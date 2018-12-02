نتائج قرعة الحج 2019 Hajj بالجزائر عبر رابط موقع وزارة الداخلية والجماعة المحلية

التسجيل في قرعة الحج 2019 Hajj عبر موقع وزارة الداخلية والجماعة المحلية “interieur.gov.dz” من أكثر ما يبحث عنه الكثير من المواطنين بالجزائر خلال الساعات الأخيرة، حيث تم اليوم الخميس فتح باب التسجيل لقرعة الحج بالجزائر 2019 بجميع ولايات الجزائر، حيث تم اليوم تفعيل رابط موقع طلب التسجيل للحج 2018، وقد دعت الوزارة المواطنين لملء استمارات التسجيل موسم الحج 1440 إلكترونياُ عبر الموقع.
وقد تم فتح باب تسجيل قرعة الحج بالجزائر 2019 لجميع الراغبين في زيارة بيت الله الحرام أعتباراً من اليوم 12 أكتوبر 2018، على أن يستمر التسجيل حتي موعد غايته يوم 15 نوفمبر 2018، حيث سيقوم المواطنين بملء طلب التسجيل إلكترونياُ عبر موقع وزارة الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية على مدار 24 ساعة للتسهيل على المواطنين.
التسجيل في قرعة الحج 2018 الجزائر
نشرت وزارة الداخلية والجماعة المحلية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت بياناً تدعو المواطنين إلي التسجيل لقرعة الحج 2018 بالجزائر للراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام، وقد جاء البيان الذي نشرته الوزارة علي النحو التالي:
مرحبا بكم في هذا الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، الذي يقدم لكم خدمة جديدة تمكنكم من ملء استمارة التسجيل لموسم الحج لسنة 2018 م / 1439 هـ مباشرة عبر الأنترنت.
بعد التسجيل مباشرة يتم ارسال رسالة نصية تحتوي على رقم التسجيل الخاص بكم إلى بريدكم الإلكتروني.
شروط التسجيل في قرعة الحج بالجزائر 2018
- ملء استمارة المعلومات الشخصية عبر موقع تسجيلات الحج بالجزائر.
- أن يكون المتقدم قد بلغ سن 19 سنة كاملة يوم التسجيل.
- عدم الحج خلال السبع سنوات السابقة يبدأ حسابها ابتداء من موسم حج 2011.
- بالنسبة للمرأة، يشترط وجود محرم إذا قل سنها عن 45 عام.
خطوات ملء استمارة التسجيل للحج بالجزائر 2018
هناك عدد من الخطوات التي يجب توافرها عند القيام بالتسجيل للحج بالجزائر 2018، والتي قامت وزارة الداخلية بذكرها عبر موقع تسجيلات الحج 2018، وهي:
- الدخول عبر موقع التسجيل للحج بالجزائر
- تسجيل الدخول بموقع وزارة الداخلية والجماعة المحلية بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور.
- ملء استمارة طلب التسجيل للحج عن طريق إدخال البيانات المطلوبة، وهي:
- الحالة المدنية لصاحب(ة) الطلب
- رقم تسجيل المحرم بالنسبة للنساء أقل من 45 سنة
- بالنسبة للنساء أكثر من 45 سنة لايشترط وجود المحرم
- تحديد سنوات التسجيل السابقة
- رقم جواز السفر البيومتري إن وجد
- الضغط على كلمة “تسجيل الطلب”
- بعد التسجيل سيظهر للمتقدم رقم الطلب
وقد طالبت وزارة الداخلية المواطنين الراغبين في تسجيلات قرعة الحج بالجزائر لهذا العام التأكد من صحة البيانات الخاصة بالمتقدمين عند التسجيل.
نتائج قرعة الحج بالجزائر 2019
تم إغلاق باب التسجيل في قرعة الحج بالجزائر 2019 من أيام، حيث كان أخر موعد للتسجيل في قرعة الحج عبر موقع وزارة الداخلية يوم 15 من الشهر الماضي، ومن المقرر أن تجري قرعة الحج بالجزائر خلال 5 أيام من الآن، وحظ سعيد للجميع.
اليوم السبت الموافق 1-12-2018 هو الموعد المحدد للإعلان عن نتائج قرعة الحج بالجزائر 2019 عبر بوابة وزارة الداخلية والجماعة المحلية، والتي تم التسجيل من خلالها مسبقاً، وحط موفق للجميع.
كشوف الفائزين في نتائج قرعة الحج 2019
وسنقوم بإضافة المزيد من كشوف نتائج قرعة الحج بالجزائر 2019-1440 بجميع الولايات بالجزائر بمجرد الإعلان عنها رسمياً، فتابعونا.
