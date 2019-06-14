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اعلان نتائج السانكيام 2019 نتائج شهادة التعليم الابتدائي

كتب أحمد ساميفي آخر تحديث
اعلان نتائج السانكيام 2019 نتائج شهادة التعليم الابتدائي
اعلان نتائج السانكيام 2019

اعلان نتائج السانكيام2019 ،وفقا لقرار وزارة التربية الوطنية الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات قد شارك في امتحانات الشهادة الابتدائية لهذا العام2019 ما يعادل 812.655 طالب وطالبة. منهم 417.679 طالب و 394.976 طالبة بنسبة تقارب 51%/48% وجاءت الامتحانات في مستوي جميع الطلاب حيث لم يحدث ان وجه شكوي للجان الوزارية المختصه ضد صعوبة الامتحانات هذا العام.

اعلان نتائج السانكيام2019

اعلان نتائج السانكيام 2019
اعلان نتائج السانكيام 2019

سوف تكون جميع نتائج السانكيام2019 متواجدة من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات كما صرح الوزير عبدالحكيم بلعابد وانه لا تزال الاعمال داخل لجان الكنترول قائمة حتي الان لاجل الانتهاء من تجميع ورصد النتائج ومن ثم عرضها علي وزير التربية الوطنية لاعتمادها.

كيفية معرفة النتائج

اعلان نتائج السانكيام 2019
اعلان نتائج السانكيام 2019

لمعرفة نتائج السانكيام لعام 2019 نتائج شهادة التعليم الابتدائي بالجزائر :-

  1. الدخول علي موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
  2. كتابة اسم المستخدم
  3. كتابة الرقم السري
  4. اضغط استظهار النتيجة

ويمكن اعتبار الطالب قد اجتاز هذه المرحلة التعليمية وحصل علي الشهادة الابتدائية اذا استطاع ان يحقق منتصف الدرجة والدرجة الكلية هي عشر درجات فان حصل طالب الشهادة الابتدائية علي خمس درجات فاكثر يعتبر الطالب ناجحا في هذه المرحلة وحاصل علي الشهادة الابتدائية وان لم يستطع الطالب ان يحرز نصف الدرجة يتم التعامل مع حساب معدلات الفصول العادية السنوية له بطريقة تشبه حسابيا ايجاد المتوسط وذلك بان يتم حساب معدلات الفصول العادية السنوية له بالاضافة الي حساب نتيجة درجاته في امتحان الشهادة الابتدائية وخارج مجموع هذه الدرجات يتم قسمته علي ثلاثة وهذه الطريقة تطبق فقط علي الطلاب الحاصلين علي درجة اقل من خمسة في امتحانات الشهادة الابتدائية بالجزائر لعام 2019.

مؤشرات نسب النجاح لنتائج الشهادة الابتدائية

اعلان نتائج السانكيام 2019
اعلان نتائج السانكيام 2019

اعلنت بعض المصادر ان نسبة نجاح نتائج السانكيام هذا العام وصلت تقريبا الي 82% ويمكن الحصول علي الدرجات من الموقع الرسمي الذي سوف يتم اعلان النتيجة علية وهو بوابة وزارة التربية الوطنية وهو موقع صمم لتوفير الجهد والوقت لاولياء الامور حيث بسهوله وبدون جهد يمكنهم الدخول علي الموقع وتسجيل البيانات من خلال كتابة اسم المستخدم ورقم التسجيل المدون علي الاستدعاء الخاص باجراء الامتحان .

لمعرفة النتيجة فور ظهورها تابعونا من خلال موقع نجوم مصرية لمعرفة النتيجة فور ظهورها .

 

 

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عن الكاتب

أحمد سامي

أحمد سامي إبراهيم كاتب صحفي في موقع نجوم مصرية خريج كلية الحاسبات والمعلومات قسم نظم المعلومات أجيد لغات البرمجة وتحديداً لغة السي شارب، كما أتميز في القراءة المختلفة للشعراء القدامى في مصر.

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