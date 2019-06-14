اعلان نتائج السانكيام 2019 نتائج شهادة التعليم الابتدائي

اعلان نتائج السانكيام2019 ،وفقا لقرار وزارة التربية الوطنية الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات قد شارك في امتحانات الشهادة الابتدائية لهذا العام2019 ما يعادل 812.655 طالب وطالبة. منهم 417.679 طالب و 394.976 طالبة بنسبة تقارب 51%/48% وجاءت الامتحانات في مستوي جميع الطلاب حيث لم يحدث ان وجه شكوي للجان الوزارية المختصه ضد صعوبة الامتحانات هذا العام.

اعلان نتائج السانكيام2019

سوف تكون جميع نتائج السانكيام2019 متواجدة من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات كما صرح الوزير عبدالحكيم بلعابد وانه لا تزال الاعمال داخل لجان الكنترول قائمة حتي الان لاجل الانتهاء من تجميع ورصد النتائج ومن ثم عرضها علي وزير التربية الوطنية لاعتمادها.

كيفية معرفة النتائج

لمعرفة نتائج السانكيام لعام 2019 نتائج شهادة التعليم الابتدائي بالجزائر :-

الدخول علي موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات كتابة اسم المستخدم كتابة الرقم السري اضغط استظهار النتيجة

ويمكن اعتبار الطالب قد اجتاز هذه المرحلة التعليمية وحصل علي الشهادة الابتدائية اذا استطاع ان يحقق منتصف الدرجة والدرجة الكلية هي عشر درجات فان حصل طالب الشهادة الابتدائية علي خمس درجات فاكثر يعتبر الطالب ناجحا في هذه المرحلة وحاصل علي الشهادة الابتدائية وان لم يستطع الطالب ان يحرز نصف الدرجة يتم التعامل مع حساب معدلات الفصول العادية السنوية له بطريقة تشبه حسابيا ايجاد المتوسط وذلك بان يتم حساب معدلات الفصول العادية السنوية له بالاضافة الي حساب نتيجة درجاته في امتحان الشهادة الابتدائية وخارج مجموع هذه الدرجات يتم قسمته علي ثلاثة وهذه الطريقة تطبق فقط علي الطلاب الحاصلين علي درجة اقل من خمسة في امتحانات الشهادة الابتدائية بالجزائر لعام 2019.

مؤشرات نسب النجاح لنتائج الشهادة الابتدائية

اعلنت بعض المصادر ان نسبة نجاح نتائج السانكيام هذا العام وصلت تقريبا الي 82% ويمكن الحصول علي الدرجات من الموقع الرسمي الذي سوف يتم اعلان النتيجة علية وهو بوابة وزارة التربية الوطنية وهو موقع صمم لتوفير الجهد والوقت لاولياء الامور حيث بسهوله وبدون جهد يمكنهم الدخول علي الموقع وتسجيل البيانات من خلال كتابة اسم المستخدم ورقم التسجيل المدون علي الاستدعاء الخاص باجراء الامتحان .

لمعرفة النتيجة فور ظهورها تابعونا من خلال موقع نجوم مصرية لمعرفة النتيجة فور ظهورها .

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