان الوطني للحج والعمرة وإعلان الأسماء الفائزين، حيث تقدم إلي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرية الآلاف من المواطنين الراغبين في زيارة بيت الله وأداء فريضة الحج وذلك عندما تم فتح باب التسجيل بين أيام 18 أكتوبر 2018 إلي يوم 7 نوفمبر 2018 الذي تم فيه إغلاق باب التسجيل لأداء فريضة الحج عن طريق القرعة.

وقد أوضحت وزارة الداخلية الجزائرية أن الحج في متناول المواطن البالغ الذي تخطى عامه التاسع عشر فيما فوق، وأن لا يكون قد قام بالحج قبل سبع سنوات أي منذ عام 2012، أما المرأة أقل من 45 عام فيجب أن تحج مع محرم مقيم معها في تفس البلدية، أما المرأة فوق 45 عاماً فيمكنها الحج بشكل انفرادي أو بمحرم إذا أردت، هذا هي الإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة هذا العام وهي لا تختلف كثير عن الأعوام الماضية.

نتيجة قرعة الحج الجزائر 2019

بعد التسجل في قرعة الحج 2019 بالجزائر ينتظر الكثير نتيجة القرعة التي من المنتظر أن تظهر على موقع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرية الإلكتروني على الأنترنت خلال الفترة القبلة ويمكنكم زيارة موقع الديوان الوطني للحج والعمرة من هنا لمعرفة أخر الأخبار المتعلقة بسحب القرعة، أما نتائج القرعة ستتواجد حين ظهورها عبر موقع وزارة الداخلية من هنا.