التعليقات
جزاكم الله خير
جزاكم الله خير
جزاكم الله خير
1162900682
سجلت ولم اعرف طريقة لمعرفة النتيجة عبر الانترنت هل من حل
اين سكان وهران من القرعة
ذ
اريد فكارشة العمري ارجوكم
قغثفث(
كيف يتم التسجيل الالكتروني لقرعة الحج وماهي الشروط الازمة
السلام عليكم
لقد أغلقت باب التسجيلات يوم 31 جانفي 😥😥
العام المقبل إنشالله
انتهت التسجيلات للحج لهذا العام ولم انتبه واريد ان اسجل نفسي هل من حل؟
اريد امي وابي
اريد التسجيل في قرعة الحج 2018
هل بعد التسجيل الإلكتروني أكتفي برقم التسجيل فقط لاأذهب الى البلدية لتسجيل مرة أخرى أفيدونا يرحمكم الله
من فصلكم بعد التسجيل في الموقع هل ناخد رقم التسجيل لمقر البلدية او البلدية سنكون مسجلين لديها لما نسجل في الموقع ارجو الرد من فضلكم
سلام عليكم جميعا لقد قمت بتسجيل ابي في الموقع وانهيت كل شيء بعد التسجيل عرفت اني اخطات في ملاء عدد طلب القرعة في الحج والاب عنده هذا هو الطلب الثالت وانا ودعت لا شىء هل يمكن التعديل او يوجد طريقة اخرى وجزاكم الله كل خير وشكرا
ام افلح في تسجيل نفسي للحج كيف اعمل
هل يمكن تسجيل اسمائنا
اتمنى أن اكون في القرعة و حج مبارك للجميع
لم يتم تسجيلي بعد فتح الحساب لان بريد الكتروني مسجل
إذا كان الريد الإكتروني مسجل يمكنك تسجيل الدخول به بدون فتح حساب جديد
افتح بريد الكتروني جديد و اعد التسجيل من جديد
اريد. تسجيل زوجة للحج انا عند شهادة الإقامة في بلديةتسامرت هي ليس لها شهادة الإقامة في نفس البلدية ماهو الحل محي الدين براهيم رقم الهاتف 0662467436
اريد. تسجيل زوجة للحج انا عند شهادة الإقامة في بلدية استمرت هي ليس لها شهادة الإقامة في نفس البلدية ماهو الحل محي الدين براهيم رقم الهاتف 0662467436
اريد ان اسجل الى قرعة الحج للمرة الثانية
ما المقصود ب رقم تسجيل المحرم ؟؟
اريد تسجيل الحج لامي
اريد تسجيل الحج لامي
انا امرءة ابلغ من العمر 36 اردت تسجيل نفسي للمرة 5 مع المحرم الوحيد زوجي و لا يوجد لي غيره في الولايةالتي اقطن بها مع انه ادى مناسك الحج عام 2015 و لكن تفاجاءت برفض السلطات قبول تسجيلي هذة السنة ارجوكم افيدوني بجواب مقنع انا منهارة وكل املي اداء الفرض ما دمت بصحتي لاادي السنة (اداء الحج مشيا )انشاء الله . بارك الله فيكم
ماهو المقصود برقم تسجيل المحرم ومشكورين
لمعرفة رقم تسجيل المحرم يجب اولا تسجيل بيانات المحرم كاملة و ادراج الطلب سيظهر رقم تسجيل محرمك ثم اضعطي على اضافة طلب و اكتبي بياناتك الكاملة ان كان سنك اقل من 45 سنة ستظهر لك اختيارات اختاري قرابة المحرم ثم ضعي رقم التسجيل المعطى في الطلب الاول و بالتوفيق انشاء الله
ان امراءة ابلغ من العمر 36 اريد التسجيل في الحج للمرة 5 ولكن المحرم الوحيد هو زوجي والذي ادى مناسك الحج عام2015 لكن هذا العام تفاجءت برفض من الموظف الذي يقوم بعملية التسجيل انه لا يمكنني التسجيل مع زوجي مع انني لا اهل لي في الولاية التي اقيم فيها افيدوني بجواب يرحمكم الله
أريد أن أدهب إلي الحج
يمكنك التسجيل في قرعة الحج 2018 عبر موقع وزارة الداخلية والجماعة المحلية، وطريقة التسجيل موجودة داخل المقال
اريد تسجيل راجح الزهرة و قطاوي حبيب
التسجيل في قرعة حج الجزائر 2018 تكون من خلال موقع الديوان الوطني “موقع وزارة الداخلية والجماعة المحلية” الموجود بالمقال، بالإضافة لطريقة التسجيل
ماهورقم الجواز هل هوالتعريف الوطني
رقم الجواز هو الرقم الموجود على جواز السفر الخاص بك ويختلف عن رقم التعريف الوطني
كيفية التسجيل
طريقة التسجيل في قرعة الحج 2018 بالجزائر موجودة بالتفصيل داخل المقال
اريد تسجيل في الحج
السلام عليكم هناك إشكالية في برنامج التسجيلات الخاص بالجماعات المحلية أي البلدية بالنسبة للمواليد خارج التراب الوطني حيث لا يسمح البرنامج المتوفر بمكاتب البلديات تسجيل الأشخاص المولودين خارج التراب الوطني الامر الذي يحرم هؤلاء من فرصة التسجيل مع محارمهم المولودين بالجزائر فهل يمكن إستدراك ذالك وشكرا
الأمر يرجع للجماعة المحلية وهي صاحبة القرار النهائي بهذا الشأن وليس لنا التدخل في مثل هذا الأمر
هل يكفي جواز سفر الحج او لابد من جواز السفر البيومتري
يجوز بجواز سفر الحاج فقط أما البيومتري فيكتب أن وجد كما تم التوضيح بالمقال
السؤال المطروح
المراءة التي تسجل دون محرم ، عند نجاحها في القرعة.
هل يذهب معها محرم ؟
بارك الله فيكم.
لا طبعا النتائج بتكون بنفس البيانات المقدمة عند التسجيل للحج ٢٠١٨ ونتائج قرعة الحج بتتحدد بنفس البيانات ولا يتم التعديل عليها
ممكن توضيح حول رقم المحرم من فضلك
انا فراح فؤاد اريد التسجيل في الحج لمدة عمر كامل
التسجيل لقرعة حج الجزائر 2018 يكون من خلال موقع وزارة الداخلية والجماعة المحلية وهو موجود بالمقال بالإضافة لطريقة التسجيل بقرعة الحج
لقد قمت بالتسجيل
بالتوفيق أن شاء الله
جدائريين بس ممكنصرماليين
قرعة الحج بالجزائر 2018 مخصصة لأبناء الجزائر داخل الوطن فقط