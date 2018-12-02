نتائج قرعة الحج 2019 Hajj بالجزائر عبر رابط موقع وزارة الداخلية والجماعة المحلية

التسجيل في قرعة الحج 2019 Hajj عبر موقع وزارة الداخلية والجماعة المحلية “interieur.gov.dz” من أكثر ما يبحث عنه الكثير من المواطنين بالجزائر خلال الساعات الأخيرة، حيث تم اليوم الخميس فتح باب التسجيل لقرعة الحج بالجزائر 2019 بجميع ولايات الجزائر، حيث تم اليوم تفعيل رابط موقع طلب التسجيل للحج 2018، وقد دعت الوزارة المواطنين لملء استمارات التسجيل موسم الحج 1440 إلكترونياُ عبر الموقع.

وقد تم فتح باب تسجيل قرعة الحج بالجزائر 2019 لجميع الراغبين في زيارة بيت الله الحرام أعتباراً من اليوم 12 أكتوبر 2018، على أن يستمر التسجيل حتي موعد غايته يوم 15 نوفمبر 2018، حيث سيقوم المواطنين بملء طلب التسجيل إلكترونياُ عبر موقع وزارة الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية على مدار 24 ساعة للتسهيل على المواطنين.

التسجيل في قرعة الحج 2018 الجزائر

نشرت وزارة الداخلية والجماعة المحلية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت بياناً تدعو المواطنين إلي التسجيل لقرعة الحج 2018 بالجزائر للراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام، وقد جاء البيان الذي نشرته الوزارة علي النحو التالي:

مرحبا بكم في هذا الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، الذي يقدم لكم خدمة جديدة تمكنكم من ملء استمارة التسجيل لموسم الحج لسنة 2018 م / 1439 هـ مباشرة عبر الأنترنت.

بعد التسجيل مباشرة يتم ارسال رسالة نصية تحتوي على رقم التسجيل الخاص بكم إلى بريدكم الإلكتروني.

شروط التسجيل في قرعة الحج بالجزائر 2018

ملء استمارة المعلومات الشخصية عبر موقع تسجيلات الحج بالجزائر.

أن يكون المتقدم قد بلغ سن 19 سنة كاملة يوم التسجيل.

عدم الحج خلال السبع سنوات السابقة يبدأ حسابها ابتداء من موسم حج 2011.

بالنسبة للمرأة، يشترط وجود محرم إذا قل سنها عن 45 عام.

خطوات ملء استمارة التسجيل للحج بالجزائر 2018

هناك عدد من الخطوات التي يجب توافرها عند القيام بالتسجيل للحج بالجزائر 2018، والتي قامت وزارة الداخلية بذكرها عبر موقع تسجيلات الحج 2018، وهي:

الدخول عبر موقع التسجيل للحج بالجزائر

تسجيل الدخول بموقع وزارة الداخلية والجماعة المحلية بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور.

ملء استمارة طلب التسجيل للحج عن طريق إدخال البيانات المطلوبة، وهي:

الحالة المدنية لصاحب(ة) الطلب رقم تسجيل المحرم بالنسبة للنساء أقل من 45 سنة بالنسبة للنساء أكثر من 45 سنة لايشترط وجود المحرم تحديد سنوات التسجيل السابقة رقم جواز السفر البيومتري إن وجد الضغط على كلمة “تسجيل الطلب” بعد التسجيل سيظهر للمتقدم رقم الطلب

وقد طالبت وزارة الداخلية المواطنين الراغبين في تسجيلات قرعة الحج بالجزائر لهذا العام التأكد من صحة البيانات الخاصة بالمتقدمين عند التسجيل.

نتائج قرعة الحج بالجزائر 2019

تم إغلاق باب التسجيل في قرعة الحج بالجزائر 2019 من أيام، حيث كان أخر موعد للتسجيل في قرعة الحج عبر موقع وزارة الداخلية يوم 15 من الشهر الماضي، ومن المقرر أن تجري قرعة الحج بالجزائر خلال 5 أيام من الآن، وحظ سعيد للجميع.

اليوم السبت الموافق 1-12-2018 هو الموعد المحدد للإعلان عن نتائج قرعة الحج بالجزائر 2019 عبر بوابة وزارة الداخلية والجماعة المحلية، والتي تم التسجيل من خلالها مسبقاً، وحط موفق للجميع.

كشوف الفائزين في نتائج قرعة الحج 2019

وسنقوم بإضافة المزيد من كشوف نتائج قرعة الحج بالجزائر 2019-1440 بجميع الولايات بالجزائر بمجرد الإعلان عنها رسمياً، فتابعونا.