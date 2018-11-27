رزنامة الامتحانات المدرسية 2019 بالجزائر “وزارة التربية الوطنية بالجزائر”

نوضح لكم مواعيد الامتحانات المدرسية 2019 بالجزائر”وزارة التربية الوطنية بالجزائر”نقلاً عن رزنامة، لكل من الشهادات الأتية، شهادة البكالوريا، و شهادة التعليم المتوسط، وشهادة التعليم الابتدائي،حيثُ أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن رزنامة الامتحانات مواعيد الامتحانات المدرسية الرسمية في الجزائر لسنه 2019 عبر موقعها الإلكتروني حيثُ أن مواعيد اجتياز امتحانات.

شهادة البكالوريا لسنة 2019 سوف يبدأ، في يوم الأحد الموافق 16من جوان 2019 ويستمر ويدوم إلى غاية يوم الخميس الموافق 20 من جوان 2019، وتكون مدة هذا الاختبار خمسه أيام متتاليه كما هو معلوم بالنسبة للسنوات الماضية، كما أعلنت رزنامة عن مواعيد امتحان شهادة التعليم المتوسط لسنة 2019، بأنه سوف يبدأ في يوم الأحد الموافق 9 من جوان 2019 ويستمر لغايه يوم الثلاثاء الموافق 11 من جوان 2019، ويعتبر هذا الامتحان الاختبار في ثلاث أيام متتاليه، هي 9 -10-11 من جوان 2019، كما أعلنت رزنامة عن مواعيد اختبار شهاده التعليم الابتدائي سيكون في يوم الأربعاء الموافق 29 من مأي 2019.

مواعيد الامتحانات المدرسية الوطنية لسنه 2019

نعرض لكم جدول رزنامة للامتحانات المدرسية 2019 بالجزائر”وزارة التربية الوطنية بالجزائر”لتسهيل معرفة مواعيد الاختبارات كما تم الإعلان عنها.

وإليكم هذا الرابط (رزنامة الامتحانات المدرسية 2019 بالجزائر)الهام جدا يساعدكم في كثير من الأمور التعليمية، وهذا الرابط يساعد جميع مراحل التعليم المختلفة، من التعليم الابتدائي و التعليم المتوسط والثانوي والجامعي، كما أنه يوجد به نماذج امتحانات الأعوام السابقة، ويوضح أيضاً لكم الإجابات النموذجية والتنقيط وكيفيه التصحيح لهذه الامتحانات برجاء الاطلاع عليها، وأُقدم لكم أدعية هامة جداً للمُذاكراة والامتحانات.